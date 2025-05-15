Новый пакет санкций против РФ готов, примем во вторник, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против России уже подготовлен.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"То, что президент Зеленский все же поехал в Стамбул, является огромной уступкой. Путин не приехал - он сам поставил себя в неудобное положение", - подчеркнул Мерц.

Он добавил, что новый пакет санкций готов и будет принят в Брюсселе во вторник.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сказал, что в случае отсутствия успеха на переговорах в Турции Украина ожидает введения партнерами, в частности США, сильных санкций против России.