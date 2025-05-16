Зеленський виступить на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії о 12:00
Президент України Володимир Зеленський, який прибув з офіційним візитом до Албанії, у п’ятницю, 16 травня, виступить на саміті Європейської політичної спільноти (EPC) в Тирані.
Про це свідчить програма саміту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
Його промова запланована на 12:00.
Напередодні, перебуваючи в Анкарі, Зеленський заявив, що разом з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом вирушить до Албанії для участі в саміті. За його словами, участь у заході візьмуть понад 40 лідерів держав.
Факт прибуття українського президента до Албанії вранці 16 травня підтвердив його прессекретар Сергій Никифоров.
Вже ж догуморився для телепків , хоч поржом , чи не повністю ?
війна могла тривати вже 34 роки а триває лише 12 , тож дякуємо
Це найкраще пояснення реальності навколо нас.