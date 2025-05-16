РУС
Новости переговоры с РФ Переговоры в Турции
1 611 30

Украина на переговорах в Стамбуле предложит встречу Зеленского с Путиным, - Reuters

На переговорах в Турции 15 мая Украина будет требовать только одного — 30-дневного прекращения огня.

Украина определила прекращение огня ключевым приоритетом в рамках переговоров с Россией, которые запланированы на пятницу, 16 мая, в Стамбуле.

Об этом сообщил агентству Reuters источник в украинских дипломатических кругах, информирует Цензор.НЕТ.

Также ожидается, что украинская делегация поднимет вопрос личной встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник отметил, что необходимо принять меры для восстановления доверия, в частности гуманитарного характера: "Мы понимаем, что для того, чтобы дипломатия была результативной, необходимо прекращение огня. Реальное, длительное и хорошо контролируемое", - отметил собеседник агентства.

Зеленский Владимир путин владимир переговоры с Россией
+4
Ну от чесно, вибачаюсь - ну нахера??? Нахера ця "зустріч"? Зеленський вже зовсім випав з реальності? Чи він справді думає, що його шарм переконає путіна? Ну як тут Зеленського не обізвати нехорошим словом... Щось на кшалт - НЕАДЕКВАТ.
16.05.2025 12:52
16.05.2025 12:52 Ответить
+4
Запропонували? Дуйте до дому. Нєх гроші бюджетні просирати. Не буде з пуйлом перемовин.
16.05.2025 12:53
16.05.2025 12:53 Ответить
+2
***** в квк не грає
у ***** свої кдб-шні многохадовочки та вологі мрії про здибанку із рудим нарцисом
16.05.2025 12:48
16.05.2025 12:48 Ответить
***** в квк не грає
у ***** свої кдб-шні многохадовочки та вологі мрії про здибанку із рудим нарцисом
16.05.2025 12:48
16.05.2025 12:48 Ответить
Тіпа у 2019 були в Україні вибори без участі Росії та вибрали не угодного Путіну? Ну, ну...
16.05.2025 12:51
16.05.2025 12:51 Ответить
как-то вот пугает такая настойчивость....
16.05.2025 12:48
16.05.2025 12:48 Ответить
Щоб ще раз в очі заглянути?Щось нерозгледів у 19р?
16.05.2025 12:50
16.05.2025 12:50 Ответить
Договорилися договоритися, договарюватися....
16.05.2025 12:51
16.05.2025 12:51 Ответить
Ну от чесно, вибачаюсь - ну нахера??? Нахера ця "зустріч"? Зеленський вже зовсім випав з реальності? Чи він справді думає, що його шарм переконає путіна? Ну як тут Зеленського не обізвати нехорошим словом... Щось на кшалт - НЕАДЕКВАТ.
16.05.2025 12:52
16.05.2025 12:52 Ответить
У Вас у нехорошому слові 9 одруків))))
16.05.2025 12:55
16.05.2025 12:55 Ответить
Ненавиджу матюкатися... Чесно... Але останнім часом не виходить літературно.
Бо не треба нам і ворогів - коли маємо таку "державну владу"... пля, мля...
16.05.2025 12:57
16.05.2025 12:57 Ответить
Отож..в мене теж саме..нормальні слова слугують для зв'язки матерних..
16.05.2025 13:03
16.05.2025 13:03 Ответить
Взагалі-то подібні питання мають вирішуватись на рівні саме президентів.
З нашого боку президент (хоч і в.о.) приїхав. А з їхнього?
Чи маємо задовільнятись якимось помічником (чий підпис взагалі-то нічого не вартий)?
16.05.2025 13:07
16.05.2025 13:07 Ответить
Це якщо президенти адекватні. А ми маємо компашку кінчених неадекватів: Зеленський, Трамп, путін (і на обрії маячить Сі) - і ця компашка пацієнтів дурки намагається вирішити долі сотень мільйонів людей - зокрема і Вашу, і мою?
Ви вірите, що ця компашка може адекватно щось вирішити?
Вам не страшно?
16.05.2025 13:20
16.05.2025 13:20 Ответить
нестримна жага, заглядати в очко.
батьки малороси привчили сина малороса, що треба обов'язково отримати дозвіл від хазяїна з москви.
просте питання: що, хоч щось корисного зробив зе!гундос прибува.чи на посту керівника держави?
це, риторичне питання.
україна розвалена вщент.
стоїть питання існування держави, як такої. через тиждень піде другий рік сумнівного перебування в президентах маршавого зе!поца.
16.05.2025 13:24
16.05.2025 13:24 Ответить
Запропонували? Дуйте до дому. Нєх гроші бюджетні просирати. Не буде з пуйлом перемовин.
16.05.2025 12:53
16.05.2025 12:53 Ответить
Треба ще аби повернеули марно витрпчені гроши
16.05.2025 12:55
16.05.2025 12:55 Ответить
Ну все наш клоун спіймав хвилю 'дайте мені путіна'
Тепер 24/7 буде який я дартаньян а ***** - підарас обісцяний
16.05.2025 12:56
16.05.2025 12:56 Ответить
Это хороший ход, показать (странам ЕС и США) что ху"ло не хочет мира.

