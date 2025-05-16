РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14872 посетителя онлайн
Новости Переговоры в Турции Саммит ЕПС в Албании
630 11

Зеленский выступит на саммите Европейского политического сообщества в Албании в 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл с официальным визитом в Албанию, в пятницу, 16 мая, выступит на саммите Европейского политического сообщества (EPC) в Тиране.

Об этом свидетельствует программа саммита, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

Его речь запланирована на 12:00.

Накануне, находясь в Анкаре, Зеленский заявил, что вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отправится в Албанию для участия в саммите. По его словам, участие в мероприятии примут более 40 лидеров государств.

Факт прибытия украинского президента в Албанию утром 16 мая подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции стартовали в Стамбуле. ВИДЕО

Автор: 

Албания (82) Зеленский Владимир (21666) саммит (1231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Коли Шарікови стають елітою , у всіх починається собаче життя .

Це найкраще пояснення реальності навколо нас.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:32 Ответить
+4
Слава всевишньому, що наш приЗедент "не якийсь дурачок", а новий Чєртіль...
показать весь комментарий
16.05.2025 11:29 Ответить
+3
При Порошенку обговорювали, що зробив Порошенко. При Зеленському обговорюють, що сказав Зеленський і який в нього був при цьому вираз обличчя. Ну ще хрипів при тому, чи шипів...тому й не дивно, що Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Зеленському.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще можна відкрити албанський хаб єдності української і європейської спільноти, чи це заплановано на наступний вояж?
показать весь комментарий
16.05.2025 11:29 Ответить
План Перемоги збацає для свого лохторату нє ?

Вже ж догуморився для телепків , хоч поржом , чи не повністю ?
показать весь комментарий
16.05.2025 11:46 Ответить
Слава всевишньому, що наш приЗедент "не якийсь дурачок", а новий Чєртіль...
показать весь комментарий
16.05.2025 11:29 Ответить
Саме так!
війна могла тривати вже 34 роки а триває лише 12 , тож дякуємо
показать весь комментарий
16.05.2025 11:31 Ответить
Коли Шарікови стають елітою , у всіх починається собаче життя .

Це найкраще пояснення реальності навколо нас.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:32 Ответить
Выступить на каком-нибудь саммите это очень важно (предыдущие десятки бесполезных саммитов не в счет).
показать весь комментарий
16.05.2025 11:33 Ответить
При Порошенку обговорювали, що зробив Порошенко. При Зеленському обговорюють, що сказав Зеленський і який в нього був при цьому вираз обличчя. Ну ще хрипів при тому, чи шипів...тому й не дивно, що Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Зеленському.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:34 Ответить
піаніна своя чи місцева ?
показать весь комментарий
16.05.2025 11:34 Ответить
Шо він скаже? - нічого доброго - США здулися
показать весь комментарий
16.05.2025 11:41 Ответить
Зе Гевара будет выступать на олбанском языге?
показать весь комментарий
16.05.2025 12:00 Ответить
зіграє на піаніно?
показать весь комментарий
16.05.2025 13:07 Ответить
 
 