Україна на переговорах у Стамбулі запропонує зустріч Зеленського з Путіним, - Reuters
Україна визначила припинення вогню ключовим пріоритетом у межах переговорів із Росією, які заплановані на п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі.
Про це повідомило агентству Reuters джерело в українських дипломатичних колах, інформує Цензор.НЕТ.
Також очікується, що українська делегація порушить питання особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Джерело зазначило, що необхідно вжити заходів для відновлення довіри, зокрема гуманітарного характеру: "Ми розуміємо, що для того, аби дипломатія була результативною, необхідне припинення вогню. Реальне, тривале і добре контрольоване", - зазначив співрозмовник агентства.
Топ коментарі
+4 Пересічний українець #452786
показати весь коментар16.05.2025 12:52 Відповісти Посилання
+4 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар16.05.2025 12:53 Відповісти Посилання
+2 Wild MadDog
показати весь коментар16.05.2025 12:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у ***** свої кдб-шні многохадовочки та вологі мрії про здибанку із рудим нарцисом
Бо не треба нам і ворогів - коли маємо таку "державну владу"... пля, мля...
З нашого боку президент (хоч і в.о.) приїхав. А з їхнього?
Чи маємо задовільнятись якимось помічником (чий підпис взагалі-то нічого не вартий)?
Ви вірите, що ця компашка може адекватно щось вирішити?
Вам не страшно?
батьки малороси привчили сина малороса, що треба обов'язково отримати дозвіл від хазяїна з москви.
просте питання: що, хоч щось корисного зробив зе!гундос прибува.чи на посту керівника держави?
це, риторичне питання.
україна розвалена вщент.
стоїть питання існування держави, як такої. через тиждень піде другий рік сумнівного перебування в президентах маршавого зе!поца.
Тепер 24/7 буде який я дартаньян а ***** - підарас обісцяний
Показать Тампону в первую очередь.
Тому раз за разом, як кошеня яке нагадило, то Тампону показувати хто є хто...
Якби не той висєр рудого про "вам треба НЕГАЙНО зустрітись" після ************ висєра про Стамбул, цього цирку б і не було.
Ердоган знищив ліру - ЗАТО ВЕЛИКИЙ СУЛТАН
ЗЕленський знищив етнос - ЗАТО НАЙВЕЛИЧНІШИЙ
Трамп знищив США - ЗАТО НАЙВЕЛИЧНІЙ (теж)
А так виходить, що поки що в дурнях виявилось *****.
Зєля приїхав, а замість *****, якесь мединське незрозумілого статусу. Помічник - теж мені величина.
рудий фрік, в черговий раз дав задню.
зе!скоморох кевеенить ютуб регочучими відосиками.
європа, обісрано озабочєна.
всі, знову заглядають в очко москві. якій же наступний крок.....
рішення за ******! а, воно не поспішає....
10.05.25 19:06 Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню, - Зеленський
11.05.25 01:54 Путін відкинув пропозицію перемир'я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі: "Без жодних попередніх умов"
11.05.25 16:06 Келлог про мирні переговори між РФ та Україною: Спочатку 30-денне припинення вогню
11.05.25 19:26 Трамп: Україна повинна негайно погодитися на переговори з РФ в Туреччині
11.05.25 22:15 Зеленський буде в Туреччині навіть якщо РФ не почне припинення вогню 12 травня, - Axios
Володимир Зеленський перехопив ініціативу у Путіна
Президент України Володимир Зеленський здійснив "дипломатичний гамбіт", запропонувавши російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі в четвер. Український лідер перехопив ініціативу в очільника Кремля, і тепер чинить на нього тиск.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian. Джерело: https://censor.net/ua/n3551661
зе!гундос, зара грає чергову сценку: пєрєговори. рудий фрік задоволений своєю геніальністю. пластелінові європейські толєрасти, задоволі відтягуванням часу. плєшивій кємляді похєр, воно впевнений, що переграв всіх.
до речі, зовні так і виглядає. кацапи готуються до літнього наступу.
з нашого боку, підписання будь якої бумажкі, на фоні щоденної втрати територій, нестача особового складу, нестача зброї, відсутність грошей, буде розцінена як капітуляція!