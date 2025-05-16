РУС
Украина общается с РФ на переговорах в Стамбуле через переводчика, - СМИ

Переговоры в Стамбуле 16 мая - Украина общается через переводчика

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 16 мая общается с российской стороной через переводчика. Это подтверждают представители украинской стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник "24 канала".

"Украинская сторона на переговорах общается с россиянами через переводчика", - отметили там.

Напомним, переговоры украинской и российской стороны в Стамбуле продолжаются уже почти полтора часа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина, США и Турция обсудили освобождение пленных и возвращение детей, - Умеров

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига: Украина ожидает от России решений по прекращению огня минимум на 30 дней

+13
А на якій мові ще можливо?
Тільки на державній!
16.05.2025 15:07 Ответить
+13
- Це мовний патруль, сер, скажіть, як Вам вистрелити в ногу, то буде...?

- Больно!

*лунає постріл*

- Боляче!!!

- Ось так правильно.
16.05.2025 15:08 Ответить
+13
отже, ющенко таки був правий що поїхав в москву зі своїм перекладачем а недоноски що волали що це неправильно просто недоноски.
16.05.2025 15:17 Ответить
А на якій мові ще можливо?
Тільки на державній!
16.05.2025 15:07 Ответить
- Це мовний патруль, сер, скажіть, як Вам вистрелити в ногу, то буде...?

- Больно!

*лунає постріл*

- Боляче!!!

