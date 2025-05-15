УКР
Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл перемовин, - Гілі

Гілі закликає посилити тиск на рф

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що союзники повинні чинити тиск на диктатора РФ Володимира Путіна на тлі невизначеності навколо переговорів між Росією і Україною в Стамбулі.

Про це він сказав після зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Гілі закликав союзників до запровадження нових санкцій проти Росії.

"Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Ми готові зробити це як провідні європейські країни",- сказав очільник британського оборонного відомства.

Британський міністр вказав на зобов'язання, взяті на себе лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі під час візиту до Києва минулого тижня.

"Путін не має жодних шансів на перемогу в Україні. Зараз саме час для нього... вести переговори і покласти край цій війні",- додав Гілі.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сказав, що в разі відсутності успіху на перемовинах у Туреччині Україна очікує на введення партнерами, зокрема США, сильних санкцій проти Росії.

Читайте також: У Європи і США повна згода щодо санкцій проти РФ, - Вадефуль

Автор: 

Велика Британія (5742) росія (67271) санкції (12578) Гілі Джон (59)
Топ коментарі
+4
Коаліція охочих тискунів
15.05.2025 19:37 Відповісти
+1
Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл перемовин
15.05.2025 19:28 Відповісти
+1
В мене вже дежавю....
15.05.2025 19:29 Відповісти
Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл перемовин
15.05.2025 19:28 Відповісти
В мене вже дежавю....
15.05.2025 19:29 Відповісти
Это ху.йло наказывать нужно, а не за столы усаживать.
15.05.2025 19:30 Відповісти
Коаліція охочих тискунів
15.05.2025 19:37 Відповісти
Це ж було вже

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда
15.05.2025 19:44 Відповісти
Пропонує перенести труп Пуйла з холодильника до барокамери.
15.05.2025 19:57 Відповісти
які вони мерзенні,одне і те ж кожного разу,пук и до нори....
15.05.2025 20:08 Відповісти
Язиками сильно не натиснеш...
15.05.2025 22:04 Відповісти
Та у вас, імпотентів, тискалка відсутня. За 3 з гаком років геноцидної війни вже можна було б давно дотиснути щура, але ви тільки язиками ляпаєте.
16.05.2025 00:01 Відповісти
Балачки, балачки і чимдалі, тим ширші та теревеніші балачки. Зате дуже потужні й звитяжні. У хутіна вже чумадан занудьгував через відсутність біоматеріалів, бо ***** тепер сере безпосередньо на голови потужної світової спільноти. Як бачимо, поки що їм це дуже подобається, бо б'ються та помирають за їхні теревені поки що тільки українці. Зручно влаштувалися. Та чи надовго?..
16.05.2025 01:21 Відповісти
 
 