Європейські партнери розчаровані позицією Росії щодо України, - Мерц про переговори у Стамбулі

Європейські партнери України розчаровані тим, що Росія не скористалася можливістю наблизити закінчення війни, так і не відправивши делегацію відповідного рівня до Стамбула.

Про це заявив у Тирані канцлер ФРН Фрідріх Мерц, який разом із президентами України та Франції, прем’єр-міністрами Польщі й Великої Британії мав телефонну розмову з президентом США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми погоджуємося, що російська сторона мала добру нагоду провести початкові переговори щодо мирної угоди з попередньою домовленістю про припинення вогню цього тижня. Ми дуже розчаровані, що цього не сталося. М'яч був повністю на боці Росії", - сказав Мерц.

За його словами, були виконані всі умови для того, щоб відбулася гарна перша розмова.

Четверо європейських лідерів і глава Української держави домовилися, що продовжать працювати у питанні залучення США і робити пропозиції щодо початку переговорів найближчими днями та тижні.

"Ми твердо налаштовані продовжувати допомагати Україні, щоб ця жахлива війна закінчилася. Дипломатичні зусилля, яких ми докладали досі, на жаль, зазнали невдачі через небажання Росії зробити перші кроки у правильному напрямку. Але ми не здамося, ми продовжимо і будемо добре координувати дії з американцями", - наголосив очільник німецького уряду.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