- Ось так правильно.
16.05.2025 15:08 Ответить
а звідки ж довбні кацапняві можуть знати мову?
вони і на своїй то не дуже...
феня от де вихід!
16.05.2025 15:09 Ответить
А кажете, що ТАМ, не читають Цензор...
16.05.2025 15:10 Ответить
Епть,спілкуються через перекладача..?Так вже було таке в 17 сторіччі...Адіннарот,блеать...
16.05.2025 15:10 Ответить
Правда? А минулого разу оті арахамії-хламідії-падаляки руку смердючим рахованим тиснули.
Кажуть, щоб договрняк вдався, це зближує.
Договорняк вдався. Але не зрослось.
16.05.2025 15:12 Ответить
Ох в студіях гебельса гімно власне зідять за такої події! Будуть срати і одоазу жерти!
16.05.2025 15:15 Ответить
Тільки так з варварами через перекладача і чим скоріше це зрозуміють громадяни тим краще ,адже чорти прийшли з війною "защищать русскоязичное населения" після того як варвари знищили переважно російськомовні міста :Маріуполь ,Бахмут ,Торецьк ,Марїнку ,Вовчанськ ,Купянськ ,Северодонецьк та інші міста невже після геноциду проти українців хтось хоче говорити мовою варварів.
16.05.2025 15:15 Ответить
А Зеля з Їрмаком на кухні якою мовою спілкують?
16.05.2025 15:16 Ответить
Квартальною.
16.05.2025 15:18 Ответить
Українською-Руською
16.05.2025 15:21 Ответить
суржик?
16.05.2025 15:25 Ответить
ну щось таке, нещодавно натрапив на цікавий факт "коли людина відмінює слова однієї мови за правилами іншої, будує словосполучення та речення всупереч моделям рідної мови, вживає слова в нехарактерній для української мови граматичній формі, вона автоматично стає носієм суржику. Будь-який психолог підтвердить, що спотворена мова отупляє людину, робить її мислення примітивним."
16.05.2025 16:39 Ответить
і все таки давайте зважимо на людей які намагаються перенастроїтися на мову... - тільки за намагання я би поставив їм тверду 5ку!
16.05.2025 16:44 Ответить
одна справа, коли людина вивчає і переходить на українську, наприклад, то інша справа, тут мозок і розумові здібності розвиваються, а інша справа, коли, так розмовляють постійно і не намагаються це змінити, виправити, а виправдовуються, що типа суржик, вони так розмовляють, або ніби діалект, що неправда.
16.05.2025 16:54 Ответить
і це теж правда, є таке сумне діло...
16.05.2025 16:59 Ответить
Вулична фєня.
16.05.2025 15:57 Ответить
отже, ющенко таки був правий що поїхав в москву зі своїм перекладачем а недоноски що волали що це неправильно просто недоноски.
16.05.2025 15:17 Ответить
Ющенко був правий у всьому.
виконавець от тільки не дуже...
16.05.2025 15:24 Ответить
по своїй натурі ющенко ганчірка.
відповідно, він бачив себе над процесом - країна живе окремо, ющенко окремо а йому просто підносять щоденно дари моря.
з такою стратегією більше одного терміну не всидиш.
16.05.2025 15:37 Ответить
а він не дуже то й плакав - як Зелепуй
16.05.2025 15:42 Ответить
слабенький, не сперечяюся,
та влада йому з самого почятку ні в який вулик не стучяла.
16.05.2025 15:43 Ответить
не згоден.
він був розчарований що українці не оцінили його геніяльности, я це прекрасно пам'ятаю.
16.05.2025 15:52 Ответить
хатка-мазанка, садок вишневий біля неї,
дружина люба і ввічлива, діти гарні, небо голубе, жито жовте,
бджоли знову ж таки...
шо щє людині треба для щястя?
16.05.2025 15:55 Ответить
ну, я б позбавив пільг, пожиттєвої пенсії та пожиттєвої охорони.
але моя думка неважлива.
16.05.2025 16:09 Ответить
балотуйтесь і просовуйте свої думки законопроектами,
як виберуть, - іншого шляху нема.
ні є - растоф!
16.05.2025 16:15 Ответить
я ж не ленінградський карлик, мені нема кому мститися за знущання чи малий зріст.
у владу йдуть люди щоб компенсувати погане ставлення до себе від людей.
мені погане ставлення до мене від людей , якось, по цимбалах, аби добре ставилися до моїх ідей.
16.05.2025 16:19 Ответить
знову філософ з поцимбалами - виконавців от тільки бракує...
дякую за бесіду це і справді було цікаво...
16.05.2025 16:23 Ответить
пятнадцать, сперечяюся, почятку, стучяла.
Косиш під українця?
16.05.2025 16:04 Ответить
ви за доїбаловом?
я не подаю по п'ятницях...
16.05.2025 16:08 Ответить
- Русіш культуріш?
- А *****?!
16.05.2025 22:19 Ответить
А Ви не задавалися питанням, для чого вуличні, безпородні двірняжки обгавкують камази? Щоб підняти свій статус у зграї! А як вийде обгавкати танк, то чемпіон на фсю жызь! Але гицель не знає, хто там чемпіон, чи не чемпіон...
16.05.2025 15:59 Ответить
він займався саме своєю роботою, але як завжди були бажаючі стати сцарицею і все собі в свої загребущі руки, от і сталось як сталось.
16.05.2025 16:41 Ответить
Тобто ти вважаєш, що Янукович був кращим Президентом, ніж Ющенко. Приведи приклад, коли Ющенко повів себе, як ганчірка.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:54 Ответить
ми на ти?
16.05.2025 17:57 Ответить
Не ухиляйся від відповіді.
16.05.2025 18:00 Ответить
а то що.
в свій свинарник затягнете та будете катувати тим що на ти звертатиметеся?
до ваших плебейських забавок опускатися не буду бо я українець і маю право на українське звичаєве звертання на ви.
16.05.2025 18:04 Ответить
Українці відповідають на поставлені питання, а не викручуються. Я тебе хотів рівним з собою поставити, але бачу, що ти не хочеш.
16.05.2025 18:08 Ответить
на ти тільки до бойових побратимів можна та з дозволу до батьків.
ви зі мною в одному наметі не мерзли, я не ваш батько тож тільки на ви.
16.05.2025 18:18 Ответить
На питання відповідати будемо?
16.05.2025 18:20 Ответить
3-15, а Ющенко хіба був виконавцем? йому, як результат політреформи Мороза, залишили аж 2 повноваження.
показать весь комментарий
16.05.2025 16:02 Ответить
так писав вже - він як виконавець слабенький.
а як мрійник - то мої думки з його співпадають на 99.9 %
16.05.2025 16:06 Ответить
Мрійник...коли його спитали, що він зробив корисного, він відповів - я зберіг країну - 73% сильно засміялися і вибрали Януковича. І головну свою помилку назвав - Юлія Тимошенко.
16.05.2025 18:05 Ответить
англійською буба вже напаякав...
на London is a capital of Great Brittan!
16.05.2025 18:43 Ответить
З неанглійцями, чи неамериканцями говорити англійською досить легко, а зі справжніми англійцями, чи американцями то вже зовсім інше...
16.05.2025 18:50 Ответить
🤙
16.05.2025 18:55 Ответить
п'ять сім рочків і американська школа?
вони вже американці - я ні,,,,,
16.05.2025 18:59 Ответить
Ющенко таки був не правий що поїхав в москву зі своїм перекладачем. Треба було просто говорити там українською. Все останнє проблеми москви. На цих перемовинах слід було зробити так само.
16.05.2025 18:25 Ответить
можна через сурдоперекладача, все одно балачки ніпрощо.
16.05.2025 15:18 Ответить
Як у анекдоті:
Грають у доміно.
Роздали каміння, кожен вивчив свої, не роблячи жодного ходу, оголошують результат гри - риба.
16.05.2025 17:20 Ответить
Не спрощуйте. Ще не один український політичний діяч не говорив з російськими політичними діячами українською мовою. Це геополітика - хто в домі хазяїн.
16.05.2025 18:52 Ответить
Ну так за всіма правилами треба шоб делегація розмовляла державною мовою. Мені одне цікаво, при переговорах сербів і хорватів вони використовують перекладача? Мова в них однакова, але в одних це сербська, в інших - хорватська...
16.05.2025 15:21 Ответить
два перекладачя.
ну або знову ж таки, феня...
16.05.2025 15:27 Ответить
Навіщо цей цирк, якщо жодна зі сторін не хоче про щось домовлятися
16.05.2025 15:25 Ответить
то, що прогнуться під кацапів і на їньому ізигу з ними розмовляти, то це рівнозначно визнання їх зверхності і приниження України.
16.05.2025 16:43 Ответить
Русская реакция:




