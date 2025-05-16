Санкции и политическая изоляция необходимы для продолжения давления на Россию, - Каллас
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила о необходимости продолжения давления на РФ на фоне переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись в Стамбуле 16 мая.
Об этом она заявила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Все хотят мира, кроме России. Санкции и политическая изоляция необходимы для продолжения давления на Россию", - написала топ-дипломат.
Также Каллас подчеркнула важность единства: "Вот почему единство имеет большее значение, чем когда-либо".
Ранее сообщалось, что после того, как российский диктатор Владимир Путин не прибыл на прямые переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции, европейские союзники готовятся ввести дальнейшие санкции против РФ.
Топ комментарии
+2 Ivan Petrov #607994
показать весь комментарий16.05.2025 20:03 Ответить Ссылка
+2 Серый Вовк
показать весь комментарий16.05.2025 20:04 Ответить Ссылка
+1 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий16.05.2025 20:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Они живут бедно в болоте. Они не ценят человеческую жизнь.
Им плевать на эти ваши детские разговоры и санкции.
С ними можно либо абсолютно дружить, либо абсолютно уничтожить, третьего не дано.
Якщо переговори відносно швидко закриються без конкретного результату, для кремля буде ризик ускладнень в подальших переговорах з Трампом.
Припинення вогню очікувати не варто, бо путіну це не вигідно.
Эстонка Кая Каллас должна разгромить вражину, а не делать пустопорожние обещания о неких политических изоляциях и разгромах эстониями и смехотворными давлениями