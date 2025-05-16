Украина общается с РФ на переговорах в Стамбуле через переводчика, - СМИ
Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 16 мая общается с российской стороной через переводчика. Это подтверждают представители украинской стороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник "24 канала".
"Украинская сторона на переговорах общается с россиянами через переводчика", - отметили там.
Напомним, переговоры украинской и российской стороны в Стамбуле продолжаются уже почти полтора часа.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Тільки на державній!
- Больно!
*лунає постріл*
- Боляче!!!
- Ось так правильно.
вони і на своїй то не дуже...
феня от де вихід!
Кажуть, щоб договрняк вдався, це зближує.
Договорняк вдався. Але не зрослось.
виконавець от тільки не дуже...
відповідно, він бачив себе над процесом - країна живе окремо, ющенко окремо а йому просто підносять щоденно дари моря.
з такою стратегією більше одного терміну не всидиш.
та влада йому з самого почятку ні в який вулик не стучяла.
він був розчарований що українці не оцінили його геніяльности, я це прекрасно пам'ятаю.
дружина люба і ввічлива, діти гарні, небо голубе, жито жовте,
бджоли знову ж таки...
шо щє людині треба для щястя?
але моя думка неважлива.
як виберуть, - іншого шляху нема.
ні є - растоф!
у владу йдуть люди щоб компенсувати погане ставлення до себе від людей.
мені погане ставлення до мене від людей , якось, по цимбалах, аби добре ставилися до моїх ідей.
дякую за бесіду це і справді було цікаво...
Косиш під українця?
я не подаю по п'ятницях...
- А *****?!
в свій свинарник затягнете та будете катувати тим що на ти звертатиметеся?
до ваших плебейських забавок опускатися не буду бо я українець і маю право на українське звичаєве звертання на ви.
ви зі мною в одному наметі не мерзли, я не ваш батько тож тільки на ви.
а як мрійник - то мої думки з його співпадають на 99.9 %
на London is a capital of Great Brittan!
вони вже американці - я ні,,,,,
Грають у доміно.
Роздали каміння, кожен вивчив свої, не роблячи жодного ходу, оголошують результат гри - риба.
ну або знову ж таки, феня...
