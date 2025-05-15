РУС
Мы должны оказывать давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров, - Гилли

Гилли призывает усилить давление на РФ

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что союзники должны оказывать давление на диктатора РФ Владимира Путина на фоне неопределенности вокруг переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Об этом он сказал после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Гилли призвал союзников к введению новых санкций против России.

"Мы должны оказать давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Мы готовы сделать это как ведущие европейские страны",- сказал глава британского оборонного ведомства.

Британский министр указал на обязательства, взятые на себя лидерами Великобритании, Франции, Германии и Польши во время визита в Киев на прошлой неделе.

"Путин не имеет никаких шансов на победу в Украине. Сейчас самое время для него... вести переговоры и положить конец этой войне",- добавил Гилли.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сказал, что в случае отсутствия успеха на переговорах в Турции Украина ожидает введения партнерами, в частности США, сильных санкций против России.

Читайте также: У Европы и США полное согласие по санкциям против РФ, - Вадефуль

+4
Коаліція охочих тискунів
15.05.2025 19:37 Ответить
+1
Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл перемовин
15.05.2025 19:28 Ответить
+1
В мене вже дежавю....
15.05.2025 19:29 Ответить
Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл перемовин
15.05.2025 19:28 Ответить
В мене вже дежавю....
15.05.2025 19:29 Ответить
Это ху.йло наказывать нужно, а не за столы усаживать.
15.05.2025 19:30 Ответить
Коаліція охочих тискунів
15.05.2025 19:37 Ответить
Це ж було вже

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда
15.05.2025 19:44 Ответить
Пропонує перенести труп Пуйла з холодильника до барокамери.
15.05.2025 19:57 Ответить
які вони мерзенні,одне і те ж кожного разу,пук и до нори....
15.05.2025 20:08 Ответить
Язиками сильно не натиснеш...
15.05.2025 22:04 Ответить
Та у вас, імпотентів, тискалка відсутня. За 3 з гаком років геноцидної війни вже можна було б давно дотиснути щура, але ви тільки язиками ляпаєте.
16.05.2025 00:01 Ответить
Балачки, балачки і чимдалі, тим ширші та теревеніші балачки. Зате дуже потужні й звитяжні. У хутіна вже чумадан занудьгував через відсутність біоматеріалів, бо ***** тепер сере безпосередньо на голови потужної світової спільноти. Як бачимо, поки що їм це дуже подобається, бо б'ються та помирають за їхні теревені поки що тільки українці. Зручно влаштувалися. Та чи надовго?..
16.05.2025 01:21 Ответить
 
 