РУС
Новости Переговоры в Турции
1 358 15

Приоритет №1 на переговорах в Стамбуле - полное прекращение огня, - МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Украинская делегация, прибывшая в Стамбул на переговоры с Россией, ставит приоритетом достижение полного, безусловного и длительного прекращения огня.

Об этом перед началом встречи сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Украинская делегация сегодня поймет на этой встрече, увидит, посмотрит, какие решения вообще могут принимать российские представители. Для украинской делегации приоритет №1 в повестке дня - это полное, безусловное длительное прекращение огня", - сказал Тихий.

В состав делегации входят министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В день переговоров состоялся ряд встреч украинской стороны с партнерами - с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, спецпредставителем США Китом Келлогом, госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Турции Хаканом Фиданом и главой турецкой разведки Ибрагимом Калином. Эти встречи позволили скоординировать позиции накануне переговоров с РФ.

Тихий отметил, что несмотря на прибытие делегации от России "низкого уровня", Украина готова к конструктивному диалогу.

Автор: 

МИД (7072) переговоры с Россией (1292) прекращения огня (330)
Топ комментарии
+3
Після слів трампошки,що тільки його особиста зустріч з коцапським виродком ,кардинально змінить ситуацію,означає,що всі ці перемовини з мєлкіми,рашистськими сошками ,являються абсолютно безтолковими.
16.05.2025 13:30 Ответить
+2
На дєрєвню дєдушкє напишіть.
16.05.2025 13:21 Ответить
+2
Єрмак якого хрега там забув?
16.05.2025 13:22 Ответить
Він свого ручного хрипуна привіз, наглядає, щоб той знов не обісрався як з Трампом
16.05.2025 13:32 Ответить
Зе там немає.
16.05.2025 13:40 Ответить
Досить вже патякати про ці нікчемні переговори. Забудьте.
16.05.2025 13:29 Ответить
Які в тебе альтернативні пропозициції?
Ти зможеш продавати ту ж саму кількість озброєння Україні, якщо Трумп з радісттю звинуватить Україну в " неконструктивності" і заборонить продажі і розвідданні?
16.05.2025 13:49 Ответить
Який н****н пріорітет!? Дати мокшам підтянути резерви !?
Оцю всю зелену банду обов'язково під трибунал!!! Поіменно!!!
16.05.2025 13:30 Ответить
Насправді і це жалюгідна вимога. А точніше, прохання в почтітєльном пардоне. Немає у зеленой чмоні ніяких козирів. І не буде, бо це ж потрібно балабольський фонтан заткнути та працювать.
16.05.2025 13:32 Ответить
Скільки вже задонатив з дивану?
16.05.2025 13:50 Ответить
Україна може воювати в такому темпі ще чотири місяці без допомоги від США
***** це знає і буде чекати коли ми ослабнем.
Які переговори? Ви про що?
16.05.2025 13:33 Ответить
Чому так мало? Дайош Нептун.
16.05.2025 13:51 Ответить
Єрмака приберіть,хай їде ОХВІСОМ управляє.Завгосп тут до чого?
16.05.2025 13:53 Ответить
оце ще прищ на сраці.
16.05.2025 14:50 Ответить
 
 