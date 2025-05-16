РУС
1 287 28

В 18-й пакет санкций ЕС могут войти банки третьих стран, причастные к поддержке армии и оборонной промышленности РФ, - СМИ

СМИ узнали детали 18-го пакета санкций ЕС против РФ

18-й пакет санкций Европейского Союза против России может содержать ограничения не только против российских банков, но и против банков государств вне Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию. Работу над этим санкционным пакетом уже начали в ЕС.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, знакомого с процессом подготовки санкционных пакетов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, банки третьих государств, которые сотрудничают с предприятиями, причастными к поддержке российского оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии, могут войти в 18-й пакет санкций Евросоюза против России.

"В 18-й пакет санкций против России планируется включить ограничительные меры против российских банков и банков третьих стран, которые поддерживают военную машину России",- сказал высокопоставленный чиновник Евросоюза.

Напомним, что на этой неделе Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России.

Читайте также: Европейские лидеры готовятся ввести новые санкции против РФ: рассматривают возможность полного торгового эмбарго, - Politico

банки (1942) россия (96929) санкции (11768) Евросоюз (17494)
+2
Мединский спросил - сможет ли Украина воевать столько же сколько и Рашка. Дебил не понимает что этот народ войны и не прекращал. Этот народ воюет постоянно с передышкой 10-20 лет на каждые 100 лет.

Нужно было этому дебилу ответить. Народ который проживает на территории современной Украины воюет более 1000 лет. От скифов и по сегодня. Этот народ присутствовал на похоронах множества империй. Золотая орда, Московское государство, российская империя, СССР, Речь Посполитая, Великое княжество литовское, Австро-венгерская империя. И на могилу РФ мы как победители венок поставим.
16.05.2025 18:33 Ответить
+2
Ты несешь чушь полнейшую!!!Если государство делает невыносимые условия для граждан,оно исчезнет навсегда.Народ сваливает,не видя никаких перспектив,поскольку власть представлена предателями.Сравнивать прошлое с нашим временем минимум глупо.
16.05.2025 18:42 Ответить
+2
Народ находил в себе силы выживать в любых условиях. Да - некоторые бежали но не все. А некоторые наоборот приходили на помощь в трудные времена. Одни трусливые уходили, другие более сильные и смелые приходили и оседали на этой земеле. Поэтому, этот народ выкован из людей с железным характером
16.05.2025 18:52 Ответить
16.05.2025 18:33 Ответить
Нужно смотреть не на государство, а на народ с которым вы воюете.
16.05.2025 18:35 Ответить
16.05.2025 18:42 Ответить
Чушь необоснованную несёшь ты только ради того чтобы нести чушь.
16.05.2025 18:47 Ответить
Почитай книги для начала-выглядишь глупым
16.05.2025 18:50 Ответить
Я книг перечитал больше чем ты за свою жизнь их видел.
16.05.2025 18:53 Ответить
16.05.2025 18:52 Ответить
все с тобой ясно
16.05.2025 18:54 Ответить
Первый признак глупого человека, это оценивать другого человека не видя его и не общаясь с ним прямо. Есть книга - Как общаться с дураками. На первой странице есть такой заголовок - С дураками можно и не общаться.
16.05.2025 19:00 Ответить
Ты как дурак повторяешь слова дешевой пропаганды!!!
16.05.2025 19:05 Ответить
Ты можешь убеждать себя в чем угодно. Мне ты больше не интересен.
16.05.2025 19:08 Ответить
Потому и сответствующие выводы!
16.05.2025 19:06 Ответить
В Україні власть змінюєтьця постійно, бо волелюбний народ! Звісно, завдячуючи політтехнологам та інфопропоганді, часто (майєе завжди) вибираємо популістів-покидьків,але після цієї війни народ, маю думку, порозумнішає! Зелений боневтік не назавжди! Так що не хороніть Україну!
16.05.2025 19:05 Ответить
Є сумніви.Багато,хто говорить,що ЗЕ молодець і герой,я таких людей знаю
16.05.2025 19:08 Ответить
Раньше войны были по 10-20лет,вот только идиоты приводящие эти примеры не интерисуются потерямми в тех войнах.Современная война это прежде всего колосальные потери.
16.05.2025 18:49 Ответить
100% потери колоссальные у той стороны, которая думает что у нее мяса немерянно и она сможет воевать вечно. В современной войне, технологии легко устраняют проблему этого разрыва и чем больше страна отстаёт в своем развитии и сотрудничестве с прогрессивным миром, тем больше у нее будут потери.
16.05.2025 18:57 Ответить
В технологическом плане сосем,производственные мощностя-снова сосем и лишь по данным марафета убиваем каждый день 1000+кацапов!!Только идиот поведется на такое!!
16.05.2025 19:03 Ответить
Ну да - Это у Рашки Хаймерсы, высокоточные ракеты, Леопарды, лучшая в мире связь и разведка. А их вояки имеют наилучшее в мире обмундирование. Это ты хочешь до меня донести?
16.05.2025 19:10 Ответить
Ты совсем уваленный!!!Сколько дают этого вооружения??Что мы делаем сами кроме бракованных мин?Все лучшее,но почему то отступаем.Типичная жертва пропаганды!
16.05.2025 19:14 Ответить
Ты меня хочешь переубедить что кацапам такого оружия дают больше?
16.05.2025 19:15 Ответить
Смысла говорить с идиотом нет!!Пока,удачи.
16.05.2025 19:16 Ответить
Ты меня пытаешься переубедить что у кацапов более продвинутое оружие чем у США, Франции, Германии которое передается Украине в качестве помощи. Я тебе уже из всех сил помогаю себя переубедить, и никак.
16.05.2025 19:19 Ответить
Именно такого что залетает к кацапам в форточку во время сна и убивает целую роту за секунду
16.05.2025 19:17 Ответить
Дураки до последнего отказывались осознавать факт что планета круглая. Им мудрецы говорили - посмотри под ноги, разве не видишь что земля под ногами плоская. Только идиоты ведутся на то что земля круглая
16.05.2025 19:13 Ответить
Спорное заявление. Войны Ивана 4го и Пети 1 истощили Московию катастрофически. Население некоторых провинций после Ивана 4 сократилось на 90%.
16.05.2025 19:13 Ответить
що сьогодні?
п'ятниця?
піду по пиво.
бо коментувати, цю поїботіну вже немає гумору.
щось, на цензорі криза.
зе!гніда та імпотентні європейські толєрасти задовбали.
аааа....., завтра буду дивитися євровіжн.
там, красиві чесні відкриті прихильники свого способу життя.
не те, що макрони стармери, фон дер лайни і навіть мерц.
16.05.2025 18:52 Ответить
А що за підараси вище на московському нарєчіі пишуть ?
адмін видали будь ласка це лайно
16.05.2025 19:37 Ответить
а буде так: "в останній момент не було консенсусу, бо країни які бажали залишится неназваними виразили глибоке занепокоєння і загрозу ескалації, якщо санцкції проти банків будуть введені" ... ну якось так
16.05.2025 21:27 Ответить
 
 