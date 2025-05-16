Европейские партнеры разочарованы позицией России относительно Украины, - Мерц о переговорах в Стамбуле
Европейские партнеры Украины разочарованы тем, что Россия не воспользовалась возможностью приблизить окончание войны, так и не отправив делегацию соответствующего уровня в Стамбул.
Об этом заявил в Тиране канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который вместе с президентами Украины и Франции, премьер-министрами Польши и Великобритании имел телефонный разговор с президентом США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы согласны, что российская сторона имела хорошую возможность провести начальные переговоры по мирному соглашению с предварительной договоренностью о прекращении огня на этой неделе. Мы очень разочарованы, что этого не произошло. Мяч был полностью на стороне России", - сказал Мерц.
По его словам, были выполнены все условия для того, чтобы состоялся хороший первый разговор.
Четверо европейских лидеров и глава Украинского государства договорились, что продолжат работать в вопросе привлечения США и делать предложения о начале переговоров в ближайшие дни и недели.
"Мы твердо настроены продолжать помогать Украине, чтобы эта ужасная война закончилась. Дипломатические усилия, которые мы прилагали до сих пор, к сожалению, потерпели неудачу из-за нежелания России сделать первые шаги в правильном направлении. Но мы не сдадимся, мы продолжим и будем хорошо координировать действия с американцами", - подчеркнул глава немецкого правительства.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вони як дєвушка розчаровані мачо хутіним
тьфу !
.
Невизначений згідно з міжнародним правом статус заморожує фронт, узаконює постійну присутність російських військ і блокує курс відповідної держави до НАТО або ЄС.
Ця багатополярна реальність підриває режим західних санкцій і дає путіну простір для маневру.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, який не відрізняється стриманістю, категорично виключив введення військ в Україну.
Для Москви будь-який подібний прояв - ознака послаблення рішучості Заходу, яка потім виллється в реальні дії, а не в порожню риторику.
Нюхай дружок, хлібний душок??!!
як так, розчаровані?
зе!скоморох спіймав звєзду!
вже, три дні навалює гундосиків.
"я тут" і "бутафорія".
марафон перегрітий перемогами зе!лідара!
Путін переграє туповатого нарцисичного Трампа.