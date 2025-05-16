Україна та США провели три зустрічі в Туреччині, - МЗС
Українські та американські представники мали три зустрічі у Туреччині. Сторони продовжують координувати мирні зусилля.
Про це речник МЗС України Георгій Тихий сказав під час спілкування зі ЗМІ у Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Був контакт тут (у Стамбулі - ред.) між американцями та українцями. Було три зустрічі: між (міністром закордонних справ України) паном Сибігою та (державним секретарем США) Марко Рубіо та спеціальним представником Кітом Келлогом, також сьогоднішня ранкова зустріч, в якій брали участь пан Сибіга, (керівник Офісу Президента України) пан Єрмак та пан Келлог. І також зустріч із залученням турецької сторони", - розповів Тихий.
Він зауважив, що українська та американська команди обмінюються позиціями, координують зусилля.
"Наскільки я розумію, Марко Рубіо сказав, що його вже забрифували про результати переговорів з українського боку", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.
Тихий також подякував турецькій стороні за надання платформи для переговорів та повідомив, що українські представники провели зустріч із турецькими колегами.
"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник ОП Андрій Єрмак зустрілися зі своїми турецькими колегами і плідно обговорили турецько-українські відносини", - додав речник МЗС України.
Якщо переговори відносно швидко закриються без конкретного результату, для кремля буде ризик ускладнень в подальших переговорах з Трампом.
Припинення вогню очікувати не варто, бо путіну це не вигідно.
Бо Трамп, може знову щось таке ляпнуть перед ЗМІ, на кшалт,- «ОШИБКА», після убивства Українців московитом *******!
Світу, добре видно, як ******, тримає Трампа за його «діли-сделки»!!