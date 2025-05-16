Санкції та політична ізоляція необхідні для продовження тиску на Росію, - Каллас

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила про необхідність продовження тиску на РФ на тлі перемовин між Україною та Росією, які відбулися у Стамбулі 16 травня.

Про це вона заявила в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі хочуть миру - окрім Росії. Санкції та політична ізоляція необхідні для продовження тиску на Росію", - написала топдипломатка.

Також Каллас наголосила на важливості єдності: "Ось чому єдність має більше значення, ніж будь-коли".

Раніше повідомлялося, що після того, як російський диктатор Володимир Путін не прибув на прямі переговори з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині, європейські союзники готуються запровадити подальші санкції проти РФ.

