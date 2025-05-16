Украина, США и Турция обсудили освобождение пленных и возвращение детей, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал трехсторонние переговоры между делегациями Украины, Турции и США в Стамбуле.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о совместной работе над реальными механизмами, которые должны привести к справедливому и длительному миру для Украины. Все стороны четко отметили: война должна завершиться устойчивым и справедливым миром. Полное и безусловное прекращение огня - это основа для результативной дипломатии.

Отдельно обсудили гуманитарные вопросы, в частности освобождение украинских пленных и возвращение наших детей. Это - приоритет.

россия в очередной раз демонстрирует, что не заинтересована в мире - об этом свидетельствует ее отсутствие на переговорах на соответствующем уровне представительства, игнорирование международных инициатив и отказ прекратить агрессию", - отметил он.

По словам Умерова, цель Украины - возвращение людей, гарантии безопасности и мир, который "базируется на силе права, а не силе оружия".

