У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки армії та оборонної промисловості РФ,- ЗМІ

18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може містити обмеження не лише проти російських банків, а й проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію. Роботу над цим санкційним пакетом вже розпочали в ЄС.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на високопосадовця ЄС, обізнаного з процесом підготовки санкційних пакетів, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, банки третіх держав, які співпрацюють з підприємствами, причетними до підтримки російського оборонно-промислового комплексу та забезпечення армії, можуть увійти до 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

"У 18-й пакет санкцій проти Росії планується включити обмежувальні заходи проти російських банків і банків третіх країн, які підтримують військову машину Росії",- сказав високопосадовець Євросоюзу.

Нагадаємо, що цього тижня Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.

