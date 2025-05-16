Сибіга: Україна очікує від Росії рішень щодо припинення вогню щонайменше на 30 днів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підсумував зустріч української делегації з представниками США та Туреччини, що відбулася у Стамбулі в п’ятницю.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, зустріч пройшла за участі глави Офісу президента Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова, держсекретаря США Марко Рубіо, спецпредставника Кіта Келлога, очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана та керівника турецької розвідки Ібрагіма Каліна.

"Цей важливий дипломатичний день критичного тижня для мирних зусиль", - написав міністр.

Сибіга повідомив, що делегація прибула до Стамбула з повноваженнями від президента Зеленського задля реального просування миру. Він наголосив, що Росія має нарешті продемонструвати свою готовність до серйозних переговорів.

"Нам потрібні конкретні рішення. Перш за все, про безумовне, повне і тривале припинення вогню на термін не менше 30 днів. Україна готова працювати заради миру. Росія повинна показати, що вона також готова", - підкреслив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни у Стамбулі зажадали виключення США з переговорів із Україною, - ЗМІ