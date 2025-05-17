В Турции заявили, что переговоры Украины и РФ прошли лучше, чем ожидалось, - CNN
Переговоры между Украиной и Россией, которые состоялись в Стамбуле 16 мая, оказались более позитивными, чем ожидалось.
Об этом в комментарии CNN сказал неназванный турецкий чиновник, информирует Цензор.НЕТ.
"Это было более позитивно, чем ожидалось. Они не использовали обвинительную риторику", - сказал чиновник.
Он подтвердил, что в контексте обсуждения прекращения огня Россия выдвинула условие, чтобы Украина вывела войска с собственной территории.
"В момент, когда казалось, что переговоры зашли в тупик, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории - детей, гражданских и военнослужащих. Украинская сторона вышла, чтобы получить на это разрешение", - рассказал турецкий чиновник.
Собеседник CNN также сказал, что делегация России "похоже, требовала меньше времени на согласование, чем украинцы".
"Это две стороны, которые пришли за стол переговоров с разными задачами. Но сам факт, что они приехали в Стамбул, можно расценить как их необходимость найти выход из ситуации", - добавил турецкий чиновник.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
Не звертейте увагу. Це білий шум.
У 2022 році рашисти хотіли тільки Луганщину, Донеччину та Крим, зараз - повністю 4 області та Крим.
Зʼявилися нова вимога - негайно вивести ЗСУ з території усіх чотирьох областей.
У 2022 році бажали, щоб Україна не подавала ніяких міжнародних позовів, а зараз вимагають відмовитись від усіх компенсацій.
Зникла умова скорочення чисельності ЗСУ; трішки помʼякшено «денацифікацію»:
у 2022-му рашисти хотіли зробити російську - другою державною мовою в Україні, а зараз просто просять «не обмежувати права російськомовних».
Невідомо, що там було ще, але наявне ключове станом на зараз - це фактично вимога капітуляції України.
Турки думали щас ліліпутін вискочить лічно в Тартус як чорт з табакерки з кулеметом гатлінга наперевес і все порішає...
Та просто, ****, прекрасно пройшли перемовини.
Віддайте нам все що хочемо, відмовтесь від компенсацій за збитки, смерті та руйнування, та й той... всього доброго.
*******, я б сказав, пройшли перемовини, **** мєлочіца.
Не постріляли одне одного?