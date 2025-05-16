Переговори між Україною та РФ є "дуже невеликим, але першим позитивним сигналом", - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував переговори України та Росії у Стамбулі в пʼятницю і назвав їх "першим позитивним сигналом".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Мерц сказав у кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в Албанії.
Так, зазначається, що Мерц привітав переговори між представниками України та Росії в Стамбулі як "перший позитивний сигнал".
"Той факт, що вони сьогодні зустрілися вперше за три з половиною роки, є дуже невеликим, але першим позитивним сигналом", – сказав він.
Водночас Мерц наголосив на необхідності посилити дипломатичні зусилля паралельно з військовою підтримкою України.
"Не має бути жодних сумнівів, що ми готові продовжувати надавати підтримку", – додав він.
Також Мерц зауважив, що наразі досягнуто лише "дуже, дуже невеликих дипломатичних успіхів".
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Такий собі маленький "пердь з підливою"!
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
плани ***** знищити Україну остаточно не змінились
Мерц!!! Де Тауруси???