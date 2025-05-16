Приоритет №1 на переговорах в Стамбуле - полное прекращение огня, - МИД Украины

Украинская делегация, прибывшая в Стамбул на переговоры с Россией, ставит приоритетом достижение полного, безусловного и длительного прекращения огня.

Об этом перед началом встречи сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Украинская делегация сегодня поймет на этой встрече, увидит, посмотрит, какие решения вообще могут принимать российские представители. Для украинской делегации приоритет №1 в повестке дня - это полное, безусловное длительное прекращение огня", - сказал Тихий.

В состав делегации входят министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В день переговоров состоялся ряд встреч украинской стороны с партнерами - с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, спецпредставителем США Китом Келлогом, госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Турции Хаканом Фиданом и главой турецкой разведки Ибрагимом Калином. Эти встречи позволили скоординировать позиции накануне переговоров с РФ.

Тихий отметил, что несмотря на прибытие делегации от России "низкого уровня", Украина готова к конструктивному диалогу.

