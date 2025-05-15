УКР
Новий пакет санкцій проти РФ готовий, ухвалимо у вівторок, - Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти Росії уже підготовано.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що президент Зеленський все ж таки поїхав до Стамбула, є величезною поступкою. Путін не приїхав - він сам поставив себе в незручне становище", - наголосив Мерц.

Він додав, що новий пакет санкцій готовий і буде ухвалений в Брюсселі у вівторок.

Читайте: Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл перемовин, - Гілі

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сказав, що в разі відсутності успіху на перемовинах у Туреччині Україна очікує на введення партнерами, зокрема США, сильних санкцій проти Росії.

росія (67271) санкції (12578) Мерц Фрідріх (219)
+13
Vielen Dank, Herr Merz!
15.05.2025 23:58
+12
Не буде неочікуваним, якщо Трамп, ще раз, не обгадиться з *******!
У них, тандем-дрючьба!… Агент Краснов, аж пожовтів…
15.05.2025 23:52
+8
Зачекайте. До вівторка рудий шлемазл видасть що не треба нічого вводити поки він не зустрінеться з терористом #1 сьогодення
16.05.2025 00:11
15.05.2025 23:52
15.05.2025 23:58
16.05.2025 00:11
Як не треба??? Вводити....він же звиклий....всі йому вводять...хто на пів....хто повністю!🤣
16.05.2025 00:49
Все это фигня.
Те санкции которые могли ударить по РФ - уже давно ввели. Если не ввели, тогда кнчнные мдки.
Те санкции которые ударят и по РФ и по ЕС - никогда не введут.
А вот эти запреты посещения стран ЕС каждой пятой уборщице Роскосмоса - просто ИБД, и не более.
16.05.2025 00:35
Это вторичные санкции - против тех, кто покупает ашисткую нефть.
16.05.2025 00:45
Ашисткую нефть покупают те, кто сам на ЕС может наложить санкции, и это будет больно
16.05.2025 00:50
Ану ану, скільки вторинних вже наклали і сквльки від того втратила рф? Крику більше, аніж толку.
16.05.2025 00:57
Дякуємо за підтримку всіх союзників. Дякуємо Німеччині. Дякуємо сильній людині, канцлеру Мерцу!
16.05.2025 00:43
👍💛💙
16.05.2025 00:51
Перерахуй ці санкції, що може ввести Європа " по максимуму", послухаємо тебе,...
16.05.2025 01:57
Не введені санкції проти тіньвого флоту, рашка досі може експортувати ресурси. ЄС торгує з країнами, що споживають ресурси рашки і опосередковано сама ЄС споживає ресурси рашки. Контроль за продуктами та послугами недостатній - вони потрапляють в рашку.
16.05.2025 02:41
Успішного вам канцлерства та здоров'я, пане Мерце. І хай повиздихають всі кацапські консерви у Німеччині.
16.05.2025 00:56
Ти казала у вівторок поцілуєш разів сорок. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела!
16.05.2025 01:15
Ссанкції і сранкції
16.05.2025 01:16
Робимо ставки, коли к@ц@пи почнуть зображати канцлера Німеччини Мерца в чорній уніформі Hugo Boss з літерами SS на комірці🤭
16.05.2025 02:26
Придурки слабые европейца и сша, временные санкции с начала войны не остановили россию как они сейчас остановят. Для россии главное территория и уничтожить полностью Украину , при чем здесь санкции
16.05.2025 02:29
Рудий лох рятує москалів у вівторок.
16.05.2025 07:34
Єдина адекватна заява від притомного політика. Подивимось, що бовкне руда потвора.
16.05.2025 07:54
Та можете не спішити з тими санкціями. Українці ж тримають оборону, не закінчилися.
Ось коли закінчаться українці - тоді вже будете думати про санкції: як, коли і скільки. Поки що час ще є. Чого там
16.05.2025 09:01
 
 