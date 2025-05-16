Санкції та політична ізоляція необхідні для продовження тиску на Росію, - Каллас
Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила про необхідність продовження тиску на РФ на тлі перемовин між Україною та Росією, які відбулися у Стамбулі 16 травня.
Про це вона заявила в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі хочуть миру - окрім Росії. Санкції та політична ізоляція необхідні для продовження тиску на Росію", - написала топдипломатка.
Також Каллас наголосила на важливості єдності: "Ось чому єдність має більше значення, ніж будь-коли".
Раніше повідомлялося, що після того, як російський диктатор Володимир Путін не прибув на прямі переговори з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині, європейські союзники готуються запровадити подальші санкції проти РФ.
Они живут бедно в болоте. Они не ценят человеческую жизнь.
Им плевать на эти ваши детские разговоры и санкции.
С ними можно либо абсолютно дружить, либо абсолютно уничтожить, третьего не дано.
Якщо переговори відносно швидко закриються без конкретного результату, для кремля буде ризик ускладнень в подальших переговорах з Трампом.
Припинення вогню очікувати не варто, бо путіну це не вигідно.
Эстонка Кая Каллас должна разгромить вражину, а не делать пустопорожние обещания о неких политических изоляциях и разгромах эстониями и смехотворными давлениями