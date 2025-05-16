УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8995 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС
1 287 28

У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки армії та оборонної промисловості РФ,- ЗМІ

ЗМІ дізналися деталі 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ

18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може містити обмеження не лише проти російських банків, а й проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію. Роботу над цим санкційним пакетом вже розпочали в ЄС.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на високопосадовця ЄС, обізнаного з процесом підготовки санкційних пакетів, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, банки третіх держав, які співпрацюють з підприємствами, причетними до підтримки російського оборонно-промислового комплексу та забезпечення армії, можуть увійти до 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

"У 18-й пакет санкцій проти Росії планується включити обмежувальні заходи проти російських банків і банків третіх країн, які підтримують військову машину Росії",- сказав високопосадовець Євросоюзу.

Нагадаємо, що цього тижня Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте також: Європейські лідери готуються запровадити нові санкції проти РФ: розглядають можливість повного торговельного ембарго, - Politico

Автор: 

банки (7865) росія (67283) санкції (12580) Євросоюз (14013)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Мединский спросил - сможет ли Украина воевать столько же сколько и Рашка. Дебил не понимает что этот народ войны и не прекращал. Этот народ воюет постоянно с передышкой 10-20 лет на каждые 100 лет.

Нужно было этому дебилу ответить. Народ который проживает на территории современной Украины воюет более 1000 лет. От скифов и по сегодня. Этот народ присутствовал на похоронах множества империй. Золотая орда, Московское государство, российская империя, СССР, Речь Посполитая, Великое княжество литовское, Австро-венгерская империя. И на могилу РФ мы как победители венок поставим.
показати весь коментар
16.05.2025 18:33 Відповісти
+2
Ты несешь чушь полнейшую!!!Если государство делает невыносимые условия для граждан,оно исчезнет навсегда.Народ сваливает,не видя никаких перспектив,поскольку власть представлена предателями.Сравнивать прошлое с нашим временем минимум глупо.
показати весь коментар
16.05.2025 18:42 Відповісти
+2
Народ находил в себе силы выживать в любых условиях. Да - некоторые бежали но не все. А некоторые наоборот приходили на помощь в трудные времена. Одни трусливые уходили, другие более сильные и смелые приходили и оседали на этой земеле. Поэтому, этот народ выкован из людей с железным характером
показати весь коментар
16.05.2025 18:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мединский спросил - сможет ли Украина воевать столько же сколько и Рашка. Дебил не понимает что этот народ войны и не прекращал. Этот народ воюет постоянно с передышкой 10-20 лет на каждые 100 лет.

