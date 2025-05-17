В Турции заявили, что переговоры Украины и РФ прошли лучше, чем ожидалось, - CNN

Переговоры между Украиной и Россией, которые состоялись в Стамбуле 16 мая, оказались более позитивными, чем ожидалось.

Об этом в комментарии CNN сказал неназванный турецкий чиновник, информирует Цензор.НЕТ.

"Это было более позитивно, чем ожидалось. Они не использовали обвинительную риторику", - сказал чиновник.

Он подтвердил, что в контексте обсуждения прекращения огня Россия выдвинула условие, чтобы Украина вывела войска с собственной территории.

"В момент, когда казалось, что переговоры зашли в тупик, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории - детей, гражданских и военнослужащих. Украинская сторона вышла, чтобы получить на это разрешение", - рассказал турецкий чиновник.

Собеседник CNN также сказал, что делегация России "похоже, требовала меньше времени на согласование, чем украинцы".

"Это две стороны, которые пришли за стол переговоров с разными задачами. Но сам факт, что они приехали в Стамбул, можно расценить как их необходимость найти выход из ситуации", - добавил турецкий чиновник.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

