УКР
Новини Переговори у Туреччині
4 043 25

Туск про переговори в Стамбулі: РФ ставила умови, абсолютно неприйнятні не лише для України, але й для всіх нас

Туск про переговори в Стамбулі

Під час переговорів у Стамбулі російська сторона ставила умови, які були абсолютно неприйнятними не тільки для України, але й для її партнерів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням не Інтерфакс-Україна про це сказав прем’єр Польщі Дональд Туск журналістам у Тирані на саміті Європейської політичної спільноти після розмови між президентами України Володимиром Зеленським, США Дональдом Трампом та лідерами "Коаліції охочих".

"Можна сказати, що послання було чітким: російська сторона не збиралася вести переговори в присутності американської сторони, російська сторона знову ставила умови, які були абсолютно неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас", -зазначив Туск.

Також читайте: РФ вимагає виведення військ України зі "своєї" території, - Sky News

За його словами, партнери України продовжать працювати разом.

"Головне завдання – зберегти повну єдність як європейських, так і американських партнерів навколо українського питання, це завдання залишається… Російська позиція, її важко назвати конструктивною в будь-якому випадку, нас, напевно, чекають ще дуже важкі дні", – підсумував Туск.

Читайте: РФ "задоволена результатом" переговорів з Україною у Стамбулі, контакт продовжимо, - Мединський

Нагадаємо, кореспондент The Economist Олівер Керрол з посиланням на "добре обізнане джерело" повідомив, що під час переговорів з Україною у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Росія готова "воювати вічно" та може окупувати Сумську та Харківську області.

Автор: 

Туреччина (3667) Туск Дональд (562) переговори з Росією (1411)
Топ коментарі
+14
Мединский задал вопрос нашей делегации - мы можем воевать 1 год, 2 года, 3 года. Со Швецией мы воевали 21 год. Сможет ли Украина воевать столько же?

И тут напрашивается вопрос что ответила наша делегация, а ответ этому дегенерату должен быть следующим - Нужно было этому дебилу ответить.

Народ который проживает на территории современной Украины воюет более 1000 лет. От скифов и по сегодня. Этот народ присутствовал на похоронах множества империй. Золотая орда, Московское государство, российская империя, СССР, Речь Посполитая, Великое княжество литовское, Австро-венгерская империя, Османская империя. И на могилу РФ мы как победители венок поставим.
показати весь коментар
16.05.2025 18:30 Відповісти
+9
Для всіх вас - це для кого? Які країни направили війська в Україну для участі в боях - ті й будуть визначати прийнятність умов миру.
показати весь коментар
16.05.2025 18:09 Відповісти
+8
квінтет ЕрЗе, Мерц, Макрон, Стармер і Туск цей раунд вчисту програли дуету *****+Краснов.
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
показати весь коментар
16.05.2025 18:14 Відповісти
Коментувати
Для всіх вас - це для кого? Які країни направили війська в Україну для участі в боях - ті й будуть визначати прийнятність умов миру.
показати весь коментар
16.05.2025 18:09 Відповісти
Я просто так
показати весь коментар
16.05.2025 18:49 Відповісти
Значит за то что они ставили такие условия, их надо поставить раком и поиметь в особо изощрённой форме...
показати весь коментар
16.05.2025 18:09 Відповісти
А взагалі, то це приниження власного народу, не вести прямої трансляції з тих переговорів. Так нас можуть продати, що ми й знати не будемо.
показати весь коментар
16.05.2025 18:14 Відповісти
Та не "можуть продати нас", а здають нас безо всякого сумніву.
показати весь коментар
16.05.2025 18:15 Відповісти
Вас сдають ? Знову "зрада" ...))
Якщо кацапам це так вигідно - чому ж вони не вели прямої трансляції ...?
показати весь коментар
16.05.2025 18:19 Відповісти
а я вважаю приниженням власного народу вести прямі трансляції таких речей на потребу ідіотам
показати весь коментар
16.05.2025 18:27 Відповісти
Верховну Раду з тієї ж причини не транслюють?
показати весь коментар
16.05.2025 18:36 Відповісти
такі перемовини ніколи не транслюють, а то ненароком можуть побачити діти
показати весь коментар
16.05.2025 18:29 Відповісти
квінтет ЕрЗе, Мерц, Макрон, Стармер і Туск цей раунд вчисту програли дуету *****+Краснов.
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
показати весь коментар
16.05.2025 18:14 Відповісти
Туск взагалі то молоток для своєї країни, але гинуть зараз на фронт не його громадяни, а українці. Тож і вирішувати прийнятні чи неприйнятні умови окупанта повинні українці.
показати весь коментар
16.05.2025 18:21 Відповісти
Кацапи загинають пальці - бо знають шо їм нігуя не буде - Трамп умив руки
показати весь коментар
16.05.2025 18:27 Відповісти
Поклали такі умови,котрі в світі ,крім Бєларусі ,ніхто б не виконав.
показати весь коментар
16.05.2025 18:29 Відповісти
На перемовинах про безумовне припинення вогню московити поставили умови для початку процесу перемовин.

