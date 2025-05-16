УКР
Санкції та політична ізоляція необхідні для продовження тиску на Росію, - Каллас

Каллас про необхідність санкційного тиску на рф

Очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила про необхідність продовження тиску на РФ на тлі перемовин між Україною та Росією, які відбулися у Стамбулі 16 травня. 

Про це вона заявила в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі хочуть миру - окрім Росії. Санкції та політична ізоляція необхідні для продовження тиску на Росію", - написала топдипломатка.

Також Каллас наголосила на важливості єдності: "Ось чому єдність має більше значення, ніж будь-коли".

Раніше повідомлялося, що після того, як російський диктатор Володимир Путін не прибув на прямі переговори з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині, європейські союзники готуються запровадити подальші санкції проти РФ.

Читайте також: У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки армії та оборонної промисловості РФ,- ЗМІ

росія (67283) санкції (12580) Каллас Кая (325)
+2
Мадама до сих пор не понимает, как в РФии все устроено.
Они живут бедно в болоте. Они не ценят человеческую жизнь.
Им плевать на эти ваши детские разговоры и санкции.
С ними можно либо абсолютно дружить, либо абсолютно уничтожить, третьего не дано.
показати весь коментар
16.05.2025 20:03 Відповісти
+2
Что нужно в первую очередь, так это завалить Украину современным, мощным, дальнобойным оружием.
показати весь коментар
16.05.2025 20:04 Відповісти
+1
Санкції це все гра в довгу,потрібні ракети щоб винести к чортам собачим усю промисловість на західній території так назимаємої РФ.россіся має палати,від Ростову до кавказу!!!!
показати весь коментар
16.05.2025 20:03 Відповісти
А як же миру мир? Пліснява не дасть того робити
показати весь коментар
16.05.2025 21:12 Відповісти
Санкції є.Таємно організуйте якесь постачання зброї в таких масштабах,щоб вам не довелося вести цю війну вічно,як кажуть москалі)Допоможіть якось з проривом лінії суравікіна чи ще щось.
показати весь коментар
16.05.2025 20:04 Відповісти
Таємно при нинішній владі неможливо
показати весь коментар
16.05.2025 20:15 Відповісти
Что нужно в первую очередь, так это завалить Украину современным, мощным, дальнобойным оружием.
показати весь коментар
16.05.2025 20:04 Відповісти
Не санкції, бо Китай та Індія дозволять обійти будь-які санкції. Зброя!!! Зброя - це голка на кащея-путлєра.
показати весь коментар
16.05.2025 20:08 Відповісти
Росіяни будуть тягнути час і домовлятись щодо продовження мирних переговорів.
Якщо переговори відносно швидко закриються без конкретного результату, для кремля буде ризик ускладнень в подальших переговорах з Трампом.

Припинення вогню очікувати не варто, бо путіну це не вигідно.
показати весь коментар
16.05.2025 20:08 Відповісти
Пугать политической изоляцией кацапию??? Ну не ржака!?
показати весь коментар
16.05.2025 20:12 Відповісти
Надо вводить реальные санкции, а не опереточные "порвать в клочья".
Эстонка Кая Каллас должна разгромить вражину, а не делать пустопорожние обещания о неких политических изоляциях и разгромах эстониями и смехотворными давлениями
показати весь коментар
16.05.2025 20:16 Відповісти
Те, що Росія втратила (тимчасово?) від заморожених коштів, Росія вже компенсувала простим подорожченням золота (внаслідок війни і тарифів Трампа) в своїх запасах.
показати весь коментар
16.05.2025 20:41 Відповісти
Свободно российские спортсмены выступают свободно в большом теннисе, а в нхл путиноид овечкин бьёт хоккейные рекорды - вот вам и санкции.
показати весь коментар
16.05.2025 20:20 Відповісти
Та не вже? А як це така думка у вас виникла? Чи просто потриндіти і все?
показати весь коментар
16.05.2025 21:20 Відповісти
 
 