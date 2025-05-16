Зеленский выступит на саммите Европейского политического сообщества в Албании в 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл с официальным визитом в Албанию, в пятницу, 16 мая, выступит на саммите Европейского политического сообщества (EPC) в Тиране.

Об этом свидетельствует программа саммита, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

Его речь запланирована на 12:00.

Накануне, находясь в Анкаре, Зеленский заявил, что вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отправится в Албанию для участия в саммите. По его словам, участие в мероприятии примут более 40 лидеров государств.

Факт прибытия украинского президента в Албанию утром 16 мая подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

