Украина и США провели три встречи в Турции, - МИД

МИД: США и Украина трижды встречались в Стамбуле

Украинские и американские представители имели три встречи в Турции. Стороны продолжают координировать мирные усилия.

Об этом спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал во время общения со СМИ в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Был контакт здесь (в Стамбуле. - Ред.) между американцами и украинцами. Было три встречи: между (министром иностранных дел Украины) господином Сибигой и (государственным секретарем США) Марко Рубио и специальным представителем Китом Келлогом, также сегодняшняя утренняя встреча, в которой принимали участие господин Сибига, (руководитель Офиса Президента Украины) господин Ермак и господин Келлог. И также встреча с привлечением турецкой стороны", - рассказал Тихий.

Он отметил, что украинская и американская команды обмениваются позициями, координируют усилия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завершены трехсторонние переговоры Украины, США и Турции в Стамбуле

"Насколько я понимаю, Марко Рубио сказал, что его уже забрифовали о результатах переговоров с украинской стороны", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Тихий также поблагодарил турецкую сторону за предоставление платформы для переговоров и сообщил, что украинские представители провели встречу с турецкими коллегами.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, руководитель ОП Андрей Ермак встретились со своими турецкими коллегами и плодотворно обсудили турецко-украинские отношения", - добавил спикер МИД Украины.

Также читайте: США на переговорах в Стамбуле будет представлять директор по планированию политики Майкл Энтон

Росіяни будуть тягнути час і домовлятись щодо продовження мирних переговорів.
Якщо переговори відносно швидко закриються без конкретного результату, для кремля буде ризик ускладнень в подальших переговорах з Трампом.

Припинення вогню очікувати не варто, бо путіну це не вигідно.
16.05.2025 20:10 Ответить
Українські та американські представники продовжують координувати марні зусилля.
16.05.2025 20:12 Ответить
Обговорили московську діарею у Стамбулі?!
Бо Трамп, може знову щось таке ляпнуть перед ЗМІ, на кшалт,- «ОШИБКА», після убивства Українців московитом *******!
Світу, добре видно, як ******, тримає Трампа за його «діли-сделки»!!
16.05.2025 20:23 Ответить
результат нуль цілих куй десятих
16.05.2025 21:06 Ответить
 
 