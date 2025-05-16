РУС
Новости Переговоры в Турции
Путин получает информацию о ходе переговоров в Стамбуле в режиме онлайн, - Песков

Информацию о ходе переговоров Путин получает в режиме онлайн

16 мая в Стамбуле проходят прямые переговоры Украины и России. В Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин получает информацию об их ходе в режиме онлайн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков отметил, что российская делегация в Стамбуле выработала переговорную позицию на совещании с Путиным и "имеет все необходимые установки по переговорной позиции".

В Кремле предполагают, что Путин проведет 16 мая определенный международный телефонный разговор. В частности Песков отметил необходимость встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

Читайте также: Приоритет №1 на переговорах в Стамбуле - полное прекращение огня, - МИД Украины

Песков Дмитрий (1986) путин владимир (32036) переговоры с Россией (1292)
+2
путин ******* хййло, он не догоняет скудным умишком своим ни фига и поэтому ему не нужна информация ,ему нужна верёвка на шее и фонарь.
16.05.2025 14:32 Ответить
+1
Телефонну? а шо засцяв їхати?
16.05.2025 15:00 Ответить
+1
Спостерігає за тим, як наповнюється валіза.
16.05.2025 15:08 Ответить
Невже таке можливо? Чудеса техніки...
16.05.2025 14:32 Ответить
Бєсовство...
16.05.2025 14:38 Ответить
зато він знає як хоккейний шолом задом наперед напялювати - бомбардір бо!
16.05.2025 14:41 Ответить
***** хоч знає де у компа кнопка ON?
а вона ж десь є, зараза така...
16.05.2025 14:37 Ответить
Ади: хоч і *****, але переживає!
16.05.2025 14:42 Ответить
Може,путіна вже немає в живих? А "двійник" може напортачить...Це вам не на параді Сігалу ручку гладити,тут треба мозок включати...
16.05.2025 14:55 Ответить
Уявляю, цей пердло сидить за компом у крутих навушниках, у геймерському кріслі - і активно зирить в екран. 🤣
16.05.2025 14:58 Ответить
16.05.2025 15:03 Ответить
Навіть не сумніваюся.
16.05.2025 15:27 Ответить
З.І. Хоча звичайно це повний кіздьож. ***** прекрасно розуміє результати перемовин делегації, в якій з його буки чуваки з повноваженнями двірника. Тож якшо і спостерігає, то тільки в плані "поржать над етімі дєбіламі".
16.05.2025 15:30 Ответить
Путин який навіть не знає що таке "онлайн".
16.05.2025 15:29 Ответить
 
 