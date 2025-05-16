Украина и США провели три встречи в Турции, - МИД

Украинские и американские представители имели три встречи в Турции. Стороны продолжают координировать мирные усилия.

Об этом спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал во время общения со СМИ в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Был контакт здесь (в Стамбуле. - Ред.) между американцами и украинцами. Было три встречи: между (министром иностранных дел Украины) господином Сибигой и (государственным секретарем США) Марко Рубио и специальным представителем Китом Келлогом, также сегодняшняя утренняя встреча, в которой принимали участие господин Сибига, (руководитель Офиса Президента Украины) господин Ермак и господин Келлог. И также встреча с привлечением турецкой стороны", - рассказал Тихий.

Он отметил, что украинская и американская команды обмениваются позициями, координируют усилия.

"Насколько я понимаю, Марко Рубио сказал, что его уже забрифовали о результатах переговоров с украинской стороны", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Тихий также поблагодарил турецкую сторону за предоставление платформы для переговоров и сообщил, что украинские представители провели встречу с турецкими коллегами.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, руководитель ОП Андрей Ермак встретились со своими турецкими коллегами и плодотворно обсудили турецко-украинские отношения", - добавил спикер МИД Украины.

