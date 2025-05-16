УКР
Сибіга: Україна очікує від Росії рішень щодо припинення вогню щонайменше на 30 днів

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підсумував зустріч української делегації з представниками США та Туреччини, що відбулася у Стамбулі в п’ятницю.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, зустріч пройшла за участі глави Офісу президента Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова, держсекретаря США Марко Рубіо, спецпредставника Кіта Келлога, очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана та керівника турецької розвідки Ібрагіма Каліна.

"Цей важливий дипломатичний день критичного тижня для мирних зусиль", - написав міністр.

Сибіга повідомив, що делегація прибула до Стамбула з повноваженнями від президента Зеленського задля реального просування миру. Він наголосив, що Росія має нарешті продемонструвати свою готовність до серйозних переговорів.

"Нам потрібні конкретні рішення. Перш за все, про безумовне, повне і тривале припинення вогню на термін не менше 30 днів. Україна готова працювати заради миру. Росія повинна показати, що вона також готова", - підкреслив Сибіга.

І замешкає вовк із вівцею, і леопард ляже з козлям; і телятко, і левеня, і відгодована худобина будуть разом, і мала дитина водитиме їх.
А в вірші 7 тієї ж глави сказано:
А корова й ведмедиця будуть пастися разом, їхні діти лежатимуть разом, а лев буде їсти солому, як віл.
Отже, так, у пророцтві Ісаї дійсно сказано, що лев буде їсти солому (сіно) у Царстві Божому. Це є символічним образом докорінних змін і миру, які настануть у майбутньому Царстві. Хижі тварини втратять свою агресивність і житимуть у гармонії з травоїдними.
Пророцтво Ісаї це добре. Питання, як скоро вимруть хижаки, коли зжеруть всіх травоїдних.
Себіга що дитя мале, чекає щось від кацапів. Припинення вогню не буде, навіть якщо Ху..ло на пупі хрест поставить і поклянется мамою Скакбеєвої.
Всі знають що цього не буде
Не будет никакого прекращения огня. Одно не понятно, неужели зелёной опе не надоело опилки пилить?!
Работают согласно плану
Таке враження, що не тільки Zєльонський, а вся його челядь сидить на важких наркотиках.
