Новини Переговори у Туреччині
У Туреччині заявили, що переговори України та РФ пройшли краще, ніж очікувалося, - CNN

Переговори України та РФ виявилися кращими, ніж очікувалося

Переговори між Україною та Росією, які відбулися у Стамбулі 16 травня, виявилися більш позитивними, ніж очікувалося.

Про це у коментарі CNN сказав неназваний турецький посадовець, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було більш позитивно, ніж очікувалося. Вони не використовували звинувачувальну риторику", - сказав чиновник.

Він підтвердив, що в контексті обговорення припинення вогню Росія висунула умову, щоб Україна вивела війська з власної території.

"У момент, коли здавалося, що переговори зайшли у глухий кут, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії - дітей, цивільних і військовослужбовців. Українська сторона вийшла, щоб отримати на це дозвіл", - розповів турецький посадовець.

Співрозмовник CNN також сказав, що делегація Росії "схоже, потребувала менше часу на погодження, ніж українці".

"Це дві сторони, які прийшли за стіл переговорів із різними завданнями. Але сам факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розцінити як їхню необхідність знайти вихід із ситуації", - додав турецький посадовець.

Читайте також: План Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки, - Сибіга

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте також: Європейські лідери скоординують між собою та обговорять з Трампом відповідь на відмову РФ від перемир’я, - Макрон

Тупо собі ціну набивають турки.

Не звертейте увагу. Це білий шум.
Ну типу не побили морди один одному та й вже добре . Напевно, це малось на увазі
"Це було більш позитивно, ніж очікувалося. Вони не використовували звинувачувальну риторику", - сказав чиновник."

Та просто, ****, прекрасно пройшли перемовини.
Віддайте нам все що хочемо, відмовтесь від компенсацій за збитки, смерті та руйнування, та й той... всього доброго.
*******, я б сказав, пройшли перемовини, **** мєлочіца.
Та да. А тюрки бувають, часом, великі майстри подати гімно як канхвєтку.
Турки розуміють, як підняти "температуру"
І собі плюсиків приклеїти
невже понас ирали по всіх кутках?
"насралі тока в раяль"
Порівняння вимог рашистів на перемовинах у Стамбулі у 2022 році та зараз.

У 2022 році рашисти хотіли тільки Луганщину, Донеччину та Крим, зараз - повністю 4 області та Крим.
Зʼявилися нова вимога - негайно вивести ЗСУ з території усіх чотирьох областей.
У 2022 році бажали, щоб Україна не подавала ніяких міжнародних позовів, а зараз вимагають відмовитись від усіх компенсацій.
Зникла умова скорочення чисельності ЗСУ; трішки помʼякшено «денацифікацію»:
у 2022-му рашисти хотіли зробити російську - другою державною мовою в Україні, а зараз просто просять «не обмежувати права російськомовних».

Невідомо, що там було ще, але наявне ключове станом на зараз - це фактично вимога капітуляції України.
Де тут новина? ліліпут прийшов зробити геноцид великих та маленьких Українців - все що ви перечислили лише ширма
Звідки ви взяли що в 22-му вони хотіли тільки Донецьк з Луганськом? На той час вони захопили Херсон і були в Вознесннську вже ЗА Миколаєвом. І головне для них була вода в Крим. Так що їхні вимоги не змінилися....
... на фоні, коли росію вишвирнули за шкірку з Сирійського Тартуса...
Турки думали щас ліліпутін вискочить лічно в Тартус як чорт з табакерки з кулеметом гатлінга наперевес і все порішає...
Ну типу не побили морди один одному та й вже добре . Напевно, це малось на увазі
Учасники потім будуть під судом по ст.111 криминального кодексу України. І хай потім не брешуть, що їх принудили.
Може краще було б щоб побили, я маю на увазі щоб хтось з наших військових врізав по їх огидних мордах.
Турки мабуть вважають, що ми маємо їх не звинувачувати, а дякувати.
Це як "краще"?
Не постріляли одне одного?
Що ж очікував неназваний турецький посадовець? Що делегації скрутять взаємно один одному дулі та розійдуться, не сказавши жодного слова?
