Переговоры между Украиной и РФ являются "очень небольшим, но первым позитивным сигналом", - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал переговоры Украины и России в Стамбуле в пятницу и назвал их "первым позитивным сигналом".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Мерц сказал в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Албании.

Так, отмечается, что Мерц приветствовал переговоры между представителями Украины и России в Стамбуле как "первый позитивный сигнал".

"Тот факт, что они сегодня встретились впервые за три с половиной года, является очень небольшим, но первым позитивным сигналом", - сказал он.

Также читайте: Призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия, - Зеленский

В то же время Мерц отметил необходимость усилить дипломатические усилия параллельно с военной поддержкой Украины.

"Не должно быть никаких сомнений, что мы готовы продолжать оказывать поддержку", - добавил он.

Также Мерц отметил, что пока достигнуто лишь "очень, очень небольших дипломатических успехов".

Также читайте: РФ не имеет желания прекратить огонь, Европа и США должны усиленно давить на Россию, - Макрон

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.