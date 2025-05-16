УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13654 відвідувача онлайн
Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
1 611 30

Україна на переговорах у Стамбулі запропонує зустріч Зеленського з Путіним, - Reuters

На переговорах у Туреччині 15 травня Україна вимагатиме лише одного — 30-денного припинення вогню.

Україна визначила припинення вогню ключовим пріоритетом у межах переговорів із Росією, які заплановані на п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі.

Про це повідомило агентству Reuters джерело в українських дипломатичних колах, інформує Цензор.НЕТ.

Також очікується, що українська делегація порушить питання особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело зазначило, що необхідно вжити заходів для відновлення довіри, зокрема гуманітарного характеру: "Ми розуміємо, що для того, аби дипломатія була результативною, необхідне припинення вогню. Реальне, тривале і добре контрольоване", - зазначив співрозмовник агентства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський виступить на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії о 12:00

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) путін володимир (24642) переговори з Росією (1408)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Ну от чесно, вибачаюсь - ну нахера??? Нахера ця "зустріч"? Зеленський вже зовсім випав з реальності? Чи він справді думає, що його шарм переконає путіна? Ну як тут Зеленського не обізвати нехорошим словом... Щось на кшалт - НЕАДЕКВАТ.
показати весь коментар
16.05.2025 12:52 Відповісти
+4
Запропонували? Дуйте до дому. Нєх гроші бюджетні просирати. Не буде з пуйлом перемовин.
показати весь коментар
16.05.2025 12:53 Відповісти
+2
***** в квк не грає
у ***** свої кдб-шні многохадовочки та вологі мрії про здибанку із рудим нарцисом
показати весь коментар
16.05.2025 12:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** в квк не грає
у ***** свої кдб-шні многохадовочки та вологі мрії про здибанку із рудим нарцисом
показати весь коментар
16.05.2025 12:48 Відповісти
Тіпа у 2019 були в Україні вибори без участі Росії та вибрали не угодного Путіну? Ну, ну...
показати весь коментар
16.05.2025 12:51 Відповісти
как-то вот пугает такая настойчивость....
показати весь коментар
16.05.2025 12:48 Відповісти
Щоб ще раз в очі заглянути?Щось нерозгледів у 19р?
показати весь коментар
16.05.2025 12:50 Відповісти
Договорилися договоритися, договарюватися....
показати весь коментар
16.05.2025 12:51 Відповісти
Ну от чесно, вибачаюсь - ну нахера??? Нахера ця "зустріч"? Зеленський вже зовсім випав з реальності? Чи він справді думає, що його шарм переконає путіна? Ну як тут Зеленського не обізвати нехорошим словом... Щось на кшалт - НЕАДЕКВАТ.
показати весь коментар
16.05.2025 12:52 Відповісти
У Вас у нехорошому слові 9 одруків))))
показати весь коментар
16.05.2025 12:55 Відповісти
Ненавиджу матюкатися... Чесно... Але останнім часом не виходить літературно.
Бо не треба нам і ворогів - коли маємо таку "державну владу"... пля, мля...
показати весь коментар
16.05.2025 12:57 Відповісти
Отож..в мене теж саме..нормальні слова слугують для зв'язки матерних..
показати весь коментар
16.05.2025 13:03 Відповісти
Взагалі-то подібні питання мають вирішуватись на рівні саме президентів.
З нашого боку президент (хоч і в.о.) приїхав. А з їхнього?
Чи маємо задовільнятись якимось помічником (чий підпис взагалі-то нічого не вартий)?
показати весь коментар
16.05.2025 13:07 Відповісти
Це якщо президенти адекватні. А ми маємо компашку кінчених неадекватів: Зеленський, Трамп, путін (і на обрії маячить Сі) - і ця компашка пацієнтів дурки намагається вирішити долі сотень мільйонів людей - зокрема і Вашу, і мою?
Ви вірите, що ця компашка може адекватно щось вирішити?
Вам не страшно?
показати весь коментар
16.05.2025 13:20 Відповісти
нестримна жага, заглядати в очко.
батьки малороси привчили сина малороса, що треба обов'язково отримати дозвіл від хазяїна з москви.
просте питання: що, хоч щось корисного зробив зе!гундос прибува.чи на посту керівника держави?
це, риторичне питання.
україна розвалена вщент.
стоїть питання існування держави, як такої. через тиждень піде другий рік сумнівного перебування в президентах маршавого зе!поца.
показати весь коментар
16.05.2025 13:24 Відповісти
Запропонували? Дуйте до дому. Нєх гроші бюджетні просирати. Не буде з пуйлом перемовин.
показати весь коментар
16.05.2025 12:53 Відповісти
Треба ще аби повернеули марно витрпчені гроши
показати весь коментар
16.05.2025 12:55 Відповісти
Ну все наш клоун спіймав хвилю 'дайте мені путіна'
Тепер 24/7 буде який я дартаньян а ***** - підарас обісцяний
показати весь коментар
16.05.2025 12:56 Відповісти
Это хороший ход, показать (странам ЕС и США) что ху"ло не хочет мира.

