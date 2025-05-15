Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл перемовин, - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що союзники повинні чинити тиск на диктатора РФ Володимира Путіна на тлі невизначеності навколо переговорів між Росією і Україною в Стамбулі.

Про це він сказав після зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Гілі закликав союзників до запровадження нових санкцій проти Росії.

"Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Ми готові зробити це як провідні європейські країни",- сказав очільник британського оборонного відомства.

Британський міністр вказав на зобов'язання, взяті на себе лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі під час візиту до Києва минулого тижня.

"Путін не має жодних шансів на перемогу в Україні. Зараз саме час для нього... вести переговори і покласти край цій війні",- додав Гілі.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сказав, що в разі відсутності успіху на перемовинах у Туреччині Україна очікує на введення партнерами, зокрема США, сильних санкцій проти Росії.

