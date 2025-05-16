УКР
Новини Переговори у Туреччині
Переговори між Україною та РФ є "дуже невеликим, але першим позитивним сигналом", - Мерц

Мерц про переговори в Туреччині

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував переговори України та Росії у Стамбулі в пʼятницю і назвав їх "першим позитивним сигналом".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Мерц сказав у кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в Албанії.

Так, зазначається, що Мерц привітав переговори між представниками України та Росії в Стамбулі як "перший позитивний сигнал".

"Той факт, що вони сьогодні зустрілися вперше за три з половиною роки, є дуже невеликим, але першим позитивним сигналом", – сказав він.

Також читайте: Закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження, - Зеленський

Водночас Мерц наголосив на необхідності посилити дипломатичні зусилля паралельно з військовою підтримкою України.

"Не має бути жодних сумнівів, що ми готові продовжувати надавати підтримку", – додав він.

Також Мерц зауважив, що наразі досягнуто лише "дуже, дуже невеликих дипломатичних успіхів".

Також читайте: РФ не має бажання припинити вогонь, Європа та США повинні посилено тиснути на Росію, - Макрон

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Туреччина (3667) переговори з Росією (1411) Мерц Фрідріх (219)
Топ коментарі
+8
Серйозно? Кацапи просто повернулися до хотєлок 22-го року, - якщо це прогрес то уточніть чий?
16.05.2025 16:45 Відповісти
+4
Так це ж не перемовини. Це глузування з боку рф.
16.05.2025 16:39 Відповісти
+4
не бачу позитиву
плани ***** знищити Україну остаточно не змінились
16.05.2025 16:40 Відповісти
Такий собі маленький "пердь з підливою"!
16.05.2025 16:39 Відповісти
Так це ж не перемовини. Це глузування з боку рф.
16.05.2025 16:39 Відповісти
+0.00000000000000000000000000000000000000000000000001 - невелике, але позитивне число
16.05.2025 16:40 Відповісти
квінтет ЕрЗе, Мерц, Макрон, Стармер і Туск цей раунд програли дуету *****+Краснов.
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
16.05.2025 16:55 Відповісти
не бачу позитиву
плани ***** знищити Україну остаточно не змінились
16.05.2025 16:40 Відповісти
Дуже потужна заява!
Мерц!!! Де Тауруси???
16.05.2025 16:41 Відповісти
Сподіваюсь він це сказав не для того щоб потім сказати ну які санкції є ж успіхи?
16.05.2025 16:41 Відповісти
Звісно не для того! Та й санкції там будуть такі, які перетравляться подібно попереднім.
16.05.2025 16:58 Відповісти
Що ти варнякаєш, хілий? Сиди вже там.
16.05.2025 16:41 Відповісти
Заспівали все ту ж пісню. Так воно й тягтиметься.
16.05.2025 16:43 Відповісти
Серйозно? Кацапи просто повернулися до хотєлок 22-го року, - якщо це прогрес то уточніть чий?
16.05.2025 16:45 Відповісти
оце танцювання навколо ялинки вже підза*обує.
16.05.2025 16:46 Відповісти
Це піпец! ***** цими ,,перемовинами,, відкрито макнув у лайно і Україну, і Європу, і США. Але є люди які знаходять у цій купі лайна крихти смаколика. Щоб вас розперло від такого ,,позитиву,,!
16.05.2025 17:00 Відповісти
Таурусы давай.
16.05.2025 18:01 Відповісти
ЄС і Україна виглядають перед делегацією з рф якимись розгубленими,зашуганими і безпорадними.
16.05.2025 21:20 Відповісти
Санкції всьо, позитив побачили.
16.05.2025 22:01 Відповісти
 
 