Зеленський виступить на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії о 12:00

Президент України Володимир Зеленський, який прибув з офіційним візитом до Албанії, у п’ятницю, 16 травня, виступить на саміті Європейської політичної спільноти (EPC) в Тирані.

Про це свідчить програма саміту.

Його промова запланована на 12:00.

Напередодні, перебуваючи в Анкарі, Зеленський заявив, що разом з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом вирушить до Албанії для участі в саміті. За його словами, участь у заході візьмуть понад 40 лідерів держав.

Факт прибуття українського президента до Албанії вранці 16 травня підтвердив його прессекретар Сергій Никифоров.