Показать Тампону в первую очередь.
16.05.2025 12:58
16.05.2025 12:58 Ответить
Трампу ще чогось не показали?
16.05.2025 13:00
16.05.2025 13:00 Ответить
потрібно постійно (нажаль) Трампону показувати і доводити що саме московити не хочуть миру, юо цей рудий телепень не хоче критикувати ху"ло....

Тому раз за разом, як кошеня яке нагадило, то Тампону показувати хто є хто...
16.05.2025 13:47
16.05.2025 13:47 Ответить
Який в цьому сенс? Повпливати на думку маразматика Донні? Нагадаю, що Зеленський раніше обіцяв ніколи не зустрічатись з Путіним. Тепер він хоче зустрітись з цим брехуном, щоб той вчергове щось збрехав. Бо путін може сказати правду тільки випадково. Та і не варто артисту КВК зустрічатись з професійним чекістом - ніколи Зе його не переграє.
16.05.2025 12:58
16.05.2025 12:58 Ответить
Він не хоче, але Трапм вєліт.
Якби не той висєр рудого про "вам треба НЕГАЙНО зустрітись" після ************ висєра про Стамбул, цього цирку б і не було.
16.05.2025 13:09
16.05.2025 13:09 Ответить
ВОНИ ТУТ ВСІ НЕАДЕКВАТНІ- що Путін що ЗЕ що Ердоган що Путін

Ердоган знищив ліру - ЗАТО ВЕЛИКИЙ СУЛТАН
ЗЕленський знищив етнос - ЗАТО НАЙВЕЛИЧНІШИЙ
Трамп знищив США - ЗАТО НАЙВЕЛИЧНІЙ (теж)
16.05.2025 13:07
16.05.2025 13:07 Ответить
Таке враження наче кроти з ОП навмисно затягують час на користь параші, замість того щоб дати ЄС влупити санкції як це вже було домовлено раніше ще на зустрічі у Києві.
16.05.2025 13:08
16.05.2025 13:08 Ответить
Скажіть спасибі рудому мародеру, який сплутав усі карти, коли США з Європою хором казали "спочатку припинення вогню, тільки потім - перемовини".
16.05.2025 13:10
16.05.2025 13:10 Ответить
Ну рудий з боневтіком якось майже синхронно відгукнулись на пропозицію параші перемовин, прямо як по сценарію
16.05.2025 13:17
16.05.2025 13:17 Ответить
Що зєлі залишалось робити? Ще раз биканути на Трампа?
А так виходить, що поки що в дурнях виявилось *****.
Зєля приїхав, а замість *****, якесь мединське незрозумілого статусу. Помічник - теж мені величина.
16.05.2025 13:18
16.05.2025 13:18 Ответить
плєшива крємлядь не в дурнях. а, якраз навпаки.
рудий фрік, в черговий раз дав задню.
зе!скоморох кевеенить ютуб регочучими відосиками.
європа, обісрано озабочєна.
всі, знову заглядають в очко москві. якій же наступний крок.....
рішення за ******! а, воно не поспішає....
16.05.2025 13:34
16.05.2025 13:34 Ответить
Рудий з радістю прийняв пас від Зелі, коли той про особистий виклик ***** оголосив...
16.05.2025 13:19
16.05.2025 13:19 Ответить
єдине, що вміє зе!скоморох, розважати бидло.
зе!гундос, зара грає чергову сценку: пєрєговори. рудий фрік задоволений своєю геніальністю. пластелінові європейські толєрасти, задоволі відтягуванням часу. плєшивій кємляді похєр, воно впевнений, що переграв всіх.
до речі, зовні так і виглядає. кацапи готуються до літнього наступу.
з нашого боку, підписання будь якої бумажкі, на фоні щоденної втрати територій, нестача особового складу, нестача зброї, відсутність грошей, буде розцінена як капітуляція!
16.05.2025 13:30
16.05.2025 13:30 Ответить
 
 