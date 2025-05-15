Новий пакет санкцій проти РФ готовий, ухвалимо у вівторок, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти Росії уже підготовано.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що президент Зеленський все ж таки поїхав до Стамбула, є величезною поступкою. Путін не приїхав - він сам поставив себе в незручне становище", - наголосив Мерц.

Він додав, що новий пакет санкцій готовий і буде ухвалений в Брюсселі у вівторок.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сказав, що в разі відсутності успіху на перемовинах у Туреччині Україна очікує на введення партнерами, зокрема США, сильних санкцій проти Росії.