Переговори між Україною та РФ є "дуже невеликим, але першим позитивним сигналом", - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував переговори України та Росії у Стамбулі в пʼятницю і назвав їх "першим позитивним сигналом".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Мерц сказав у кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в Албанії.

Так, зазначається, що Мерц привітав переговори між представниками України та Росії в Стамбулі як "перший позитивний сигнал".

"Той факт, що вони сьогодні зустрілися вперше за три з половиною роки, є дуже невеликим, але першим позитивним сигналом", – сказав він.

Водночас Мерц наголосив на необхідності посилити дипломатичні зусилля паралельно з військовою підтримкою України.

"Не має бути жодних сумнівів, що ми готові продовжувати надавати підтримку", – додав він.

Також Мерц зауважив, що наразі досягнуто лише "дуже, дуже невеликих дипломатичних успіхів".

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.