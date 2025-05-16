Пріоритет №1 на переговорах у Стамбулі - повне припинення вогню, - МЗС України

Українська делегація, яка прибула до Стамбулу на переговори з Росією, ставить пріоритетом досягнення повного, безумовного та тривалого припинення вогню.

Про це перед початком зустрічі повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі, побачить, подивиться, які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники. Для української делегації пріоритет №1 на порядку денному - це повне, безумовне тривале припинення вогню", - сказав Тихий.

До складу делегації входять міністр оборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У день переговорів відбулася низка зустрічей української сторони з партнерами - з радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, спецпредставником США Кітом Келлогом, держсекретарем США Марко Рубіо, главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом і головою турецької розвідки Ібрагімом Калином. Ці зустрічі дозволили скоординувати позиції напередодні перемовин з РФ.

Тихий наголосив, що попри прибуття делегації від Росії "низького рівня", Україна готова до конструктивного діалогу.

