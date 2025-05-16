Санкции и политическая изоляция необходимы для продолжения давления на Россию, - Каллас

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила о необходимости продолжения давления на РФ на фоне переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись в Стамбуле 16 мая.

Об этом она заявила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Все хотят мира, кроме России. Санкции и политическая изоляция необходимы для продолжения давления на Россию", - написала топ-дипломат.

Также Каллас подчеркнула важность единства: "Вот почему единство имеет большее значение, чем когда-либо".

Ранее сообщалось, что после того, как российский диктатор Владимир Путин не прибыл на прямые переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции, европейские союзники готовятся ввести дальнейшие санкции против РФ.

