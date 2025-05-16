РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10712 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции ЕС
5 345 17

Европейские лидеры готовятся ввести новые санкции против РФ: рассматривают возможность полного торгового эмбарго, - Politico

Санкции против РФ

После того, как российский диктатор Владимир Путин не прибыл на прямые переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции, европейские союзники готовятся ввести дальнейшие санкции против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников.

16 мая в Албании проходит новый саммит Европейского политического сообщества. В нем принимают участие премьер Великобритании Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Зеленский. Всего ожидается встреча 47 глав государств и правительств.

Источники издания отмечают, что разговор будет сосредоточен, среди прочего, на резком ужесточении санкций против РФ, рассказали Politico четыре европейских чиновника.

"Потенциальные меры против Москвы могут включать тарифы на российский экспорт, вплоть до полного торгового эмбарго", - говорят источники издания.

После того, как Путин проигнорировал призывы к 30-дневному прекращению огня, лидеры ЕС и Британии ищут способы нанести мощный удар по российской экономике, который затмил бы любой предыдущий раунд санкций. Обсуждаемые планы "черпают вдохновение" из идеи американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предложил жесткие санкции против РФ, если та откажется от "добросовестных переговоров о мире с Украиной". В последние дни Грэм поддерживал связь с европейскими коллегами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против РФ введут новые санкции, если "в ближайшие дни" не будет прекращения огня, - Макрон

Хотя некоторые на континенте скептически относятся к тому, что Грэму удастся заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа относительно санкций против России, двое дипломатов рассказали Politico, что сторонники Украины могут продвинуть собственный "санкционный мегапакет" без участия США.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против России уже подготовлен.

Автор: 

Европа (2000) россия (96929) санкции (11768)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ой. а як так ? А що трапилось ? Ви ж горлали гірше не буде у 2019
Виходить буде . ще й як
І головне зрозумій. Не можуть бути європейці більш про-українські ніж наш власний уряд
ЦЕ НОН СЕНС
показать весь комментарий
16.05.2025 12:18 Ответить
+6
У цьому заголовку є все

Європейські лідери готуються ввести нові санкції проти РФ: розглядають можливість повного торговельного ембарго...

Я знаю тут у Європі деякі фірми вже планують повернення.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:22 Ответить
+5
РОЗГЛЯДАЮТЬ....та ви не спішіть...подумаєш у нас не стало 40% етносу, херня питання не 0 же...подумайте ще років 20 от коли нас буде 5 млн тоді введете
показать весь комментарий
16.05.2025 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
РОЗГЛЯДАЮТЬ....та ви не спішіть...подумаєш у нас не стало 40% етносу, херня питання не 0 же...подумайте ще років 20 от коли нас буде 5 млн тоді введете
показать весь комментарий
16.05.2025 12:14 Ответить
Ой. а як так ? А що трапилось ? Ви ж горлали гірше не буде у 2019
Виходить буде . ще й як
І головне зрозумій. Не можуть бути європейці більш про-українські ніж наш власний уряд
ЦЕ НОН СЕНС
показать весь комментарий
16.05.2025 12:18 Ответить
Розглянули, злякались наслідків для самих себе, вирішили що краще торгувати далі.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:15 Ответить
Boeing і Rolls-Royce найняли лобістів у Конгресі США, щоб блокувати санкції проти росії

https://biz.nv.ua/ukr/markets/amerikanski-korporaciji-naynyali-lobistiv-shchob-ne-dopustiti-vvedennya-sankciy-proti-rosiji-50513554.html
показать весь комментарий
16.05.2025 12:30 Ответить
У цьому заголовку є все

Європейські лідери готуються ввести нові санкції проти РФ: розглядають можливість повного торговельного ембарго...

Я знаю тут у Європі деякі фірми вже планують повернення.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:22 Ответить
Висновок один-західна демократія не працює. Світ котиться у середньовіччя
показать весь комментарий
16.05.2025 12:41 Ответить
у бінокля,текст на бігбені повісили,а з паризької вежі ніяк не почитають.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:42 Ответить
Гей, еуроперці!
Таке враження, що ви збираєтесь не санкції накласти, а спинку ***** потерти:
- Нє бєспакоіт, владім владімч?
показать весь комментарий
16.05.2025 12:54 Ответить
Алекс Ви жартуєте.... повне торговельне імбарго то про почухати але не спинку а трохи нижче й "по самі помідори".
показать весь комментарий
16.05.2025 17:28 Ответить
Повне імбарго було б зєбс.
показать весь комментарий
16.05.2025 17:26 Ответить
А газ и нефть как шла через границу поездами так и идет, давно пора вводить эмбарго.
показать весь комментарий
16.05.2025 19:15 Ответить
Проблема не в тому, що газ і нафта йде, а в тому, ЩО ЗА НИХ ПЛАТЯТЬ та ще й ДОЗВОЛЯЮТЬ ЩОСЬ КУПУВАТИ за газові та нафтові кошти. Просто повністю перекрийте можливість для Росії взагалі щось купувати на міжнародних ринках. Це набагато простіше, ніж ганятися за танкерами тіньового флоту, адже всі безготівкові валютні трансакції йдуть через емісійні банки ЄС, США, Японії і можуть там спокійно блокуватися (при наявності такого бажання), включно з переведення безготівки в готівку.
.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:36 Ответить
Європейські союзники готуються запровадити подальші санкції.

А чого готуватися, перекрийте на 100500% експорт рашці, для початку. Чи нє? Воно ж хочеться і рибку з'їсти, і на *** поребрик сісти
показать весь комментарий
16.05.2025 19:24 Ответить
Що сильніше: торгівельне ембарго від коаліції хохочучих чи план перемоги потужного Лідора?
показать весь комментарий
16.05.2025 20:10 Ответить
З цього вже давно треба було почати: повне економічне та торгове ембарго (включно з такими критичними позиціями, як ліки, медичне обладнання, продукти харчування, енергетичне та транспортне обладнання тощо) з боку Заходу дійсно здатні зруйнувати російську державність в достатньо короткостроковій перспективі
показать весь комментарий
16.05.2025 21:26 Ответить
Ещё было бы неплохо взыскивать с каждого московитов по 100 евро на дроны для ВСУ, каждый раз когда пересекат границу в Европе
показать весь комментарий
16.05.2025 22:05 Ответить
 
 