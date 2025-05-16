Європейські лідери готуються запровадити нові санкції проти РФ: розглядають можливість повного торговельного ембарго, - Politico

Після того, як російський диктатор Володимир Путін не прибув на прямі переговори з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині, європейські союзники готуються запровадити подальші санкції проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на чотирьох європейських чиновників.

16 травня в Албанії проходить новий саміт Європейської політичної спільноти. У ньому беруть участь прем'єр Британії Кір Стармер, французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Зеленський. Загалом очікується зустріч 47 глав держав та урядів.

Джерела видання зазначають, що розмова буде зосереджена, серед іншого, на різкому посиленні санкцій проти РФ, розповіли Politico чотири європейські чиновники.

"Потенційні заходи проти Москви можуть включати тарифи на російський експорт, аж до повного торговельного ембарго", - кажуть джерела видання.

Після того, як Путін проігнорував заклики до 30-денного припинення вогню, лідери ЄС і Британії шукають способи завдати потужного удару по російській економіці, який затьмарив би будь-який попередній раунд санкцій. Обговорювані плани "черпають натхнення" з ідеї американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який запропонував жорсткі санкції проти РФ, якщо та відмовиться від "добросовісних переговорів про мир з Україною". Останніми днями Грем підтримував зв'язок з європейськими колегами.

Хоча дехто на континенті скептично ставиться до того, що Грему вдасться заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії, двоє дипломатів розповіли Politico, що прихильники України можуть просунути власний "санкційний мегапакет" без участі США.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти Росії уже підготовано.