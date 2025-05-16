УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9179 відвідувачів онлайн
Новини Переговори у Туреччині
2 972 31

Європейські партнери розчаровані позицією Росії щодо України, - Мерц про переговори у Стамбулі

Мерц прокоментував переговори України та РФ у Стамбулі

Європейські партнери України розчаровані тим, що Росія не скористалася можливістю наблизити закінчення війни, так і не відправивши делегацію відповідного рівня до Стамбула.

Про це заявив у Тирані канцлер ФРН Фрідріх Мерц, який разом із президентами України та Франції, прем’єр-міністрами Польщі й Великої Британії мав телефонну розмову з президентом США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми погоджуємося, що російська сторона мала добру нагоду провести початкові переговори щодо мирної угоди з попередньою домовленістю про припинення вогню цього тижня. Ми дуже розчаровані, що цього не сталося. М'яч був повністю на боці Росії", - сказав Мерц.

За його словами, були виконані всі умови для того, щоб відбулася гарна перша розмова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та РФ працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню, - Умєров

Четверо європейських лідерів і глава Української держави домовилися, що продовжать працювати у питанні залучення США і робити пропозиції щодо початку переговорів найближчими днями та тижні.

"Ми твердо налаштовані продовжувати допомагати Україні, щоб ця жахлива війна закінчилася. Дипломатичні зусилля, яких ми докладали досі, на жаль, зазнали невдачі через небажання Росії зробити перші кроки у правильному напрямку. Але ми не здамося, ми продовжимо і будемо добре координувати дії з американцями", - наголосив очільник німецького уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск про переговори в Стамбулі: РФ ставила умови, абсолютно неприйнятні не лише для України, але й для всіх нас

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Також читайте: Кислиця після перемовин у Стамбулі: Є багато питань, які можна вирішити, якщо відбудеться зустріч Зеленського та Путіна

Автор: 

росія (67283) Стамбул (243) переговори з Росією (1411) Мерц Фрідріх (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Трамп у карти грає вирішуючи долю України, а Мерц у футбол. Коли ви, курва, речі своїми іменами називатимете, а не козирь на руках чи м'яч на чиємусь полі.
показати весь коментар
16.05.2025 20:24 Відповісти
+6
Кремль робить ставку "на повільну ерозію українських ресурсів і терпіння Заходу". Саме тут і проявляються довгострокові розрахунки Москви: "Припинення вогню без чіткого врегулювання кордонів призведе до чергового "замороженого конфлікту" - моделі, яку Росія відпрацювала в Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії та, з 2014 року, в деяких районах Донбасу.

Невизначений згідно з міжнародним правом статус заморожує фронт, узаконює постійну присутність російських військ і блокує курс відповідної держави до НАТО або ЄС.
показати весь коментар
16.05.2025 20:24 Відповісти
+6
розчаровані - нове слово...
показати весь коментар
16.05.2025 20:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп у карти грає вирішуючи долю України, а Мерц у футбол. Коли ви, курва, речі своїми іменами називатимете, а не козирь на руках чи м'яч на чиємусь полі.
показати весь коментар
16.05.2025 20:24 Відповісти
кідраси, сер !
вони як дєвушка розчаровані мачо хутіним

тьфу !

.
показати весь коментар
16.05.2025 20:37 Відповісти
Що робити з скатіною тромпом, ніяка блєять казать не бажає.
показати весь коментар
16.05.2025 20:39 Відповісти
Кремль робить ставку "на повільну ерозію українських ресурсів і терпіння Заходу". Саме тут і проявляються довгострокові розрахунки Москви: "Припинення вогню без чіткого врегулювання кордонів призведе до чергового "замороженого конфлікту" - моделі, яку Росія відпрацювала в Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії та, з 2014 року, в деяких районах Донбасу.

Невизначений згідно з міжнародним правом статус заморожує фронт, узаконює постійну присутність російських військ і блокує курс відповідної держави до НАТО або ЄС.
показати весь коментар
16.05.2025 20:24 Відповісти
Ізоляція, в яку Росія потрапила після вторгнення в Україну у 2022 році, значною мірою випарувалася.

