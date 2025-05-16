1 938 14
Путін отримує інформацію про перебіг переговорів у Стамбулі в режимі онлайн, - Пєсков
16 травня у Стамбулі відбуваються прямі переговори України та Росії. У Кремлі заявили, що глава РФ Володимир Путін отримує інформацію про їх перебіг у режимі онлайн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.
Пєсков зазначив, що російська делегація в Стамбулі виробила переговорну позицію на нараді з Путіним і "має всі необхідні установки щодо переговорної позиції".
У Кремлі припускають, що Путін проведе 16 травня певну міжнародну телефонну розмову. Зокрема Пєсков наголосив на необхідності зустрічі Путіна та президента США Дональда Трампа.
Серый Вовк
16.05.2025 14:32
Grey Cat
16.05.2025 15:00
Мойша из Одессы
16.05.2025 15:08
