Европейские партнеры разочарованы позицией России относительно Украины, - Мерц о переговорах в Стамбуле

Европейские партнеры Украины разочарованы тем, что Россия не воспользовалась возможностью приблизить окончание войны, так и не отправив делегацию соответствующего уровня в Стамбул.

Об этом заявил в Тиране канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который вместе с президентами Украины и Франции, премьер-министрами Польши и Великобритании имел телефонный разговор с президентом США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы согласны, что российская сторона имела хорошую возможность провести начальные переговоры по мирному соглашению с предварительной договоренностью о прекращении огня на этой неделе. Мы очень разочарованы, что этого не произошло. Мяч был полностью на стороне России", - сказал Мерц.

По его словам, были выполнены все условия для того, чтобы состоялся хороший первый разговор.

Четверо европейских лидеров и глава Украинского государства договорились, что продолжат работать в вопросе привлечения США и делать предложения о начале переговоров в ближайшие дни и недели.

"Мы твердо настроены продолжать помогать Украине, чтобы эта ужасная война закончилась. Дипломатические усилия, которые мы прилагали до сих пор, к сожалению, потерпели неудачу из-за нежелания России сделать первые шаги в правильном направлении. Но мы не сдадимся, мы продолжим и будем хорошо координировать действия с американцами", - подчеркнул глава немецкого правительства.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

