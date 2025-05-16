Украина готова к прямым переговорам на высшем уровне, - Умеров

Украина готова к полному и безусловному прекращению огня.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, который возглавляет делегацию Украины на переговорах в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы к полному и безусловному прекращению огня, о чем отмечали ранее во время встреч в Джидде и Рияде с нашими американскими партнерами. Украина готова к прямым переговорам на самом высоком уровне. Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру.

Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых - полное прекращение огня на по крайней мере 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех", - отметил он.

Умеров поблагодарил США, Францию, Великобританию, Германию за их поддержку в продвижении мирного процесса, а также Турцию за создание платформы для переговоров.

