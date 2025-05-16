Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні, - Умєров

Україна готова до повного та безумовного припинення вогню.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, який очолює делегацію України на переговорах у Стамбулі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові до повного та безумовного припинення вогню, про що зазначали раніше під час зустрічей у Джидді та Ріяді з нашими американськими партнерами. Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні. Сьогодні ми прибули до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру.

Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх", - зазначив він.

Умєров подякував США, Франції, Великій Британії, Німеччині за їхню підтримку у просуванні мирного процесу, а також Туреччині за створення платформи для переговорів.

