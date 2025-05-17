УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4704 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Переговори у Туреччині
474 6

Сибіга провів розмову з Каллас: Ми погодилися, що тиск на РФ необхідно посилити

Сибіга поговорив з Каллас

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з очільницею дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас.

Про це дипломат повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга розповів Каллас про "результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині впродовж останніх днів та зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі".

За підсумками розмови дипломати погодилися, що тиск на країну-агресора РФ необхідно посилити.

"Ми погодилися, що тиск на Москву необхідно посилити для досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування мирних зусиль", - написав очільник МЗС.

Читайте також: Санкції та політична ізоляція необхідні для продовження тиску на Росію, - Каллас

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте також: У Туреччині заявили, що переговори України та РФ пройшли краще, ніж очікувалося, - CNN

Автор: 

росія (67283) санкції (12580) Сибіга Андрій (621) Каллас Кая (325)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто прекратить торговать с ними, и например не пускать кацапов в ЕС без доната в 100-200 евро на дроны, не судьба наверное
показати весь коментар
17.05.2025 02:06 Відповісти
Сибіга провів розмову з Каллас: Ми погодилися, що тиск на РФ необхідно посилити

А він взагалі був, реальний тиск?
То що ж ви посилите - суворе айяйяйкання?
показати весь коментар
17.05.2025 06:01 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
17.05.2025 06:13 Відповісти
А хто буде тиснути?
показати весь коментар
17.05.2025 07:16 Відповісти
Вона його бачити не бажає, а він говорить що вони договорились. Сабіга хоча б англійську виучив.
показати весь коментар
17.05.2025 09:45 Відповісти
"Картонні дурилки", що "відбувають номер"...
показати весь коментар
18.05.2025 19:31 Відповісти
 
 