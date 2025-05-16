УКР
Зеленський виступить на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії о 12:00

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який прибув з офіційним візитом до Албанії, у п’ятницю, 16 травня, виступить на саміті Європейської політичної спільноти (EPC) в Тирані.

Про це свідчить програма саміту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

Його промова запланована на 12:00.

Напередодні, перебуваючи в Анкарі, Зеленський заявив, що разом з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом вирушить до Албанії для участі в саміті. За його словами, участь у заході візьмуть понад 40 лідерів держав.

Факт прибуття українського президента до Албанії вранці 16 травня підтвердив його прессекретар Сергій Никифоров.

Албанія (115) Зеленський Володимир (25203) саміт (826)
Топ коментарі
+8
Коли Шарікови стають елітою , у всіх починається собаче життя .

Це найкраще пояснення реальності навколо нас.
показати весь коментар
16.05.2025 11:32 Відповісти
+4
Слава всевишньому, що наш приЗедент "не якийсь дурачок", а новий Чєртіль...
показати весь коментар
16.05.2025 11:29 Відповісти
+3
При Порошенку обговорювали, що зробив Порошенко. При Зеленському обговорюють, що сказав Зеленський і який в нього був при цьому вираз обличчя. Ну ще хрипів при тому, чи шипів...тому й не дивно, що Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Зеленському.
показати весь коментар
16.05.2025 11:34 Відповісти
Ще можна відкрити албанський хаб єдності української і європейської спільноти, чи це заплановано на наступний вояж?
показати весь коментар
16.05.2025 11:29 Відповісти
План Перемоги збацає для свого лохторату нє ?

Вже ж догуморився для телепків , хоч поржом , чи не повністю ?
показати весь коментар
16.05.2025 11:46 Відповісти
Саме так!
війна могла тривати вже 34 роки а триває лише 12 , тож дякуємо
показати весь коментар
16.05.2025 11:31 Відповісти
Выступить на каком-нибудь саммите это очень важно (предыдущие десятки бесполезных саммитов не в счет).
показати весь коментар
16.05.2025 11:33 Відповісти
піаніна своя чи місцева ?
показати весь коментар
16.05.2025 11:34 Відповісти
Шо він скаже? - нічого доброго - США здулися
показати весь коментар
16.05.2025 11:41 Відповісти
Зе Гевара будет выступать на олбанском языге?
показати весь коментар
16.05.2025 12:00 Відповісти
зіграє на піаніно?
показати весь коментар
16.05.2025 13:07 Відповісти
 
 