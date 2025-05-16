УКР
Найближчим часом відбудеться обмін полоненими "1000 на 1000". Дата вже відома, - Умєров. ВIДЕО

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна під час переговорів з російською стороною у Стамбулі обговорила обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". 

Про це Умєров сказав на пресконференції за результатами зустрічі з РФ у Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ.

 "У нас є директива президента. Метою наших переговорів було обговорення припинення вогню, обмін полоненими. Також потенційно ми готуємо зустріч між лідерами країн... Найближчим часом може пройти обмін "1000 на 1000. Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її", - сказав міністр оборони. 

Про наступні кроки представники України повідомлять пізніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна, США та Туреччина обговорили визволення полонених та повернення дітей, - Умєров

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

обмін (1272) переговори з Росією (1411) Умєров Рустем (718) війна в Україні (5796) припинення вогню (330)
+3
якби ти не проголосував за бзелю, то і полонених би не було
правда ж
показати весь коментар
16.05.2025 16:42 Відповісти
+2
Що ти мелеш? Написано, що обмін ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ!
показати весь коментар
16.05.2025 16:35 Відповісти
+2
Тобі важливо, як його називають, чи важливо повернути з московських катівень людей? Ти розумієш, що назвемо ми його терористом - і обмін буде зірвано! Кому від цього стане краще?
показати весь коментар
16.05.2025 16:37 Відповісти
Так, уявіть собі -- це важливо.

Бо чергова "какаяразніца" обернеться ще тисячами втрачених українських життів.
показати весь коментар
16.05.2025 20:32 Відповісти
Слава Богу. Хот кому-то будет счастье.
показати весь коментар
16.05.2025 16:42 Відповісти
чи ти, ***** вдавишся, якщо з якихось причин обмін зірветься? чи там,де в людей совість, в тебе х...й виріс?
показати весь коментар
16.05.2025 16:50 Відповісти
це ті військовополонені яких зельоні гниди здали в Маріуполі та інших містах (хоча азовців звісно не повернуть)
показати весь коментар
16.05.2025 17:00 Відповісти
Це майже всі підари, що в полоні, подивимося скільки взамін буде азовців
показати весь коментар
16.05.2025 17:13 Відповісти
А сколько, интересно, рашистских пленных в Украине, есть пара тысяч?
показати весь коментар
16.05.2025 17:17 Відповісти
говорю тем кто берет орков в плен : руские получат 1000 нами же ОТКОРМЛЕНЫХ бычков в свои ряды , а мы получим 1000 ИНВАЛИДОВ !!!((( которых надо будет реабилитировать до состояния человека !!!!(((
показати весь коментар
16.05.2025 17:51 Відповісти
Єдина позитивна новина після пепеговорів з
клятими фашистами і вбивцями наших громадян 🙃
показати весь коментар
16.05.2025 20:20 Відповісти
 
 