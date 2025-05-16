Україна на переговорах у Стамбулі запропонує зустріч Зеленського з Путіним, - Reuters

Україна визначила припинення вогню ключовим пріоритетом у межах переговорів із Росією, які заплановані на п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі.

Про це повідомило агентству Reuters джерело в українських дипломатичних колах, інформує Цензор.НЕТ.

Також очікується, що українська делегація порушить питання особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело зазначило, що необхідно вжити заходів для відновлення довіри, зокрема гуманітарного характеру: "Ми розуміємо, що для того, аби дипломатія була результативною, необхідне припинення вогню. Реальне, тривале і добре контрольоване", - зазначив співрозмовник агентства.

