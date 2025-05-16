Путин получает информацию о ходе переговоров в Стамбуле в режиме онлайн, - Песков

16 мая в Стамбуле проходят прямые переговоры Украины и России. В Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин получает информацию об их ходе в режиме онлайн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков отметил, что российская делегация в Стамбуле выработала переговорную позицию на совещании с Путиным и "имеет все необходимые установки по переговорной позиции".

В Кремле предполагают, что Путин проведет 16 мая определенный международный телефонный разговор. В частности Песков отметил необходимость встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

