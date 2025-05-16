У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки армії та оборонної промисловості РФ,- ЗМІ
18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може містити обмеження не лише проти російських банків, а й проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію. Роботу над цим санкційним пакетом вже розпочали в ЄС.
Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на високопосадовця ЄС, обізнаного з процесом підготовки санкційних пакетів, інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника видання, банки третіх держав, які співпрацюють з підприємствами, причетними до підтримки російського оборонно-промислового комплексу та забезпечення армії, можуть увійти до 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.
"У 18-й пакет санкцій проти Росії планується включити обмежувальні заходи проти російських банків і банків третіх країн, які підтримують військову машину Росії",- сказав високопосадовець Євросоюзу.
Нагадаємо, що цього тижня Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.
Нужно было этому дебилу ответить. Народ который проживает на территории современной Украины воюет более 1000 лет. От скифов и по сегодня. Этот народ присутствовал на похоронах множества империй. Золотая орда, Московское государство, российская империя, СССР, Речь Посполитая, Великое княжество литовское, Австро-венгерская империя. И на могилу РФ мы как победители венок поставим.
