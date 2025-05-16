РУС
Европейские партнеры разочарованы позицией России относительно Украины, - Мерц о переговорах в Стамбуле

Мерц прокомментировал переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Европейские партнеры Украины разочарованы тем, что Россия не воспользовалась возможностью приблизить окончание войны, так и не отправив делегацию соответствующего уровня в Стамбул.

Об этом заявил в Тиране канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который вместе с президентами Украины и Франции, премьер-министрами Польши и Великобритании имел телефонный разговор с президентом США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы согласны, что российская сторона имела хорошую возможность провести начальные переговоры по мирному соглашению с предварительной договоренностью о прекращении огня на этой неделе. Мы очень разочарованы, что этого не произошло. Мяч был полностью на стороне России", - сказал Мерц.

По его словам, были выполнены все условия для того, чтобы состоялся хороший первый разговор.

Четверо европейских лидеров и глава Украинского государства договорились, что продолжат работать в вопросе привлечения США и делать предложения о начале переговоров в ближайшие дни и недели.

"Мы твердо настроены продолжать помогать Украине, чтобы эта ужасная война закончилась. Дипломатические усилия, которые мы прилагали до сих пор, к сожалению, потерпели неудачу из-за нежелания России сделать первые шаги в правильном направлении. Но мы не сдадимся, мы продолжим и будем хорошо координировать действия с американцами", - подчеркнул глава немецкого правительства.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

+10
Трамп у карти грає вирішуючи долю України, а Мерц у футбол. Коли ви, курва, речі своїми іменами називатимете, а не козирь на руках чи м'яч на чиємусь полі.
16.05.2025 20:24 Ответить
+6
Кремль робить ставку "на повільну ерозію українських ресурсів і терпіння Заходу". Саме тут і проявляються довгострокові розрахунки Москви: "Припинення вогню без чіткого врегулювання кордонів призведе до чергового "замороженого конфлікту" - моделі, яку Росія відпрацювала в Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії та, з 2014 року, в деяких районах Донбасу.

Невизначений згідно з міжнародним правом статус заморожує фронт, узаконює постійну присутність російських військ і блокує курс відповідної держави до НАТО або ЄС.
16.05.2025 20:24 Ответить
+6
розчаровані - нове слово...
16.05.2025 20:27 Ответить
Трамп у карти грає вирішуючи долю України, а Мерц у футбол. Коли ви, курва, речі своїми іменами називатимете, а не козирь на руках чи м'яч на чиємусь полі.
16.05.2025 20:24 Ответить
кідраси, сер !
вони як дєвушка розчаровані мачо хутіним

тьфу !

.
16.05.2025 20:37 Ответить
Що робити з скатіною тромпом, ніяка блєять казать не бажає.
16.05.2025 20:39 Ответить
Кремль робить ставку "на повільну ерозію українських ресурсів і терпіння Заходу". Саме тут і проявляються довгострокові розрахунки Москви: "Припинення вогню без чіткого врегулювання кордонів призведе до чергового "замороженого конфлікту" - моделі, яку Росія відпрацювала в Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії та, з 2014 року, в деяких районах Донбасу.

Невизначений згідно з міжнародним правом статус заморожує фронт, узаконює постійну присутність російських військ і блокує курс відповідної держави до НАТО або ЄС.
16.05.2025 20:24 Ответить
Ізоляція, в яку Росія потрапила після вторгнення в Україну у 2022 році, значною мірою випарувалася.

Ця багатополярна реальність підриває режим західних санкцій і дає путіну простір для маневру.
16.05.2025 20:27 Ответить
Дебати в Берліні щодо поставок Києву крилатих ракет Taurus ілюструють, як працює сценарій погроз.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, який не відрізняється стриманістю, категорично виключив введення військ в Україну.

Для Москви будь-який подібний прояв - ознака послаблення рішучості Заходу, яка потім виллється в реальні дії, а не в порожню риторику.
16.05.2025 20:31 Ответить
Те, що Росія втратила (тимчасово?) від заморожених коштів, Росія вже компенсувала простим подорожченням золота (внаслідок війни і тарифів Трампа) в своїх запасах.
16.05.2025 20:40 Ответить
У 2014 у путіна була більша ізоляція.
16.05.2025 20:41 Ответить
- це тобі там розповіли ?
16.05.2025 20:45 Ответить
Нє йорнічяй.
16.05.2025 20:55 Ответить
розчаровані ...🙈
16.05.2025 20:24 Ответить
кацапняве громадянство вже прийняв?
16.05.2025 20:31 Ответить
тобік русявий - не відповідь теж відповідь...
16.05.2025 20:41 Ответить
тобто ти в нас вже офіційно кацапняво ооформлений?
16.05.2025 20:50 Ответить
Канцлер Німеччини правий, смердить від ****** сильно, гадить він чимало! Хіба що, одному Трампу, цей …дим атєчіства, і сладок і пріятєн…
Нюхай дружок, хлібний душок??!!
16.05.2025 20:26 Ответить
https://t.me/voynareal/114977 🔥 Українська лазерна зброя «SlimBeam» вже в роботі: вона може знешкоджувати дрони на відстані до 1 км та засліплювати за 2 км
16.05.2025 20:27 Ответить
Товстий Бім збиває літаки
16.05.2025 20:29 Ответить
розчаровані - нове слово...
16.05.2025 20:27 Ответить
озабочено розчаровані
16.05.2025 20:30 Ответить
Яка,курва,несподіванка(((
16.05.2025 20:33 Ответить
афігєть!
як так, розчаровані?
зе!скоморох спіймав звєзду!
вже, три дні навалює гундосиків.
"я тут" і "бутафорія".
марафон перегрітий перемогами зе!лідара!
16.05.2025 20:37 Ответить
Делайте то, что обещали! Разочарованы они...
16.05.2025 20:44 Ответить
Переговори провалюються через тупих американців, котрі Україну принижали 3 місяці, а росію піарили.

Путін переграє туповатого нарцисичного Трампа.
16.05.2025 21:02 Ответить
Слово «розчаровані» означає що Європа вперто не хоче сваритися з рашиздією через якусь там Україну.
16.05.2025 21:05 Ответить
не варто було зачаровуватись "рашистською собакою"
16.05.2025 21:05 Ответить
Вони так серйозно слухали що їм Трамп балоболіл ?
16.05.2025 21:19 Ответить
Пане Мерц тільки розчарування? Ви обіцяли жорсткі дії як і Трамп якщо кремлівські психопати відхилять угодо.Як завжди бла бла.
16.05.2025 21:25 Ответить
Таураси дай! ЗСУ з Таурасами не розчарує!
16.05.2025 21:55 Ответить
 
 