Туск про переговори в Стамбулі: РФ ставила умови, абсолютно неприйнятні не лише для України, але й для всіх нас

Під час переговорів у Стамбулі російська сторона ставила умови, які були абсолютно неприйнятними не тільки для України, але й для її партнерів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням не Інтерфакс-Україна про це сказав прем’єр Польщі Дональд Туск журналістам у Тирані на саміті Європейської політичної спільноти після розмови між президентами України Володимиром Зеленським, США Дональдом Трампом та лідерами "Коаліції охочих".

"Можна сказати, що послання було чітким: російська сторона не збиралася вести переговори в присутності американської сторони, російська сторона знову ставила умови, які були абсолютно неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас", -зазначив Туск.

За його словами, партнери України продовжать працювати разом.

"Головне завдання – зберегти повну єдність як європейських, так і американських партнерів навколо українського питання, це завдання залишається… Російська позиція, її важко назвати конструктивною в будь-якому випадку, нас, напевно, чекають ще дуже важкі дні", – підсумував Туск.

Нагадаємо, кореспондент The Economist Олівер Керрол з посиланням на "добре обізнане джерело" повідомив, що під час переговорів з Україною у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Росія готова "воювати вічно" та може окупувати Сумську та Харківську області.