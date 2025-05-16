РФ на переговорах у Стамбулі погрожувала захопити Харків та Суми, - журналіст The Economist

Під час переговорів з Україною у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Росія готова "воювати вічно" та може окупувати Сумську та Харківську області.

Про це пише кореспондент The Economist Олівер Керрол з посиланням на "добре обізнане джерело", передає Цензор.НЕТ.

Так, Мединський нагадав про війну зі Швецією, яка у XVIII столітті тривала 21 рік.

"Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три — скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго готові воювати ви? Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно", - цитує журналіст помічника Путіна.

Той нібито також говорив про Петра I, якого, мовляв, фінансували Англія та Франція, а також заявив, що якби не війна з Росією, то "Швеція і сьогодні була б великою державою".

Крім того, за словами Мединського, Росія погодиться на припинення вогню, тільки якщо Україна виведе війська з чотирьох регіонів, жоден із яких РФ повністю не окупувала.

Водночас представники російської делегації погрожували у такому разі захопити ще дві області — Харківську та Сумську.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що вимоги Росії на переговорах у Стамбулі є нереалістичними. Зокрема, нібито йшлося про виведення українських військ із кількох районів в обмін на припинення вогню.