РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9418 посетителей онлайн
Новости Переговоры в Турции
1 210 16

Переговоры между Украиной и РФ являются "очень небольшим, но первым позитивным сигналом", - Мерц

Мерц о переговорах в Турции

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал переговоры Украины и России в Стамбуле в пятницу и назвал их "первым позитивным сигналом".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Мерц сказал в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Албании.

Так, отмечается, что Мерц приветствовал переговоры между представителями Украины и России в Стамбуле как "первый позитивный сигнал".

"Тот факт, что они сегодня встретились впервые за три с половиной года, является очень небольшим, но первым позитивным сигналом", - сказал он.

Также читайте: Призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия, - Зеленский

В то же время Мерц отметил необходимость усилить дипломатические усилия параллельно с военной поддержкой Украины.

"Не должно быть никаких сомнений, что мы готовы продолжать оказывать поддержку", - добавил он.

Также Мерц отметил, что пока достигнуто лишь "очень, очень небольших дипломатических успехов".

Также читайте: РФ не имеет желания прекратить огонь, Европа и США должны усиленно давить на Россию, - Макрон

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Автор: 

Турция (3532) переговоры с Россией (1292) Фридрих Мерц (214)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Серйозно? Кацапи просто повернулися до хотєлок 22-го року, - якщо це прогрес то уточніть чий?
показать весь комментарий
16.05.2025 16:45 Ответить
+4
Так це ж не перемовини. Це глузування з боку рф.
показать весь комментарий
16.05.2025 16:39 Ответить
+4
не бачу позитиву
плани ***** знищити Україну остаточно не змінились
показать весь комментарий
16.05.2025 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переговори між Україною та РФ є "дуже невеликим, але першим позитивним сигналом"

Такий собі маленький "пердь з підливою"!
показать весь комментарий
16.05.2025 16:39 Ответить
Так це ж не перемовини. Це глузування з боку рф.
показать весь комментарий
16.05.2025 16:39 Ответить
+0.00000000000000000000000000000000000000000000000001 - невелике, але позитивне число
показать весь комментарий
16.05.2025 16:40 Ответить
квінтет ЕрЗе, Мерц, Макрон, Стармер і Туск цей раунд програли дуету *****+Краснов.
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
показать весь комментарий
16.05.2025 16:55 Ответить
не бачу позитиву
плани ***** знищити Україну остаточно не змінились
показать весь комментарий
16.05.2025 16:40 Ответить
Дуже потужна заява!
Мерц!!! Де Тауруси???
показать весь комментарий
16.05.2025 16:41 Ответить
Сподіваюсь він це сказав не для того щоб потім сказати ну які санкції є ж успіхи?
показать весь комментарий
16.05.2025 16:41 Ответить
Звісно не для того! Та й санкції там будуть такі, які перетравляться подібно попереднім.
показать весь комментарий
16.05.2025 16:58 Ответить
Що ти варнякаєш, хілий? Сиди вже там.
показать весь комментарий
16.05.2025 16:41 Ответить
Заспівали все ту ж пісню. Так воно й тягтиметься.
показать весь комментарий
16.05.2025 16:43 Ответить
Серйозно? Кацапи просто повернулися до хотєлок 22-го року, - якщо це прогрес то уточніть чий?
показать весь комментарий
16.05.2025 16:45 Ответить
оце танцювання навколо ялинки вже підза*обує.
показать весь комментарий
16.05.2025 16:46 Ответить
Це піпец! ***** цими ,,перемовинами,, відкрито макнув у лайно і Україну, і Європу, і США. Але є люди які знаходять у цій купі лайна крихти смаколика. Щоб вас розперло від такого ,,позитиву,,!
показать весь комментарий
16.05.2025 17:00 Ответить
Таурусы давай.
показать весь комментарий
16.05.2025 18:01 Ответить
ЄС і Україна виглядають перед делегацією з рф якимись розгубленими,зашуганими і безпорадними.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:20 Ответить
Санкції всьо, позитив побачили.
показать весь комментарий
16.05.2025 22:01 Ответить
 
 