Украина готова к прямым переговорам на высшем уровне, - Умеров

Переговоры в Турции. Заявление Рустема Умерова

Украина готова к полному и безусловному прекращению огня.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, который возглавляет делегацию Украины на переговорах в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы к полному и безусловному прекращению огня, о чем отмечали ранее во время встреч в Джидде и Рияде с нашими американскими партнерами. Украина готова к прямым переговорам на самом высоком уровне. Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру.

Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых - полное прекращение огня на по крайней мере 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех", - отметил он.

Умеров поблагодарил США, Францию, Великобританию, Германию за их поддержку в продвижении мирного процесса, а также Турцию за создание платформы для переговоров.

Переговоры в Турции. Заявление Умерова

Ти, пля, навіть поголитися не готовий!
16.05.2025 12:59 Ответить
Твій рівень - яйця по 17 грн. , браковані міни і проплачена непоставлена зброя . Куда ти прешся, ********** ?!!!!!
16.05.2025 13:01 Ответить
Для ***** прийнятно лише одне - капітуляція України.
Тобто самовбивство нашої української нації і Держави.
16.05.2025 13:02 Ответить
Нажаль сьогодняшній адміністрації Трампа потрібно довести що ху"ло не хоче миру, а навпаки.

Тому потрібно робити такі зустрічи - мол дивиться ху"ло присилає клерків на перемовини
16.05.2025 13:07 Ответить
Умєров очолює? А куди подівся головний очолювач?
16.05.2025 13:48 Ответить
 
 