Мені одному здається, що це просто тролінг усіх гучних заяв трампона та ЄС? Але, на відміну від трампона, ЄС хоч шевелиться, а трампон лише відмазує путлєра і тисне на Україну.
показати весь коментар
16.05.2025 18:30 Відповісти
Мединский задал вопрос нашей делегации - мы можем воевать 1 год, 2 года, 3 года. Со Швецией мы воевали 21 год. Сможет ли Украина воевать столько же?

И тут напрашивается вопрос что ответила наша делегация, а ответ этому дегенерату должен быть следующим - Нужно было этому дебилу ответить.

Народ который проживает на территории современной Украины воюет более 1000 лет. От скифов и по сегодня. Этот народ присутствовал на похоронах множества империй. Золотая орда, Московское государство, российская империя, СССР, Речь Посполитая, Великое княжество литовское, Австро-венгерская империя, Османская империя. И на могилу РФ мы как победители венок поставим.
показати весь коментар
16.05.2025 18:30 Відповісти
Так само як ставили на решту згаданих Вами?
показати весь коментар
16.05.2025 19:46 Відповісти
Ага, только воюет Украина а не все вы. Вы вообще сливает все что можно. Тампон у уже по моему пох. Он теряет интерес. Его старый шизоидный мозг как и его окружение не в состоянии концентрироваться на одной задаче дольше чем два-три месяца
показати весь коментар
16.05.2025 19:13 Відповісти
Х-уйло має померти біологічною смертю років через 10-15, але до цього часу він на кілька років раніше впаде в маразм,. Є і скороминучі летальні випадки, він майже досяг віку свого кумира Сраліна, у грудні вони зрівняються за віком, і я нетерпляче чекаю цього місяця і сподіваюся. А потім, якщо пощастить, чи швидше як має бути, Московщину чекає черговий цікавий період історії, такий самий, коли вони вирізали сім'ю царя Бориса Годунова, а потім ще 13 років різали один одного, певно оркам тоді буде не до України.
показати весь коментар
16.05.2025 19:15 Відповісти
На московії править гебня ще з 20-х років минулого сторіччя. І буде правити й надалі. єльцин без виборів привів до влади чекіста пуйла, пуйло передасть владу наступному послідовнику-чекісту. Така традиція склалася у них вже давно і насєлєніє це приймає. Даремно сподіватися на якісь зміни там на краще. Допоки буде на полицях крамниць горілка, будь яка влада їх влаштує. Це--аксіома.
показати весь коментар
16.05.2025 19:34 Відповісти
Нещодавно якийсь кацап мєдінскій заявив, що кацапія може воювати вічно. То чи не пора вже демократичним країнам світу реально блокувати усі геть зв'язки з кацапією: політичні, економічні, наукові, культурні, спортивні, космічні, медійні тощо.
показати весь коментар
16.05.2025 19:20 Відповісти
Це для Європи не прийнятні. Але в 2022 в Стамбулі Зельоні на все погодились. Арахамія навіть поїхав у турне по військах. Розказував, що потрібно підписати "Щоб узаконити нашу перемогу".
показати весь коментар
16.05.2025 20:18 Відповісти
 
 