Нужно было этому дебилу ответить. Народ который проживает на территории современной Украины воюет более 1000 лет. От скифов и по сегодня. Этот народ присутствовал на похоронах множества империй. Золотая орда, Московское государство, российская империя, СССР, Речь Посполитая, Великое княжество литовское, Австро-венгерская империя. И на могилу РФ мы как победители венок поставим.
показати весь коментар
16.05.2025 18:33 Відповісти
Нужно смотреть не на государство, а на народ с которым вы воюете.
показати весь коментар
16.05.2025 18:35 Відповісти
Ты несешь чушь полнейшую!!!Если государство делает невыносимые условия для граждан,оно исчезнет навсегда.Народ сваливает,не видя никаких перспектив,поскольку власть представлена предателями.Сравнивать прошлое с нашим временем минимум глупо.
показати весь коментар
16.05.2025 18:42 Відповісти
Чушь необоснованную несёшь ты только ради того чтобы нести чушь.
показати весь коментар
16.05.2025 18:47 Відповісти
Почитай книги для начала-выглядишь глупым
показати весь коментар
16.05.2025 18:50 Відповісти
Я книг перечитал больше чем ты за свою жизнь их видел.
показати весь коментар
16.05.2025 18:53 Відповісти
Народ находил в себе силы выживать в любых условиях. Да - некоторые бежали но не все. А некоторые наоборот приходили на помощь в трудные времена. Одни трусливые уходили, другие более сильные и смелые приходили и оседали на этой земеле. Поэтому, этот народ выкован из людей с железным характером
показати весь коментар
16.05.2025 18:52 Відповісти
все с тобой ясно
показати весь коментар
16.05.2025 18:54 Відповісти
Первый признак глупого человека, это оценивать другого человека не видя его и не общаясь с ним прямо. Есть книга - Как общаться с дураками. На первой странице есть такой заголовок - С дураками можно и не общаться.
показати весь коментар
16.05.2025 19:00 Відповісти
Ты как дурак повторяешь слова дешевой пропаганды!!!
показати весь коментар
16.05.2025 19:05 Відповісти
Ты можешь убеждать себя в чем угодно. Мне ты больше не интересен.
показати весь коментар
16.05.2025 19:08 Відповісти
Потому и сответствующие выводы!
показати весь коментар
16.05.2025 19:06 Відповісти
В Україні власть змінюєтьця постійно, бо волелюбний народ! Звісно, завдячуючи політтехнологам та інфопропоганді, часто (майєе завжди) вибираємо популістів-покидьків,але після цієї війни народ, маю думку, порозумнішає! Зелений боневтік не назавжди! Так що не хороніть Україну!
показати весь коментар
16.05.2025 19:05 Відповісти
Є сумніви.Багато,хто говорить,що ЗЕ молодець і герой,я таких людей знаю
показати весь коментар
16.05.2025 19:08 Відповісти
Раньше войны были по 10-20лет,вот только идиоты приводящие эти примеры не интерисуются потерямми в тех войнах.Современная война это прежде всего колосальные потери.
показати весь коментар
16.05.2025 18:49 Відповісти
100% потери колоссальные у той стороны, которая думает что у нее мяса немерянно и она сможет воевать вечно. В современной войне, технологии легко устраняют проблему этого разрыва и чем больше страна отстаёт в своем развитии и сотрудничестве с прогрессивным миром, тем больше у нее будут потери.
показати весь коментар
16.05.2025 18:57 Відповісти
В технологическом плане сосем,производственные мощностя-снова сосем и лишь по данным марафета убиваем каждый день 1000+кацапов!!Только идиот поведется на такое!!
показати весь коментар
16.05.2025 19:03 Відповісти
Ну да - Это у Рашки Хаймерсы, высокоточные ракеты, Леопарды, лучшая в мире связь и разведка. А их вояки имеют наилучшее в мире обмундирование. Это ты хочешь до меня донести?
показати весь коментар
16.05.2025 19:10 Відповісти
Ты совсем уваленный!!!Сколько дают этого вооружения??Что мы делаем сами кроме бракованных мин?Все лучшее,но почему то отступаем.Типичная жертва пропаганды!
показати весь коментар
16.05.2025 19:14 Відповісти
Ты меня хочешь переубедить что кацапам такого оружия дают больше?
показати весь коментар
16.05.2025 19:15 Відповісти
Смысла говорить с идиотом нет!!Пока,удачи.
показати весь коментар
16.05.2025 19:16 Відповісти
Ты меня пытаешься переубедить что у кацапов более продвинутое оружие чем у США, Франции, Германии которое передается Украине в качестве помощи. Я тебе уже из всех сил помогаю себя переубедить, и никак.
показати весь коментар
16.05.2025 19:19 Відповісти
Именно такого что залетает к кацапам в форточку во время сна и убивает целую роту за секунду
показати весь коментар
16.05.2025 19:17 Відповісти
Дураки до последнего отказывались осознавать факт что планета круглая. Им мудрецы говорили - посмотри под ноги, разве не видишь что земля под ногами плоская. Только идиоты ведутся на то что земля круглая
показати весь коментар
16.05.2025 19:13 Відповісти
Спорное заявление. Войны Ивана 4го и Пети 1 истощили Московию катастрофически. Население некоторых провинций после Ивана 4 сократилось на 90%.
показати весь коментар
16.05.2025 19:13 Відповісти
що сьогодні?
п'ятниця?
піду по пиво.
бо коментувати, цю поїботіну вже немає гумору.
щось, на цензорі криза.
зе!гніда та імпотентні європейські толєрасти задовбали.
аааа....., завтра буду дивитися євровіжн.
там, красиві чесні відкриті прихильники свого способу життя.
не те, що макрони стармери, фон дер лайни і навіть мерц.
показати весь коментар
16.05.2025 18:52 Відповісти
А що за підараси вище на московському нарєчіі пишуть ?
адмін видали будь ласка це лайно
показати весь коментар
16.05.2025 19:37 Відповісти
а буде так: "в останній момент не було консенсусу, бо країни які бажали залишится неназваними виразили глибоке занепокоєння і загрозу ескалації, якщо санцкції проти банків будуть введені" ... ну якось так
показати весь коментар
16.05.2025 21:27 Відповісти
 
 