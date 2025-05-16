Украина на переговорах в Стамбуле предложит встречу Зеленского с Путиным, - Reuters

Украина определила прекращение огня ключевым приоритетом в рамках переговоров с Россией, которые запланированы на пятницу, 16 мая, в Стамбуле.

Об этом сообщил агентству Reuters источник в украинских дипломатических кругах, информирует Цензор.НЕТ.

Также ожидается, что украинская делегация поднимет вопрос личной встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник отметил, что необходимо принять меры для восстановления доверия, в частности гуманитарного характера: "Мы понимаем, что для того, чтобы дипломатия была результативной, необходимо прекращение огня. Реальное, длительное и хорошо контролируемое", - отметил собеседник агентства.

