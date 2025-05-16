РУС
Санкции против России
Санкции и политическая изоляция необходимы для продолжения давления на Россию, - Каллас

Каллас о необходимости санкционного давления на РФ

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила о необходимости продолжения давления на РФ на фоне переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись в Стамбуле 16 мая.

Об этом она заявила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Все хотят мира, кроме России. Санкции и политическая изоляция необходимы для продолжения давления на Россию", - написала топ-дипломат.

Также Каллас подчеркнула важность единства: "Вот почему единство имеет большее значение, чем когда-либо".

Ранее сообщалось, что после того, как российский диктатор Владимир Путин не прибыл на прямые переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции, европейские союзники готовятся ввести дальнейшие санкции против РФ.

Читайте также: В 18-й пакет санкций ЕС могут войти банки третьих стран, причастные к поддержке армии и оборонной промышленности РФ,- СМИ

россия (96929) санкции (11768) Каллас Кая (257)
Санкції це все гра в довгу,потрібні ракети щоб винести к чортам собачим усю промисловість на західній території так назимаємої РФ.россіся має палати,від Ростову до кавказу!!!!
показать весь комментарий
16.05.2025 20:03 Ответить
А як же миру мир? Пліснява не дасть того робити
показать весь комментарий
16.05.2025 21:12 Ответить
Мадама до сих пор не понимает, как в РФии все устроено.
Они живут бедно в болоте. Они не ценят человеческую жизнь.
Им плевать на эти ваши детские разговоры и санкции.
С ними можно либо абсолютно дружить, либо абсолютно уничтожить, третьего не дано.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:03 Ответить
Санкції є.Таємно організуйте якесь постачання зброї в таких масштабах,щоб вам не довелося вести цю війну вічно,як кажуть москалі)Допоможіть якось з проривом лінії суравікіна чи ще щось.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:04 Ответить
Таємно при нинішній владі неможливо
показать весь комментарий
16.05.2025 20:15 Ответить
Что нужно в первую очередь, так это завалить Украину современным, мощным, дальнобойным оружием.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:04 Ответить
Не санкції, бо Китай та Індія дозволять обійти будь-які санкції. Зброя!!! Зброя - це голка на кащея-путлєра.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:08 Ответить
Росіяни будуть тягнути час і домовлятись щодо продовження мирних переговорів.
Якщо переговори відносно швидко закриються без конкретного результату, для кремля буде ризик ускладнень в подальших переговорах з Трампом.

Припинення вогню очікувати не варто, бо путіну це не вигідно.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:08 Ответить
Пугать политической изоляцией кацапию??? Ну не ржака!?
показать весь комментарий
16.05.2025 20:12 Ответить
Надо вводить реальные санкции, а не опереточные "порвать в клочья".
Эстонка Кая Каллас должна разгромить вражину, а не делать пустопорожние обещания о неких политических изоляциях и разгромах эстониями и смехотворными давлениями
показать весь комментарий
16.05.2025 20:16 Ответить
Те, що Росія втратила (тимчасово?) від заморожених коштів, Росія вже компенсувала простим подорожченням золота (внаслідок війни і тарифів Трампа) в своїх запасах.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:41 Ответить
Свободно российские спортсмены выступают свободно в большом теннисе, а в нхл путиноид овечкин бьёт хоккейные рекорды - вот вам и санкции.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:20 Ответить
Та не вже? А як це така думка у вас виникла? Чи просто потриндіти і все?
показать весь комментарий
16.05.2025 21:20 Ответить
 
 