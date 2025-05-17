У Туреччині заявили, що переговори України та РФ пройшли краще, ніж очікувалося, - CNN

Переговори між Україною та Росією, які відбулися у Стамбулі 16 травня, виявилися більш позитивними, ніж очікувалося.

Про це у коментарі CNN сказав неназваний турецький посадовець, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було більш позитивно, ніж очікувалося. Вони не використовували звинувачувальну риторику", - сказав чиновник.

Він підтвердив, що в контексті обговорення припинення вогню Росія висунула умову, щоб Україна вивела війська з власної території.

"У момент, коли здавалося, що переговори зайшли у глухий кут, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії - дітей, цивільних і військовослужбовців. Українська сторона вийшла, щоб отримати на це дозвіл", - розповів турецький посадовець.

Співрозмовник CNN також сказав, що делегація Росії "схоже, потребувала менше часу на погодження, ніж українці".

"Це дві сторони, які прийшли за стіл переговорів із різними завданнями. Але сам факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розцінити як їхню необхідність знайти вихід із ситуації", - додав турецький посадовець.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

