В ближайшее время состоится обмен пленными "1000 на 1000". Дата уже известна, - Умеров
Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина во время переговоров с российской стороной в Стамбуле обсудила обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".
Об этом Умеров сказал на пресс-конференции по результатам встречи с РФ в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас есть директива президента. Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмен пленными. Также потенциально мы готовим встречу между лидерами стран... В ближайшее время может пройти обмен "1000 на 1000. Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал министр обороны.
О следующих шагах представители Украины сообщат позже.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
ти так віриш кацапам ? ну ну
до того ж серед "наших" є ті, хто працював на кацапів і так само був і знущався
одного такого нещодавно виміняли, тепер судять
а про скількох ми не знаємо
правда ж
Бо чергова "какаяразніца" обернеться ще тисячами втрачених українських життів.
клятими фашистами і вбивцями наших громадян 🙃