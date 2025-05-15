Новий пакет санкцій проти РФ готовий, ухвалимо у вівторок, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти Росії уже підготовано.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що президент Зеленський все ж таки поїхав до Стамбула, є величезною поступкою. Путін не приїхав - він сам поставив себе в незручне становище", - наголосив Мерц.
Він додав, що новий пакет санкцій готовий і буде ухвалений в Брюсселі у вівторок.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сказав, що в разі відсутності успіху на перемовинах у Туреччині Україна очікує на введення партнерами, зокрема США, сильних санкцій проти Росії.
У них, тандем-дрючьба!… Агент Краснов, аж пожовтів…
Те санкции которые могли ударить по РФ - уже давно ввели. Если не ввели, тогда кнчнные мдки.
Те санкции которые ударят и по РФ и по ЕС - никогда не введут.
А вот эти запреты посещения стран ЕС каждой пятой уборщице Роскосмоса - просто ИБД, и не более.
Ось коли закінчаться українці - тоді вже будете думати про санкції: як, коли і скільки. Поки що час ще є. Чого там