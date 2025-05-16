УКР
5 345 17

Європейські лідери готуються запровадити нові санкції проти РФ: розглядають можливість повного торговельного ембарго, - Politico

Санкції проти РФ

Після того, як російський диктатор Володимир Путін не прибув на прямі переговори з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині, європейські союзники готуються запровадити подальші санкції проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на чотирьох європейських чиновників.

16 травня в Албанії проходить новий  саміт Європейської політичної спільноти. У ньому беруть участь прем'єр Британії Кір Стармер, французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Зеленський. Загалом очікується зустріч 47 глав держав та урядів.

Джерела видання зазначають, що розмова буде зосереджена, серед іншого, на різкому посиленні санкцій проти РФ, розповіли Politico чотири європейські чиновники.

"Потенційні заходи проти Москви можуть включати тарифи на російський експорт, аж до повного торговельного ембарго", - кажуть джерела видання.

Після того, як Путін проігнорував заклики до 30-денного припинення вогню, лідери ЄС і Британії шукають способи завдати потужного удару по російській економіці, який затьмарив би будь-який попередній раунд санкцій. Обговорювані плани "черпають натхнення" з ідеї американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який запропонував жорсткі санкції проти РФ, якщо та відмовиться від "добросовісних переговорів про мир з Україною". Останніми днями Грем підтримував зв'язок з європейськими колегами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проти РФ введуть нові санкції, якщо "найближчими днями" не буде припинення вогню, - Макрон

Хоча дехто на континенті скептично ставиться до того, що Грему вдасться заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії, двоє дипломатів розповіли Politico, що прихильники України можуть просунути власний "санкційний мегапакет" без участі США.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти Росії уже підготовано.

Автор: 

Європа (1962) росія (67283) санкції (12580)
Топ коментарі
+9
Ой. а як так ? А що трапилось ? Ви ж горлали гірше не буде у 2019
Виходить буде . ще й як
І головне зрозумій. Не можуть бути європейці більш про-українські ніж наш власний уряд
ЦЕ НОН СЕНС
показати весь коментар
16.05.2025 12:18 Відповісти
+6
У цьому заголовку є все

Європейські лідери готуються ввести нові санкції проти РФ: розглядають можливість повного торговельного ембарго...

Я знаю тут у Європі деякі фірми вже планують повернення.
показати весь коментар
16.05.2025 12:22 Відповісти
+5
РОЗГЛЯДАЮТЬ....та ви не спішіть...подумаєш у нас не стало 40% етносу, херня питання не 0 же...подумайте ще років 20 от коли нас буде 5 млн тоді введете
показати весь коментар
16.05.2025 12:14 Відповісти
Розглянули, злякались наслідків для самих себе, вирішили що краще торгувати далі.
показати весь коментар
16.05.2025 12:15 Відповісти
Boeing і Rolls-Royce найняли лобістів у Конгресі США, щоб блокувати санкції проти росії

https://biz.nv.ua/ukr/markets/amerikanski-korporaciji-naynyali-lobistiv-shchob-ne-dopustiti-vvedennya-sankciy-proti-rosiji-50513554.html
показати весь коментар
16.05.2025 12:30 Відповісти
Висновок один-західна демократія не працює. Світ котиться у середньовіччя
показати весь коментар
16.05.2025 12:41 Відповісти
у бінокля,текст на бігбені повісили,а з паризької вежі ніяк не почитають.
показати весь коментар
16.05.2025 12:42 Відповісти
Гей, еуроперці!
Таке враження, що ви збираєтесь не санкції накласти, а спинку ***** потерти:
- Нє бєспакоіт, владім владімч?
показати весь коментар
16.05.2025 12:54 Відповісти
Алекс Ви жартуєте.... повне торговельне імбарго то про почухати але не спинку а трохи нижче й "по самі помідори".
показати весь коментар
16.05.2025 17:28 Відповісти
Повне імбарго було б зєбс.
показати весь коментар
16.05.2025 17:26 Відповісти
А газ и нефть как шла через границу поездами так и идет, давно пора вводить эмбарго.
показати весь коментар
16.05.2025 19:15 Відповісти
Проблема не в тому, що газ і нафта йде, а в тому, ЩО ЗА НИХ ПЛАТЯТЬ та ще й ДОЗВОЛЯЮТЬ ЩОСЬ КУПУВАТИ за газові та нафтові кошти. Просто повністю перекрийте можливість для Росії взагалі щось купувати на міжнародних ринках. Це набагато простіше, ніж ганятися за танкерами тіньового флоту, адже всі безготівкові валютні трансакції йдуть через емісійні банки ЄС, США, Японії і можуть там спокійно блокуватися (при наявності такого бажання), включно з переведення безготівки в готівку.
.
показати весь коментар
16.05.2025 21:36 Відповісти
Європейські союзники готуються запровадити подальші санкції.

А чого готуватися, перекрийте на 100500% експорт рашці, для початку. Чи нє? Воно ж хочеться і рибку з'їсти, і на *** поребрик сісти
показати весь коментар
16.05.2025 19:24 Відповісти
Що сильніше: торгівельне ембарго від коаліції хохочучих чи план перемоги потужного Лідора?
показати весь коментар
16.05.2025 20:10 Відповісти
З цього вже давно треба було почати: повне економічне та торгове ембарго (включно з такими критичними позиціями, як ліки, медичне обладнання, продукти харчування, енергетичне та транспортне обладнання тощо) з боку Заходу дійсно здатні зруйнувати російську державність в достатньо короткостроковій перспективі
показати весь коментар
16.05.2025 21:26 Відповісти
Ещё было бы неплохо взыскивать с каждого московитов по 100 евро на дроны для ВСУ, каждый раз когда пересекат границу в Европе
показати весь коментар
16.05.2025 22:05 Відповісти
 
 