УКР
Переговори у Туреччині
1 248 5

Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні, - Умєров

Переговори у Туреччині. Заява Рустема Умєрова

Україна готова до повного та безумовного припинення вогню.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, який очолює делегацію України на переговорах у Стамбулі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові до повного та безумовного припинення вогню, про що зазначали раніше під час зустрічей у Джидді та Ріяді з нашими американськими партнерами. Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні. Сьогодні ми прибули до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру.

Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх", - зазначив він.

Умєров подякував США, Франції, Великій Британії, Німеччині за їхню підтримку у просуванні мирного процесу, а також Туреччині за створення платформи для переговорів.

Читайте: Стармер про переговори у Стамбулі: Саме через Путіна затримується припинення вогню

Переговори у Туреччині. Заява Умєрова

Умєров Рустем (718) припинення вогню (330)
Ти, пля, навіть поголитися не готовий!
показати весь коментар
16.05.2025 12:59 Відповісти
Твій рівень - яйця по 17 грн. , браковані міни і проплачена непоставлена зброя . Куда ти прешся, ********** ?!!!!!
показати весь коментар
16.05.2025 13:01 Відповісти
Для ***** прийнятно лише одне - капітуляція України.
Тобто самовбивство нашої української нації і Держави.
показати весь коментар
16.05.2025 13:02 Відповісти
Нажаль сьогодняшній адміністрації Трампа потрібно довести що ху"ло не хоче миру, а навпаки.

Тому потрібно робити такі зустрічи - мол дивиться ху"ло присилає клерків на перемовини
показати весь коментар
16.05.2025 13:07 Відповісти
Умєров очолює? А куди подівся головний очолювач?
показати весь коментар
16.05.2025 13:48 Відповісти
 
 