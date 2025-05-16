1 938 14
Путин получает информацию о ходе переговоров в Стамбуле в режиме онлайн, - Песков
16 мая в Стамбуле проходят прямые переговоры Украины и России. В Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин получает информацию об их ходе в режиме онлайн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Песков отметил, что российская делегация в Стамбуле выработала переговорную позицию на совещании с Путиным и "имеет все необходимые установки по переговорной позиции".
В Кремле предполагают, что Путин проведет 16 мая определенный международный телефонный разговор. В частности Песков отметил необходимость встречи Путина и президента США Дональда Трампа.
Топ комментарии
+2 Серый Вовк
показать весь комментарий16.05.2025 14:32 Ответить Ссылка
+1 Grey Cat
показать весь комментарий16.05.2025 15:00 Ответить Ссылка
+1 Мойша из Одессы
показать весь комментарий16.05.2025 15:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а вона ж десь є, зараза така...