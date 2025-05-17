РУС
В Турции заявили, что переговоры Украины и РФ прошли лучше, чем ожидалось, - CNN

Переговоры Украины и РФ оказались лучше, чем ожидалось

Переговоры между Украиной и Россией, которые состоялись в Стамбуле 16 мая, оказались более позитивными, чем ожидалось.

Об этом в комментарии CNN сказал неназванный турецкий чиновник, информирует Цензор.НЕТ.

"Это было более позитивно, чем ожидалось. Они не использовали обвинительную риторику", - сказал чиновник.

Он подтвердил, что в контексте обсуждения прекращения огня Россия выдвинула условие, чтобы Украина вывела войска с собственной территории.

"В момент, когда казалось, что переговоры зашли в тупик, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории - детей, гражданских и военнослужащих. Украинская сторона вышла, чтобы получить на это разрешение", - рассказал турецкий чиновник.

Собеседник CNN также сказал, что делегация России "похоже, требовала меньше времени на согласование, чем украинцы".

"Это две стороны, которые пришли за стол переговоров с разными задачами. Но сам факт, что они приехали в Стамбул, можно расценить как их необходимость найти выход из ситуации", - добавил турецкий чиновник.

Читайте также: План Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение, - Сибига

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте также: Европейские лидеры скоординируют между собой и обсудят с Трампом ответ на отказ РФ от перемирия, - Макрон

Автор: 

Топ комментарии
+5
Тупо собі ціну набивають турки.

Не звертейте увагу. Це білий шум.
показать весь комментарий
17.05.2025 00:13 Ответить
+3
Ну типу не побили морди один одному та й вже добре . Напевно, це малось на увазі
показать весь комментарий
17.05.2025 00:22 Ответить
+2
"Це було більш позитивно, ніж очікувалося. Вони не використовували звинувачувальну риторику", - сказав чиновник."

Та просто, ****, прекрасно пройшли перемовини.
Віддайте нам все що хочемо, відмовтесь від компенсацій за збитки, смерті та руйнування, та й той... всього доброго.
*******, я б сказав, пройшли перемовини, **** мєлочіца.
показать весь комментарий
17.05.2025 01:19 Ответить
Та да. А тюрки бувають, часом, великі майстри подати гімно як канхвєтку.
показать весь комментарий
17.05.2025 00:09 Ответить
Турки розуміють, як підняти "температуру"
показать весь комментарий
17.05.2025 00:10 Ответить
І собі плюсиків приклеїти
показать весь комментарий
17.05.2025 00:21 Ответить
невже понас ирали по всіх кутках?
показать весь комментарий
17.05.2025 00:11 Ответить
"насралі тока в раяль"
показать весь комментарий
17.05.2025 00:14 Ответить
17.05.2025 00:13 Ответить
Порівняння вимог рашистів на перемовинах у Стамбулі у 2022 році та зараз.

У 2022 році рашисти хотіли тільки Луганщину, Донеччину та Крим, зараз - повністю 4 області та Крим.
Зʼявилися нова вимога - негайно вивести ЗСУ з території усіх чотирьох областей.
У 2022 році бажали, щоб Україна не подавала ніяких міжнародних позовів, а зараз вимагають відмовитись від усіх компенсацій.
Зникла умова скорочення чисельності ЗСУ; трішки помʼякшено «денацифікацію»:
у 2022-му рашисти хотіли зробити російську - другою державною мовою в Україні, а зараз просто просять «не обмежувати права російськомовних».

Невідомо, що там було ще, але наявне ключове станом на зараз - це фактично вимога капітуляції України.
показать весь комментарий
17.05.2025 00:13 Ответить
Де тут новина? ліліпут прийшов зробити геноцид великих та маленьких Українців - все що ви перечислили лише ширма
показать весь комментарий
17.05.2025 00:15 Ответить
Звідки ви взяли що в 22-му вони хотіли тільки Донецьк з Луганськом? На той час вони захопили Херсон і були в Вознесннську вже ЗА Миколаєвом. І головне для них була вода в Крим. Так що їхні вимоги не змінилися....
показать весь комментарий
17.05.2025 00:27 Ответить
... на фоні, коли росію вишвирнули за шкірку з Сирійського Тартуса...
Турки думали щас ліліпутін вискочить лічно в Тартус як чорт з табакерки з кулеметом гатлінга наперевес і все порішає...
показать весь комментарий
17.05.2025 00:14 Ответить
Ну типу не побили морди один одному та й вже добре . Напевно, це малось на увазі
показать весь комментарий
17.05.2025 00:22 Ответить
Учасники потім будуть під судом по ст.111 криминального кодексу України. І хай потім не брешуть, що їх принудили.
показать весь комментарий
17.05.2025 00:36 Ответить
Може краще було б щоб побили, я маю на увазі щоб хтось з наших військових врізав по їх огидних мордах.
показать весь комментарий
17.05.2025 01:26 Ответить
"Це було більш позитивно, ніж очікувалося. Вони не використовували звинувачувальну риторику", - сказав чиновник."

Та просто, ****, прекрасно пройшли перемовини.
Віддайте нам все що хочемо, відмовтесь від компенсацій за збитки, смерті та руйнування, та й той... всього доброго.
*******, я б сказав, пройшли перемовини, **** мєлочіца.
показать весь комментарий
17.05.2025 01:19 Ответить
Турки мабуть вважають, що ми маємо їх не звинувачувати, а дякувати.
показать весь комментарий
17.05.2025 01:28 Ответить
Це як "краще"?
Не постріляли одне одного?
показать весь комментарий
17.05.2025 01:23 Ответить
Що ж очікував неназваний турецький посадовець? Що делегації скрутять взаємно один одному дулі та розійдуться, не сказавши жодного слова?
показать весь комментарий
17.05.2025 02:16 Ответить
 
 