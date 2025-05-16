РУС
2 657 24

Россияне в Стамбуле потребовали исключения США из переговоров с Украиной, - СМИ

Переговоры в Турции. Встреча Украины и РФ началась

Во время мирных переговоров в Стамбуле российская делегация неожиданно потребовала, чтобы в переговорах с Украиной не участвовали представители США.

Об этом сообщил источник в украинской делегации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам собеседника, это требование "появилось в последнюю минуту" и выглядит как попытка сорвать переговоры или подорвать доверие к ним.

"По нашему мнению, это попытка сорвать мирный процесс, подорвать его. Потому что если они приехали реально решать вопросы, делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы американцы были в комнате, чтобы это увидеть", - отметили в делегации.

Украинская сторона прибыла в Стамбул с четкими мандатами, готовностью обсуждать прекращение огня и потенциальную встречу президентов Зеленского и Путина.

+7
Навіть не впізнав відразу бабу. Хай Бог милує.
16.05.2025 14:39
+4
Та роз'їзжайтеся вже. Досить цього кацапського абсурду.
16.05.2025 14:38
+3
От і все, що треба було довести - кацапи починають "тягать кота за яйця" і "переливать з пустого в порожнє...", а не щось конкретне обговорювать...
А Трамп стоятиме, "обісраний" - бо його вже кацапня не тільки не хоче мать "арбітром", але й в якості "статиста" не хоче бачить...
Питання Трампу: "Так навіщо ти оцю "бодягу розводив?" Щоб тебе виставили ІДІОТОМ?"
16.05.2025 14:42
Нєбольшое соснутіє гуйца нє помєшаєт - ге ж, імпортніперці?
16.05.2025 14:38
А ще наснітє трєбовать чтоби от украІнской сторони були Юлія да Юрій.
16.05.2025 14:38
Навіть не впізнав відразу бабу. Хай Бог милує.
16.05.2025 14:39
реально з ботексом переборщила
16.05.2025 14:40
А усього 40 років тому була симпатичною.
16.05.2025 14:41
Не всім так пощастило, хлопці, як вашим матерям, що залишаються з віком молодими і не старішають. Ви ж це хотіли сказати?
Чи може вік - то соромно?
Чи може в тебе у пристойному віці не розвинеться чоловічий клімакс?
звідки такий рагулізм? Дорікай, плть, чим хочеш, її діяльністю, але якого херасмуса юзати вік?
16.05.2025 14:47
Не кіпішуй. Вона дійсно була симпатична. У саме той час що я сказав.
16.05.2025 14:51
Баба бухає не просихає
Лице вже опухло
Чи то може від голоду
16.05.2025 14:45
Може то її сармат в дупу клюнув і вона приймає уколи від сказу?
16.05.2025 14:48
Або msskifia дупу вилизав і вона приймає уколи для дезінфекції
Теж не виключаю
16.05.2025 14:52
я думав це Бабк-Ына
16.05.2025 14:45
До речі, фото не справжнє.
І тому питання - *****? Хіба це тема допису? Чи ти хочеш відволікти увагу від теми?
16.05.2025 14:49
Та роз'їзжайтеся вже. Досить цього кацапського абсурду.
16.05.2025 14:38
От і все, що треба було довести - кацапи починають "тягать кота за яйця" і "переливать з пустого в порожнє...", а не щось конкретне обговорювать...
А Трамп стоятиме, "обісраний" - бо його вже кацапня не тільки не хоче мать "арбітром", але й в якості "статиста" не хоче бачить...
Питання Трампу: "Так навіщо ти оцю "бодягу розводив?" Щоб тебе виставили ІДІОТОМ?"
16.05.2025 14:42
Ні.
Це спроба, як у 2022 добазаритися з ЗЄрмачнею по-пацанськи без свідків.

Не було б тоді Джонсона, ми б вже зараз жили під триколорами.
16.05.2025 14:43
Цікаво. Цікаво уявити того дегенерата Мединського з пісною пикою, який щось жаааадає. 🤪
16.05.2025 14:44
Та дайте їм копняка під сраку і відправте назад "на болота"...
16.05.2025 14:45
❗️Делегація рф не буде залишатися в Стамбулі для переговорів про припинення вогню, а одразу після зустрічі вирушити до аеропорту - джерело в інтерв'ю Axios
16.05.2025 14:47
Українська сторона спілкується з російською через перекладача 😎
16.05.2025 14:46
перестукуються морзем!
16.05.2025 14:48
а ви шо і справді щось не дурне від кацапні очікували?
16.05.2025 14:47
Хочуть без свідків хабаря дати, щоб наша сволота капітуляцію підписала. І підпише, якщо будк бкз свідків.
16.05.2025 14:49
Там же ж турки за арбітра
16.05.2025 14:50
А як так виходить що субєктна Україна не може провести перемовини сама без США чи ЕС? Це риторичне питання відповідь на яке всі і так знають
16.05.2025 14:52
 
 