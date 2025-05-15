Мы должны оказывать давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров, - Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что союзники должны оказывать давление на диктатора РФ Владимира Путина на фоне неопределенности вокруг переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Об этом он сказал после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Гилли призвал союзников к введению новых санкций против России.

"Мы должны оказать давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Мы готовы сделать это как ведущие европейские страны",- сказал глава британского оборонного ведомства.

Британский министр указал на обязательства, взятые на себя лидерами Великобритании, Франции, Германии и Польши во время визита в Киев на прошлой неделе.

"Путин не имеет никаких шансов на победу в Украине. Сейчас самое время для него... вести переговоры и положить конец этой войне",- добавил Гилли.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сказал, что в случае отсутствия успеха на переговорах в Турции Украина ожидает введения партнерами, в частности США, сильных санкций против России.

Читайте также: У Европы и США полное согласие по санкциям против РФ, - Вадефуль