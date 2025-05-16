Україна, США та Туреччина обговорили визволення полонених та повернення дітей, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував тристоронні переговори між делегаціями України, Туреччини та США у Стамбулі.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про спільну роботу над реальними механізмами, які мають привести до справедливого й тривалого миру для України. Усі сторони чітко наголосили: війна має завершитись стійким та справедливим миром. Повне та безумовне припинення вогню — це основа для результативної дипломатії.

Окремо обговорили гуманітарні питання, зокрема звільнення українських полонених та повернення наших дітей. Це — пріоритет.

росія вкотре демонструє, що не зацікавлена в мирі — про це свідчить її відсутність на переговорах на відповідному рівні представництва, ігнорування міжнародних ініціатив та відмова припинити агресію", - зазначив він.

За словами Умєрова, мета України - повернення людей, гарантії безпеки та мир, який "базується на силі права, а не силі зброї".

