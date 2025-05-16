УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9619 відвідувачів онлайн
Новини Переговори у Туреччині
1 358 15

Пріоритет №1 на переговорах у Стамбулі - повне припинення вогню, - МЗС України

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Українська делегація, яка прибула до Стамбулу на переговори з Росією, ставить пріоритетом досягнення повного, безумовного та тривалого припинення вогню.

Про це перед початком зустрічі повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі, побачить, подивиться, які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники. Для української делегації пріоритет №1 на порядку денному - це повне, безумовне тривале припинення вогню", - сказав Тихий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна на переговорах у Стамбулі запропонує зустріч Зеленського з Путіним, - Reuters

До складу делегації входять міністр оборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У день переговорів відбулася низка зустрічей української сторони з партнерами - з радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, спецпредставником США Кітом Келлогом, держсекретарем США Марко Рубіо, главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом і головою турецької розвідки Ібрагімом Калином. Ці зустрічі дозволили скоординувати позиції напередодні перемовин з РФ.

Тихий наголосив, що попри прибуття делегації від Росії "низького рівня", Україна готова до конструктивного діалогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні, - Умєров

Автор: 

МЗС (4245) переговори з Росією (1411) припинення вогню (330)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Після слів трампошки,що тільки його особиста зустріч з коцапським виродком ,кардинально змінить ситуацію,означає,що всі ці перемовини з мєлкіми,рашистськими сошками ,являються абсолютно безтолковими.
показати весь коментар
16.05.2025 13:30 Відповісти
+2
На дєрєвню дєдушкє напишіть.
показати весь коментар
16.05.2025 13:21 Відповісти
+2
Єрмак якого хрега там забув?
показати весь коментар
16.05.2025 13:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На дєрєвню дєдушкє напишіть.
показати весь коментар
16.05.2025 13:21 Відповісти
Єрмак якого хрега там забув?
показати весь коментар
16.05.2025 13:22 Відповісти
Він свого ручного хрипуна привіз, наглядає, щоб той знов не обісрався як з Трампом
показати весь коментар
16.05.2025 13:32 Відповісти
Зе там немає.
показати весь коментар
16.05.2025 13:40 Відповісти
Досить вже патякати про ці нікчемні переговори. Забудьте.
показати весь коментар
16.05.2025 13:29 Відповісти
Які в тебе альтернативні пропозициції?
Ти зможеш продавати ту ж саму кількість озброєння Україні, якщо Трумп з радісттю звинуватить Україну в " неконструктивності" і заборонить продажі і розвідданні?
показати весь коментар
16.05.2025 13:49 Відповісти
Який н****н пріорітет!? Дати мокшам підтянути резерви !?
Оцю всю зелену банду обов'язково під трибунал!!! Поіменно!!!
показати весь коментар
16.05.2025 13:30 Відповісти
Після слів трампошки,що тільки його особиста зустріч з коцапським виродком ,кардинально змінить ситуацію,означає,що всі ці перемовини з мєлкіми,рашистськими сошками ,являються абсолютно безтолковими.
показати весь коментар
16.05.2025 13:30 Відповісти
Насправді і це жалюгідна вимога. А точніше, прохання в почтітєльном пардоне. Немає у зеленой чмоні ніяких козирів. І не буде, бо це ж потрібно балабольський фонтан заткнути та працювать.
показати весь коментар
16.05.2025 13:32 Відповісти
Скільки вже задонатив з дивану?
показати весь коментар
16.05.2025 13:50 Відповісти
Україна може воювати в такому темпі ще чотири місяці без допомоги від США
***** це знає і буде чекати коли ми ослабнем.
Які переговори? Ви про що?
показати весь коментар
16.05.2025 13:33 Відповісти
Чому так мало? Дайош Нептун.
показати весь коментар
16.05.2025 13:51 Відповісти
Єрмака приберіть,хай їде ОХВІСОМ управляє.Завгосп тут до чого?
показати весь коментар
16.05.2025 13:53 Відповісти
оце ще прищ на сраці.
показати весь коментар
16.05.2025 14:50 Відповісти
 
 