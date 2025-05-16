План Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига подытожил переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле, которые состоялись сегодня, 16 мая.

Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, ради обмена 1000 на 1000 эта встреча "имела смысл".

"1000 наших людей - удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже только ради этого все это имело смысл. Прекращение огня - эта делегация не имела достаточных полномочий. И это плохо, что Путин прислал людей такого низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и длительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха любых дальнейших решений и шагов", - сказал министр.

Сибига также отметил, что необходимо продолжать давить на Россию, ведь решение в РФ принимает только диктатор Владимир Путин.

"Сегодня Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением. Для того, чтобы Россия тоже начала работы реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление. Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву. Будем в дальнейшем убеждать наших партнеров в этом. Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию. Наоборот, она является свидетельством, почему оно необходимо", - заявил глава МИД.

Подытоживая встречу, Сибига отметил, что "план Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение".

"Потому что это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий Президента Дональда Трампа. Украина продолжит придерживаться своей линии и достигать своих результатов. Возвращать людей, добавляться тишины, безопасности и мира. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и нашей обороноспособности продолжается и будет продолжаться. Это главное", - добавил глава украинской дипломатии.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

