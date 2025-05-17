Сибіга провів розмову з Каллас: Ми погодилися, що тиск на РФ необхідно посилити
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з очільницею дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас.
Про це дипломат повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Сибіга розповів Каллас про "результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині впродовж останніх днів та зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі".
За підсумками розмови дипломати погодилися, що тиск на країну-агресора РФ необхідно посилити.
"Ми погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити для досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування мирних зусиль", - написав очільник МЗС.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
А він взагалі був, реальний тиск?
То що ж ви посилите - суворе айяйяйкання?