Туск про переговори в Стамбулі: РФ ставила умови, абсолютно неприйнятні не лише для України, але й для всіх нас
Під час переговорів у Стамбулі російська сторона ставила умови, які були абсолютно неприйнятними не тільки для України, але й для її партнерів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням не Інтерфакс-Україна про це сказав прем’єр Польщі Дональд Туск журналістам у Тирані на саміті Європейської політичної спільноти після розмови між президентами України Володимиром Зеленським, США Дональдом Трампом та лідерами "Коаліції охочих".
"Можна сказати, що послання було чітким: російська сторона не збиралася вести переговори в присутності американської сторони, російська сторона знову ставила умови, які були абсолютно неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас", -зазначив Туск.
За його словами, партнери України продовжать працювати разом.
"Головне завдання – зберегти повну єдність як європейських, так і американських партнерів навколо українського питання, це завдання залишається… Російська позиція, її важко назвати конструктивною в будь-якому випадку, нас, напевно, чекають ще дуже важкі дні", – підсумував Туск.
Нагадаємо, кореспондент The Economist Олівер Керрол з посиланням на "добре обізнане джерело" повідомив, що під час переговорів з Україною у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Росія готова "воювати вічно" та може окупувати Сумську та Харківську області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо кацапам це так вигідно - чому ж вони не вели прямої трансляції ...?
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
Мені одному здається, що це просто тролінг усіх гучних заяв трампона та ЄС? Але, на відміну від трампона, ЄС хоч шевелиться, а трампон лише відмазує путлєра і тисне на Україну.
И тут напрашивается вопрос что ответила наша делегация, а ответ этому дегенерату должен быть следующим - Нужно было этому дебилу ответить.
Народ который проживает на территории современной Украины воюет более 1000 лет. От скифов и по сегодня. Этот народ присутствовал на похоронах множества империй. Золотая орда, Московское государство, российская империя, СССР, Речь Посполитая, Великое княжество литовское, Австро-венгерская империя, Османская империя. И на могилу РФ мы как победители венок поставим.