Сибіга провів розмову з Каллас: Ми погодилися, що тиск на РФ необхідно посилити

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з очільницею дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас.

Про це дипломат повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга розповів Каллас про "результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині впродовж останніх днів та зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі".

За підсумками розмови дипломати погодилися, що тиск на країну-агресора РФ необхідно посилити.

"Ми погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити для досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування мирних зусиль", - написав очільник МЗС.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

