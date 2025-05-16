РУС
Переговоры в Турции
4 796 23

План Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение, - Сибига

Сибига подытожил встречу в Стамбуле

Глава МИД Украины Андрей Сибига подытожил переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле, которые состоялись сегодня, 16 мая.

Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети фейсбук.

По словам Сибиги, ради обмена 1000 на 1000 эта встреча "имела смысл".

"1000 наших людей - удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже только ради этого все это имело смысл. Прекращение огня - эта делегация не имела достаточных полномочий. И это плохо, что Путин прислал людей такого низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и длительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха любых дальнейших решений и шагов", - сказал министр.

Сибига также отметил, что необходимо продолжать давить на Россию, ведь решение в РФ принимает только диктатор Владимир Путин.

"Сегодня Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением. Для того, чтобы Россия тоже начала работы реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление. Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву. Будем в дальнейшем убеждать наших партнеров в этом. Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию. Наоборот, она является свидетельством, почему оно необходимо", - заявил глава МИД.

Подытоживая встречу, Сибига отметил, что "план Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение".

"Потому что это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий Президента Дональда Трампа. Украина продолжит придерживаться своей линии и достигать своих результатов. Возвращать людей, добавляться тишины, безопасности и мира. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и нашей обороноспособности продолжается и будет продолжаться. Это главное", - добавил глава украинской дипломатии.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Топ комментарии
+9
Сєбєґа, краще помовч...
16.05.2025 21:27 Ответить
+8
Непогано б ще знати, що ж там було у 2022році
16.05.2025 21:27 Ответить
+5
якщо після цих переговорів удасться визволити 1000 наших полонених - це уже буде великим плюсом.
16.05.2025 21:26 Ответить
якщо після цих переговорів удасться визволити 1000 наших полонених - це уже буде великим плюсом.
16.05.2025 21:26 Ответить
Я лише не згоден з "Це 1000 щасливих сімей". Моя родина завжди радіє обміну. Коли обміняли мого друга - так, трошки більше радів, але й без того - кожен обмін це радість!
16.05.2025 23:20 Ответить
та звісно - радість. кожен обмін - це велика радість для України, бо з неволі вдалося вирвати своїх захисників, своїх громадян. тому якщо вдасться після цих стамбульських перемовин повернути до своїх домівок полонених - то є гуд.
16.05.2025 23:24 Ответить
Сєбєґа, краще помовч...
16.05.2025 21:27 Ответить
Непогано б ще знати, що ж там було у 2022році
16.05.2025 21:27 Ответить
Та кругом же ті тексти.
І ОПа тоді щось таке мурчала, і ***** трясло ті бамаги з підписами

Осісьо тезісно:

https://forbes.ua/war-in-ukraine/fleshbek-do-stambulskoi-ugodi-2022-roku-shist-urokiv-vid-foreign-affairs-yak-uniknuti-provalu-u-peregovorakh-mizh-ukrainoyu-i-rosieyu-znovu-13052025-29679

«Цей дипломатичний глухий кут змушує знову звернутися до попередньої спроби досягти миру - в перші тижні повномасштабної війни. Тоді переговори між Україною та Росією привели до того, що до кінця березня 2022 року сторони сформували Стамбульське комюніке - рамкову домовленість, що передбачала постійний нейтралітет України без членства в НАТО в обмін на гарантії безпеки. Проте угоду не вдалося фіналізувати, і війна триває вже четвертий рік, підкреслює Foreign Affairs.»
16.05.2025 21:39 Ответить
Уперше опубліковано текст мирної угоди з РФ 2022 року, що не відбулася: що в ній

https://www.unian.ua/society/upershe-opublikovano-tekst-mirnoji-ugodi-z-rf-2022-roku-shcho-ne-vidbulasya-shcho-v-niy-12618150.html Текст мирного договору з РФ опубліковано вперше - УНІАН (unian.ua)
16.05.2025 21:42 Ответить
Це пан Уксусов читали, але , судячи як снували очицями ті смарагдові перемовники, як вони "чмякали-*******"™ на послідуючих вью, сплило на поверхню далеко не все...
16.05.2025 23:13 Ответить
Хто тобі, дурнику, сказав, що не вдався?
16.05.2025 21:29 Ответить
кацапи-" ми нє можем захватіть 4 області,по етому отдайтє іх самі,а іначє ми захватім 6 областей,потому-чьто нє можем захватіть 4".Л-логіка
16.05.2025 21:31 Ответить
Шобло віддасть. Побачите.
16.05.2025 22:07 Ответить
ЦЕ в ваших польских новинах таке пишуть. Краще почніть блокувати блокувальщиків кордону.
16.05.2025 23:21 Ответить
І шо?
***** застидалось і знову сховалось у холодильник проффєсора Соловья?
16.05.2025 21:32 Ответить
Хвали мене моя губонько, більше нема кому....

Як же ***, обидва клоуни зі своїми трупами схожі...
16.05.2025 21:32 Ответить
Та невже? І вимоги путіна стали іншими ніж в 2022, і пропозиції України чимось відрізняються?
16.05.2025 21:34 Ответить
Скільки можна займатися самообманом?!
План путіна, зупинити введення реальних санкцій проти оборонної промисловості. І він спрацював.
16.05.2025 21:34 Ответить
Сибіга також наголосив, що необхідно продовжувати тиснути на Росію, адже рішення в РФ приймає лише диктатор Володимир Путін. Джерело: https://censor.net/ua/n3552724
- так на кого конкретно треба тиснути ?
16.05.2025 21:36 Ответить
Рашисти навіть зайвохромосомного Мединського відправили так наче лише він все пам'ятає з березня 2022.
В списку переговорників Єлдака не було, а на фото є. Квартальне шобло без брехні й дня не може прожити.
16.05.2025 21:37 Ответить
...
16.05.2025 21:44 Ответить
Нажаль, це залежить виключно від сприйняття реальності Трампом.

Зараз він прчитає висери Мединського у соцмережах і завтра може знов видати перл, що Україні нічого не світить.
16.05.2025 21:54 Ответить
Якось у Зельоних все як через портянку. То казали, що нічого в Стамбулі в 2022 не було такого, а тут самі ж і підтвердили.
16.05.2025 22:42 Ответить
Не було Хламідії - тому все пішло не так.....
17.05.2025 00:16 Ответить
Поразку за поразкою поки ще зазнає українська дипломатія. На жаль.
17.05.2025 10:01 Ответить
 
 