Зеленский выступит на саммите Европейского политического сообщества в Албании в 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл с официальным визитом в Албанию, в пятницу, 16 мая, выступит на саммите Европейского политического сообщества (EPC) в Тиране.
Об этом свидетельствует программа саммита, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
Его речь запланирована на 12:00.
Накануне, находясь в Анкаре, Зеленский заявил, что вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отправится в Албанию для участия в саммите. По его словам, участие в мероприятии примут более 40 лидеров государств.
Факт прибытия украинского президента в Албанию утром 16 мая подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Топ комментарии
+8 Амандрапапупа
показать весь комментарий16.05.2025 11:32 Ответить Ссылка
+4 ПП Уксусов
показать весь комментарий16.05.2025 11:29 Ответить Ссылка
+3 віктор федорович #394174
показать весь комментарий16.05.2025 11:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вже ж догуморився для телепків , хоч поржом , чи не повністю ?
війна могла тривати вже 34 роки а триває лише 12 , тож дякуємо
Це найкраще пояснення реальності навколо нас.