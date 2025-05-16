Европейские лидеры готовятся ввести новые санкции против РФ: рассматривают возможность полного торгового эмбарго, - Politico

После того, как российский диктатор Владимир Путин не прибыл на прямые переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции, европейские союзники готовятся ввести дальнейшие санкции против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников.

16 мая в Албании проходит новый саммит Европейского политического сообщества. В нем принимают участие премьер Великобритании Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Зеленский. Всего ожидается встреча 47 глав государств и правительств.

Источники издания отмечают, что разговор будет сосредоточен, среди прочего, на резком ужесточении санкций против РФ, рассказали Politico четыре европейских чиновника.

"Потенциальные меры против Москвы могут включать тарифы на российский экспорт, вплоть до полного торгового эмбарго", - говорят источники издания.

После того, как Путин проигнорировал призывы к 30-дневному прекращению огня, лидеры ЕС и Британии ищут способы нанести мощный удар по российской экономике, который затмил бы любой предыдущий раунд санкций. Обсуждаемые планы "черпают вдохновение" из идеи американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предложил жесткие санкции против РФ, если та откажется от "добросовестных переговоров о мире с Украиной". В последние дни Грэм поддерживал связь с европейскими коллегами.

Хотя некоторые на континенте скептически относятся к тому, что Грэму удастся заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа относительно санкций против России, двое дипломатов рассказали Politico, что сторонники Украины могут продвинуть собственный "санкционный мегапакет" без участия США.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против России уже подготовлен.