Показать Тампону в первую очередь.
показати весь коментар
16.05.2025 12:58 Відповісти
Трампу ще чогось не показали?
показати весь коментар
16.05.2025 13:00 Відповісти
потрібно постійно (нажаль) Трампону показувати і доводити що саме московити не хочуть миру, юо цей рудий телепень не хоче критикувати ху"ло....

Тому раз за разом, як кошеня яке нагадило, то Тампону показувати хто є хто...
показати весь коментар
16.05.2025 13:47 Відповісти
Який в цьому сенс? Повпливати на думку маразматика Донні? Нагадаю, що Зеленський раніше обіцяв ніколи не зустрічатись з Путіним. Тепер він хоче зустрітись з цим брехуном, щоб той вчергове щось збрехав. Бо путін може сказати правду тільки випадково. Та і не варто артисту КВК зустрічатись з професійним чекістом - ніколи Зе його не переграє.
показати весь коментар
16.05.2025 12:58 Відповісти
Він не хоче, але Трапм вєліт.
Якби не той висєр рудого про "вам треба НЕГАЙНО зустрітись" після ************ висєра про Стамбул, цього цирку б і не було.
показати весь коментар
16.05.2025 13:09 Відповісти
ВОНИ ТУТ ВСІ НЕАДЕКВАТНІ- що Путін що ЗЕ що Ердоган що Путін

Ердоган знищив ліру - ЗАТО ВЕЛИКИЙ СУЛТАН
ЗЕленський знищив етнос - ЗАТО НАЙВЕЛИЧНІШИЙ
Трамп знищив США - ЗАТО НАЙВЕЛИЧНІЙ (теж)
показати весь коментар
16.05.2025 13:07 Відповісти
Таке враження наче кроти з ОП навмисно затягують час на користь параші, замість того щоб дати ЄС влупити санкції як це вже було домовлено раніше ще на зустрічі у Києві.
показати весь коментар
16.05.2025 13:08 Відповісти
Скажіть спасибі рудому мародеру, який сплутав усі карти, коли США з Європою хором казали "спочатку припинення вогню, тільки потім - перемовини".
показати весь коментар
16.05.2025 13:10 Відповісти
Ну рудий з боневтіком якось майже синхронно відгукнулись на пропозицію параші перемовин, прямо як по сценарію
показати весь коментар
16.05.2025 13:17 Відповісти
Що зєлі залишалось робити? Ще раз биканути на Трампа?
А так виходить, що поки що в дурнях виявилось *****.
Зєля приїхав, а замість *****, якесь мединське незрозумілого статусу. Помічник - теж мені величина.
показати весь коментар
16.05.2025 13:18 Відповісти
плєшива крємлядь не в дурнях. а, якраз навпаки.
рудий фрік, в черговий раз дав задню.
зе!скоморох кевеенить ютуб регочучими відосиками.
європа, обісрано озабочєна.
всі, знову заглядають в очко москві. якій же наступний крок.....
рішення за ******! а, воно не поспішає....
показати весь коментар
16.05.2025 13:34 Відповісти
Рудий з радістю прийняв пас від Зелі, коли той про особистий виклик ***** оголосив...
показати весь коментар
16.05.2025 13:19 Відповісти
Запропонувавши Путіну особисту зустріч, Зеленський перехопив ініціативу, - The Guardian

Володимир Зеленський перехопив ініціативу у Путіна

Президент України Володимир Зеленський здійснив "дипломатичний гамбіт", запропонувавши російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі в четвер. Український лідер перехопив ініціативу в очільника Кремля, і тепер чинить на нього тиск.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian. Джерело: https://censor.net/ua/n3551661
показати весь коментар
16.05.2025 14:43 Відповісти
єдине, що вміє зе!скоморох, розважати бидло.
зе!гундос, зара грає чергову сценку: пєрєговори. рудий фрік задоволений своєю геніальністю. пластелінові європейські толєрасти, задоволі відтягуванням часу. плєшивій кємляді похєр, воно впевнений, що переграв всіх.
до речі, зовні так і виглядає. кацапи готуються до літнього наступу.
з нашого боку, підписання будь якої бумажкі, на фоні щоденної втрати територій, нестача особового складу, нестача зброї, відсутність грошей, буде розцінена як капітуляція!
показати весь коментар
16.05.2025 13:30 Відповісти
 
 