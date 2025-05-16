Россияне в Стамбуле потребовали исключения США из переговоров с Украиной, - СМИ
Во время мирных переговоров в Стамбуле российская делегация неожиданно потребовала, чтобы в переговорах с Украиной не участвовали представители США.
Об этом сообщил источник в украинской делегации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам собеседника, это требование "появилось в последнюю минуту" и выглядит как попытка сорвать переговоры или подорвать доверие к ним.
"По нашему мнению, это попытка сорвать мирный процесс, подорвать его. Потому что если они приехали реально решать вопросы, делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы американцы были в комнате, чтобы это увидеть", - отметили в делегации.
Украинская сторона прибыла в Стамбул с четкими мандатами, готовностью обсуждать прекращение огня и потенциальную встречу президентов Зеленского и Путина.
портніперці?
Чи може вік - то соромно?
Чи може в тебе у пристойному віці не розвинеться чоловічий клімакс?
звідки такий рагулізм? Дорікай, плть, чим хочеш, її діяльністю, але якого херасмуса юзати вік?
Лице вже опухло
Чи то може від голоду
Теж не виключаю
І тому питання - *****? Хіба це тема допису? Чи ти хочеш відволікти увагу від теми?
А Трамп стоятиме, "обісраний" - бо його вже кацапня не тільки не хоче мать "арбітром", але й в якості "статиста" не хоче бачить...
Питання Трампу: "Так навіщо ти оцю "бодягу розводив?" Щоб тебе виставили ІДІОТОМ?"
Це спроба, як у 2022 добазаритися з ЗЄрмачнею по-пацанськи без свідків.
Не було б тоді Джонсона, ми б вже зараз жили під триколорами.