Украина на переговорах в Стамбуле предложит встречу Зеленского с Путиным, - Reuters
Украина определила прекращение огня ключевым приоритетом в рамках переговоров с Россией, которые запланированы на пятницу, 16 мая, в Стамбуле.
Об этом сообщил агентству Reuters источник в украинских дипломатических кругах, информирует Цензор.НЕТ.
Также ожидается, что украинская делегация поднимет вопрос личной встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник отметил, что необходимо принять меры для восстановления доверия, в частности гуманитарного характера: "Мы понимаем, что для того, чтобы дипломатия была результативной, необходимо прекращение огня. Реальное, длительное и хорошо контролируемое", - отметил собеседник агентства.
Топ комментарии
+4 Пересічний українець #452786
показать весь комментарий16.05.2025 12:52 Ответить Ссылка
+4 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий16.05.2025 12:53 Ответить Ссылка
+2 Wild MadDog
показать весь комментарий16.05.2025 12:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у ***** свої кдб-шні многохадовочки та вологі мрії про здибанку із рудим нарцисом
Бо не треба нам і ворогів - коли маємо таку "державну владу"... пля, мля...
З нашого боку президент (хоч і в.о.) приїхав. А з їхнього?
Чи маємо задовільнятись якимось помічником (чий підпис взагалі-то нічого не вартий)?
Ви вірите, що ця компашка може адекватно щось вирішити?
Вам не страшно?
батьки малороси привчили сина малороса, що треба обов'язково отримати дозвіл від хазяїна з москви.
просте питання: що, хоч щось корисного зробив зе!гундос прибува.чи на посту керівника держави?
це, риторичне питання.
україна розвалена вщент.
стоїть питання існування держави, як такої. через тиждень піде другий рік сумнівного перебування в президентах маршавого зе!поца.
Тепер 24/7 буде який я дартаньян а ***** - підарас обісцяний
Показать Тампону в первую очередь.
Тому раз за разом, як кошеня яке нагадило, то Тампону показувати хто є хто...
Якби не той висєр рудого про "вам треба НЕГАЙНО зустрітись" після ************ висєра про Стамбул, цього цирку б і не було.
Ердоган знищив ліру - ЗАТО ВЕЛИКИЙ СУЛТАН
ЗЕленський знищив етнос - ЗАТО НАЙВЕЛИЧНІШИЙ
Трамп знищив США - ЗАТО НАЙВЕЛИЧНІЙ (теж)
А так виходить, що поки що в дурнях виявилось *****.
Зєля приїхав, а замість *****, якесь мединське незрозумілого статусу. Помічник - теж мені величина.
рудий фрік, в черговий раз дав задню.
зе!скоморох кевеенить ютуб регочучими відосиками.
європа, обісрано озабочєна.
всі, знову заглядають в очко москві. якій же наступний крок.....
рішення за ******! а, воно не поспішає....
10.05.25 19:06 Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню, - Зеленський
11.05.25 01:54 Путін відкинув пропозицію перемир'я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі: "Без жодних попередніх умов"
11.05.25 16:06 Келлог про мирні переговори між РФ та Україною: Спочатку 30-денне припинення вогню
11.05.25 19:26 Трамп: Україна повинна негайно погодитися на переговори з РФ в Туреччині
11.05.25 22:15 Зеленський буде в Туреччині навіть якщо РФ не почне припинення вогню 12 травня, - Axios
Володимир Зеленський перехопив ініціативу у Путіна
Президент України Володимир Зеленський здійснив "дипломатичний гамбіт", запропонувавши російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі в четвер. Український лідер перехопив ініціативу в очільника Кремля, і тепер чинить на нього тиск.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian. Джерело: https://censor.net/ua/n3551661
зе!гундос, зара грає чергову сценку: пєрєговори. рудий фрік задоволений своєю геніальністю. пластелінові європейські толєрасти, задоволі відтягуванням часу. плєшивій кємляді похєр, воно впевнений, що переграв всіх.
до речі, зовні так і виглядає. кацапи готуються до літнього наступу.
з нашого боку, підписання будь якої бумажкі, на фоні щоденної втрати територій, нестача особового складу, нестача зброї, відсутність грошей, буде розцінена як капітуляція!