Сибига: Украина ожидает от России решений о прекращении огня как минимум на 30 дней
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подытожил встречу украинской делегации с представителями США и Турции, состоявшуюся в Стамбуле в пятницу.
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Сибиги, встреча прошла при участии главы Офиса президента Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова, госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя Кита Келлога, главы МИД Турции Хакана Фидана и руководителя турецкой разведки Ибрагима Калина.
"Это важный дипломатический день критической недели для мирных усилий", - написал министр.
Сибига сообщил, что делегация прибыла в Стамбул с полномочиями от президента Зеленского для реального продвижения мира. Он подчеркнул, что Россия должна наконец продемонстрировать свою готовность к серьезным переговорам.
"Нам нужны конкретные решения. Прежде всего, о безусловном, полном и длительном прекращении огня на срок не менее 30 дней. Украина готова работать ради мира. Россия должна показать, что она также готова", - подчеркнул Сибига.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в вірші 7 тієї ж глави сказано:
А корова й ведмедиця будуть пастися разом, їхні діти лежатимуть разом, а лев буде їсти солому, як віл.
Отже, так, у пророцтві Ісаї дійсно сказано, що лев буде їсти солому (сіно) у Царстві Божому. Це є символічним образом докорінних змін і миру, які настануть у майбутньому Царстві. Хижі тварини втратять свою агресивність і житимуть у гармонії з травоїдними.