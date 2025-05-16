В 18-й пакет санкций ЕС могут войти банки третьих стран, причастные к поддержке армии и оборонной промышленности РФ, - СМИ
18-й пакет санкций Европейского Союза против России может содержать ограничения не только против российских банков, но и против банков государств вне Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию. Работу над этим санкционным пакетом уже начали в ЕС.
Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, знакомого с процессом подготовки санкционных пакетов, информирует Цензор.НЕТ.
По словам собеседника издания, банки третьих государств, которые сотрудничают с предприятиями, причастными к поддержке российского оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии, могут войти в 18-й пакет санкций Евросоюза против России.
"В 18-й пакет санкций против России планируется включить ограничительные меры против российских банков и банков третьих стран, которые поддерживают военную машину России",- сказал высокопоставленный чиновник Евросоюза.
Напомним, что на этой неделе Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России.
Нужно было этому дебилу ответить. Народ который проживает на территории современной Украины воюет более 1000 лет. От скифов и по сегодня. Этот народ присутствовал на похоронах множества империй. Золотая орда, Московское государство, российская империя, СССР, Речь Посполитая, Великое княжество литовское, Австро-венгерская империя. И на могилу РФ мы как победители венок поставим.