Ця багатополярна реальність підриває режим західних санкцій і дає путіну простір для маневру.
показати весь коментар
16.05.2025 20:27 Відповісти
Дебати в Берліні щодо поставок Києву крилатих ракет Taurus ілюструють, як працює сценарій погроз.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, який не відрізняється стриманістю, категорично виключив введення військ в Україну.

Для Москви будь-який подібний прояв - ознака послаблення рішучості Заходу, яка потім виллється в реальні дії, а не в порожню риторику.
показати весь коментар
16.05.2025 20:31 Відповісти
Те, що Росія втратила (тимчасово?) від заморожених коштів, Росія вже компенсувала простим подорожченням золота (внаслідок війни і тарифів Трампа) в своїх запасах.
показати весь коментар
16.05.2025 20:40 Відповісти
У 2014 у путіна була більша ізоляція.
показати весь коментар
16.05.2025 20:41 Відповісти
- це тобі там розповіли ?
показати весь коментар
16.05.2025 20:45 Відповісти
Нє йорнічяй.
показати весь коментар
16.05.2025 20:55 Відповісти
розчаровані ...🙈
показати весь коментар
16.05.2025 20:24 Відповісти
кацапняве громадянство вже прийняв?
показати весь коментар
16.05.2025 20:31 Відповісти
тобік русявий - не відповідь теж відповідь...
показати весь коментар
16.05.2025 20:41 Відповісти
тобто ти в нас вже офіційно кацапняво ооформлений?
показати весь коментар
16.05.2025 20:50 Відповісти
Канцлер Німеччини правий, смердить від ****** сильно, гадить він чимало! Хіба що, одному Трампу, цей …дим атєчіства, і сладок і пріятєн…
Нюхай дружок, хлібний душок??!!
показати весь коментар
16.05.2025 20:26 Відповісти
https://t.me/voynareal/114977 🔥 Українська лазерна зброя «SlimBeam» вже в роботі: вона може знешкоджувати дрони на відстані до 1 км та засліплювати за 2 км
показати весь коментар
16.05.2025 20:27 Відповісти
Товстий Бім збиває літаки
показати весь коментар
16.05.2025 20:29 Відповісти
розчаровані - нове слово...
показати весь коментар
16.05.2025 20:27 Відповісти
озабочено розчаровані
показати весь коментар
16.05.2025 20:30 Відповісти
Яка,курва,несподіванка(((
показати весь коментар
16.05.2025 20:33 Відповісти
афігєть!
як так, розчаровані?
зе!скоморох спіймав звєзду!
вже, три дні навалює гундосиків.
"я тут" і "бутафорія".
марафон перегрітий перемогами зе!лідара!
показати весь коментар
16.05.2025 20:37 Відповісти
Делайте то, что обещали! Разочарованы они...
показати весь коментар
16.05.2025 20:44 Відповісти
Переговори провалюються через тупих американців, котрі Україну принижали 3 місяці, а росію піарили.

Путін переграє туповатого нарцисичного Трампа.
показати весь коментар
16.05.2025 21:02 Відповісти
Слово «розчаровані» означає що Європа вперто не хоче сваритися з рашиздією через якусь там Україну.
показати весь коментар
16.05.2025 21:05 Відповісти
не варто було зачаровуватись "рашистською собакою"
показати весь коментар
16.05.2025 21:05 Відповісти
Вони так серйозно слухали що їм Трамп балоболіл ?
показати весь коментар
16.05.2025 21:19 Відповісти
Пане Мерц тільки розчарування? Ви обіцяли жорсткі дії як і Трамп якщо кремлівські психопати відхилять угодо.Як завжди бла бла.
показати весь коментар
16.05.2025 21:25 Відповісти
Таураси дай! ЗСУ з Таурасами не розчарує!
показати весь коментар
16.05.2025 21:55 Відповісти
 
 