Путін отримує інформацію про перебіг переговорів у Стамбулі в режимі онлайн, - Пєсков

Інформацію про перебіг переговорів путін отримує у режимі онлайн

16 травня у Стамбулі відбуваються прямі переговори України та Росії. У Кремлі заявили, що глава РФ Володимир Путін отримує інформацію про їх перебіг у режимі онлайн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Пєсков зазначив, що російська делегація в Стамбулі виробила переговорну позицію на нараді з Путіним і "має всі необхідні установки щодо переговорної позиції".

У Кремлі припускають, що Путін проведе 16 травня певну міжнародну телефонну розмову. Зокрема Пєсков наголосив на необхідності зустрічі  Путіна та президента США Дональда Трампа.

Читайте також: Пріоритет №1 на переговорах у Стамбулі - повне припинення вогню, - МЗС України

Топ коментарі
+2
путин ******* хййло, он не догоняет скудным умишком своим ни фига и поэтому ему не нужна информация ,ему нужна верёвка на шее и фонарь.
16.05.2025 14:32 Відповісти
+1
Телефонну? а шо засцяв їхати?
16.05.2025 15:00 Відповісти
+1
Спостерігає за тим, як наповнюється валіза.
16.05.2025 15:08 Відповісти
Невже таке можливо? Чудеса техніки...
16.05.2025 14:32 Відповісти
Бєсовство...
16.05.2025 14:38 Відповісти
зато він знає як хоккейний шолом задом наперед напялювати - бомбардір бо!
16.05.2025 14:41 Відповісти
путин ******* хййло, он не догоняет скудным умишком своим ни фига и поэтому ему не нужна информация ,ему нужна верёвка на шее и фонарь.
16.05.2025 14:32 Відповісти
***** хоч знає де у компа кнопка ON?
а вона ж десь є, зараза така...
16.05.2025 14:37 Відповісти
Ади: хоч і *****, але переживає!
16.05.2025 14:42 Відповісти
Може,путіна вже немає в живих? А "двійник" може напортачить...Це вам не на параді Сігалу ручку гладити,тут треба мозок включати...
16.05.2025 14:55 Відповісти
Уявляю, цей пердло сидить за компом у крутих навушниках, у геймерському кріслі - і активно зирить в екран. 🤣
16.05.2025 14:58 Відповісти
Телефонну? а шо засцяв їхати?
16.05.2025 15:00 Відповісти
16.05.2025 15:03 Відповісти
Спостерігає за тим, як наповнюється валіза.
16.05.2025 15:08 Відповісти
Навіть не сумніваюся.
16.05.2025 15:27 Відповісти
З.І. Хоча звичайно це повний кіздьож. ***** прекрасно розуміє результати перемовин делегації, в якій з його буки чуваки з повноваженнями двірника. Тож якшо і спостерігає, то тільки в плані "поржать над етімі дєбіламі".
16.05.2025 15:30 Відповісти
Путин який навіть не знає що таке "онлайн".
16.05.2025 15:29 Відповісти
 
 