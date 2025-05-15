РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6165 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции ЕС
5 162 24

Новый пакет санкций против РФ готов, примем во вторник, - Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против России уже подготовлен.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"То, что президент Зеленский все же поехал в Стамбул, является огромной уступкой. Путин не приехал - он сам поставил себя в неудобное положение", - подчеркнул Мерц.

Он добавил, что новый пакет санкций готов и будет принят в Брюсселе во вторник.

Читайте: Мы должны оказать давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров, - Гили

Напомним, что президент Владимир Зеленский сказал, что в случае отсутствия успеха на переговорах в Турции Украина ожидает введения партнерами, в частности США, сильных санкций против России.

Автор: 

россия (96924) санкции (11767) Фридрих Мерц (214)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Vielen Dank, Herr Merz!
показать весь комментарий
15.05.2025 23:58 Ответить
+12
Не буде неочікуваним, якщо Трамп, ще раз, не обгадиться з *******!
У них, тандем-дрючьба!… Агент Краснов, аж пожовтів…
показать весь комментарий
15.05.2025 23:52 Ответить
+8
Зачекайте. До вівторка рудий шлемазл видасть що не треба нічого вводити поки він не зустрінеться з терористом #1 сьогодення
показать весь комментарий
16.05.2025 00:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не буде неочікуваним, якщо Трамп, ще раз, не обгадиться з *******!
У них, тандем-дрючьба!… Агент Краснов, аж пожовтів…
показать весь комментарий
15.05.2025 23:52 Ответить
Vielen Dank, Herr Merz!
показать весь комментарий
15.05.2025 23:58 Ответить
Зачекайте. До вівторка рудий шлемазл видасть що не треба нічого вводити поки він не зустрінеться з терористом #1 сьогодення
показать весь комментарий
16.05.2025 00:11 Ответить
Як не треба??? Вводити....він же звиклий....всі йому вводять...хто на пів....хто повністю!🤣
показать весь комментарий
16.05.2025 00:49 Ответить
Все это фигня.
Те санкции которые могли ударить по РФ - уже давно ввели. Если не ввели, тогда кнчнные мдки.
Те санкции которые ударят и по РФ и по ЕС - никогда не введут.
А вот эти запреты посещения стран ЕС каждой пятой уборщице Роскосмоса - просто ИБД, и не более.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:35 Ответить
Это вторичные санкции - против тех, кто покупает ашисткую нефть.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:45 Ответить
Ашисткую нефть покупают те, кто сам на ЕС может наложить санкции, и это будет больно
показать весь комментарий
16.05.2025 00:50 Ответить
Ану ану, скільки вторинних вже наклали і сквльки від того втратила рф? Крику більше, аніж толку.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:57 Ответить
Дякуємо за підтримку всіх союзників. Дякуємо Німеччині. Дякуємо сильній людині, канцлеру Мерцу!
показать весь комментарий
16.05.2025 00:43 Ответить
👍💛💙
показать весь комментарий
16.05.2025 00:51 Ответить
Перерахуй ці санкції, що може ввести Європа " по максимуму", послухаємо тебе,...
показать весь комментарий
16.05.2025 01:57 Ответить
Не введені санкції проти тіньвого флоту, рашка досі може експортувати ресурси. ЄС торгує з країнами, що споживають ресурси рашки і опосередковано сама ЄС споживає ресурси рашки. Контроль за продуктами та послугами недостатній - вони потрапляють в рашку.
показать весь комментарий
16.05.2025 02:41 Ответить
Успішного вам канцлерства та здоров'я, пане Мерце. І хай повиздихають всі кацапські консерви у Німеччині.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:56 Ответить
Ти казала у вівторок поцілуєш разів сорок. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела!
показать весь комментарий
16.05.2025 01:15 Ответить
Ссанкції і сранкції
показать весь комментарий
16.05.2025 01:16 Ответить
Робимо ставки, коли к@ц@пи почнуть зображати канцлера Німеччини Мерца в чорній уніформі Hugo Boss з літерами SS на комірці🤭
показать весь комментарий
16.05.2025 02:26 Ответить
Придурки слабые европейца и сша, временные санкции с начала войны не остановили россию как они сейчас остановят. Для россии главное территория и уничтожить полностью Украину , при чем здесь санкции
показать весь комментарий
16.05.2025 02:29 Ответить
Рудий лох рятує москалів у вівторок.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:34 Ответить
Єдина адекватна заява від притомного політика. Подивимось, що бовкне руда потвора.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:54 Ответить
Та можете не спішити з тими санкціями. Українці ж тримають оборону, не закінчилися.
Ось коли закінчаться українці - тоді вже будете думати про санкції: як, коли і скільки. Поки що час ще є. Чого там
показать весь комментарий
16.05.2025 09:01 Ответить
 
 