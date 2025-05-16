Россияне в Стамбуле потребовали исключения США из переговоров с Украиной, - СМИ

Во время мирных переговоров в Стамбуле российская делегация неожиданно потребовала, чтобы в переговорах с Украиной не участвовали представители США.

Об этом сообщил источник в украинской делегации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам собеседника, это требование "появилось в последнюю минуту" и выглядит как попытка сорвать переговоры или подорвать доверие к ним.

"По нашему мнению, это попытка сорвать мирный процесс, подорвать его. Потому что если они приехали реально решать вопросы, делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы американцы были в комнате, чтобы это увидеть", - отметили в делегации.

Украинская сторона прибыла в Стамбул с четкими мандатами, готовностью обсуждать прекращение огня и потенциальную встречу президентов Зеленского и Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин получает информацию о ходе переговоров в Стамбуле в режиме онлайн, - Песков