https://www.yaplakal.com/findpost/142243487/forum2/topic2933916.html 16.05.2025 - 14:49

4

Статус: Online

https://www.yaplakal.com/members/member225016.html
Орк

Регистрация: 14.01.12
Сообщений: 3137

Цитата (GuAn @ 16.05.2025 - 18:45)Ахаха.. правда? Сразу вспомнил момент года полтора назад был, как Зеленский, когда ему задавали вопрос на русском, вложил в ухо наушник, типа чтобы ему перевели. Вот где **** клоун...

А порошенко? Его тогда российская журналистка где то выловила на международных мероприятиях и задала вопрос и он ей типа "задайте на украинском и я отвечу".

в украине ******* на национальном признаке, это нацизм называется, да?
16.05.2025 15:26 Ответить
Віктор федорович, Ви не зрозуміли, що Порошенко тоді не прагнув відповідати на питання тої журналістки.
16.05.2025 16:06 Ответить
Він це десь казав?
16.05.2025 17:45 Ответить
а якби задали питання якоюсь китайською мовою? є Україна, державна мова українська, звертаєшся до офіційних осіб українською мовою, або через перекладач, що не зрозуміло? х...ло ж не стане відповідати, якщо йому зададуть питання українською, навіть якутською чи татарською, що є нац мовами *********, а уцкій ізиг у нас немає ніякого статутсу, крім як іноземна мова.
16.05.2025 16:49 Ответить
Так , вбити кацапів усіх , до останнього ...
16.05.2025 15:45 Ответить
а це правильно! Щоб мордва знала своє місце!
16.05.2025 15:29 Ответить
moss - анг - болото , і звідти -ква ква ква , так і з'явилась москва
16.05.2025 15:33 Ответить
Мордва у росіі й так знає своє місце...
16.05.2025 18:54 Ответить
❗️Переговори між рф та Україною - завершено!
16.05.2025 15:31 Ответить
Нехай тридараси вчать українську мову. Хоча якщо полоненому оркові сказати українською мовою, він вже не потрібен, ведіть за сарай і стратьте, повірте, десь 60 відсотків цього бидла, це прекрасно зрозуміє. Їх з дитинства, там, на болотах вчать зневажати інші національності, навіть ті, які входять до складу кацапської підерації. Я знаю це, ще з тих часів, коли незадовго до розвалу совка служив у їх їб@чй маааскве.
16.05.2025 15:32 Ответить
Тобто у російської сторони був перекладач, що перекладав українську на російську, а в української сторони перекладав російську на українську?
16.05.2025 15:40 Ответить
А кацапи літєратурним язиком не спілкуються , тому нашому перекладачу не позаздриш ...
16.05.2025 15:48 Ответить
ну нарешті дійшло...
16.05.2025 15:54 Ответить
Мединський може з ними розмовляти на мові без перекладача, бо він українец. Народився та виріс у Черкаській області.
16.05.2025 16:06 Ответить
Перекладач має бути завжди, і не тільки з поваги до державної мови. Поки перекладач говорить, переговорники мають кілька секунд на обмірковування і формулювання відповіді.
16.05.2025 16:10 Ответить
хоч в Туреччині українською поговорять. Якби в Україні це робили може й війни не було б
16.05.2025 16:11 Ответить
а хто в делегаціях крім Умєрова ще українець?
16.05.2025 16:20 Ответить
Точно , бо нема Зе-боба філолога який може навіть з Трампом його англійською .. а кацапською так зовсім би видав перл .
16.05.2025 16:33 Ответить
А взагалі, то не треба було нам перекладача. Треба було просто говорити українською мовою. Російську, на жаль, ми все ще не забули, а якби забули, то й війни цієї не було - росіі не потрібні україномовні.
16.05.2025 18:31 Ответить
Найкраща новина за сьогодні.
16.05.2025 18:48 Ответить
 
 