В 18-й пакет санкций ЕС могут войти банки третьих стран, причастные к поддержке армии и оборонной промышленности РФ, - СМИ

18-й пакет санкций Европейского Союза против России может содержать ограничения не только против российских банков, но и против банков государств вне Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию. Работу над этим санкционным пакетом уже начали в ЕС.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, знакомого с процессом подготовки санкционных пакетов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, банки третьих государств, которые сотрудничают с предприятиями, причастными к поддержке российского оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии, могут войти в 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

"В 18-й пакет санкций против России планируется включить ограничительные меры против российских банков и банков третьих стран, которые поддерживают военную машину России",- сказал высокопоставленный чиновник Евросоюза.

Напомним, что на этой неделе Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России.

