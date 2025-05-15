Новый пакет санкций против РФ готов, примем во вторник, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против России уже подготовлен.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"То, что президент Зеленский все же поехал в Стамбул, является огромной уступкой. Путин не приехал - он сам поставил себя в неудобное положение", - подчеркнул Мерц.
Он добавил, что новый пакет санкций готов и будет принят в Брюсселе во вторник.
Напомним, что президент Владимир Зеленский сказал, что в случае отсутствия успеха на переговорах в Турции Украина ожидает введения партнерами, в частности США, сильных санкций против России.
У них, тандем-дрючьба!… Агент Краснов, аж пожовтів…
Те санкции которые могли ударить по РФ - уже давно ввели. Если не ввели, тогда кнчнные мдки.
Те санкции которые ударят и по РФ и по ЕС - никогда не введут.
А вот эти запреты посещения стран ЕС каждой пятой уборщице Роскосмоса - просто ИБД, и не более.
Ось коли закінчаться українці - тоді вже будете думати про санкції: як, коли і скільки. Поки що час ще є. Чого там