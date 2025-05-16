РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10704 посетителя онлайн
Новости Переговоры в Турции
1 092 7

Сибига: Украина ожидает от России решений о прекращении огня как минимум на 30 дней

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подытожил встречу украинской делегации с представителями США и Турции, состоявшуюся в Стамбуле в пятницу.

Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, встреча прошла при участии главы Офиса президента Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова, госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя Кита Келлога, главы МИД Турции Хакана Фидана и руководителя турецкой разведки Ибрагима Калина.

"Это важный дипломатический день критической недели для мирных усилий", - написал министр.

Сибига сообщил, что делегация прибыла в Стамбул с полномочиями от президента Зеленского для реального продвижения мира. Он подчеркнул, что Россия должна наконец продемонстрировать свою готовность к серьезным переговорам.

"Нам нужны конкретные решения. Прежде всего, о безусловном, полном и длительном прекращении огня на срок не менее 30 дней. Украина готова работать ради мира. Россия должна показать, что она также готова", - подчеркнул Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне в Стамбуле потребовали исключения США из переговоров с Украиной, - СМИ

Автор: 

Сибига Андрей (611) прекращения огня (330)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І замешкає вовк із вівцею, і леопард ляже з козлям; і телятко, і левеня, і відгодована худобина будуть разом, і мала дитина водитиме їх.
А в вірші 7 тієї ж глави сказано:
А корова й ведмедиця будуть пастися разом, їхні діти лежатимуть разом, а лев буде їсти солому, як віл.
Отже, так, у пророцтві Ісаї дійсно сказано, що лев буде їсти солому (сіно) у Царстві Божому. Це є символічним образом докорінних змін і миру, які настануть у майбутньому Царстві. Хижі тварини втратять свою агресивність і житимуть у гармонії з травоїдними.
показать весь комментарий
16.05.2025 14:59 Ответить
Пророцтво Ісаї це добре. Питання, як скоро вимруть хижаки, коли зжеруть всіх травоїдних.
показать весь комментарий
16.05.2025 15:03 Ответить
Себіга що дитя мале, чекає щось від кацапів. Припинення вогню не буде, навіть якщо Ху..ло на пупі хрест поставить і поклянется мамою Скакбеєвої.
показать весь комментарий
16.05.2025 15:00 Ответить
Всі знають що цього не буде
показать весь комментарий
16.05.2025 15:00 Ответить
Не будет никакого прекращения огня. Одно не понятно, неужели зелёной опе не надоело опилки пилить?!
показать весь комментарий
16.05.2025 15:10 Ответить
Работают согласно плану
показать весь комментарий
16.05.2025 15:14 Ответить
Таке враження, що не тільки Zєльонський, а вся його челядь сидить на важких наркотиках.
показать весь комментарий
16.05.2025 15:28 Ответить
 
 