Приоритет №1 на переговорах в Стамбуле - полное прекращение огня, - МИД Украины
Украинская делегация, прибывшая в Стамбул на переговоры с Россией, ставит приоритетом достижение полного, безусловного и длительного прекращения огня.
Об этом перед началом встречи сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
"Украинская делегация сегодня поймет на этой встрече, увидит, посмотрит, какие решения вообще могут принимать российские представители. Для украинской делегации приоритет №1 в повестке дня - это полное, безусловное длительное прекращение огня", - сказал Тихий.
В состав делегации входят министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В день переговоров состоялся ряд встреч украинской стороны с партнерами - с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, спецпредставителем США Китом Келлогом, госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Турции Хаканом Фиданом и главой турецкой разведки Ибрагимом Калином. Эти встречи позволили скоординировать позиции накануне переговоров с РФ.
Тихий отметил, что несмотря на прибытие делегации от России "низкого уровня", Украина готова к конструктивному диалогу.
Ти зможеш продавати ту ж саму кількість озброєння Україні, якщо Трумп з радісттю звинуватить Україну в " неконструктивності" і заборонить продажі і розвідданні?
Оцю всю зелену банду обов'язково під трибунал!!! Поіменно!!!
***** це знає і буде чекати коли ми ослабнем.
Які переговори? Ви про що?