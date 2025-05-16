Переговоры между Украиной и РФ являются "очень небольшим, но первым позитивным сигналом", - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал переговоры Украины и России в Стамбуле в пятницу и назвал их "первым позитивным сигналом".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Мерц сказал в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Албании.
Так, отмечается, что Мерц приветствовал переговоры между представителями Украины и России в Стамбуле как "первый позитивный сигнал".
"Тот факт, что они сегодня встретились впервые за три с половиной года, является очень небольшим, но первым позитивным сигналом", - сказал он.
В то же время Мерц отметил необходимость усилить дипломатические усилия параллельно с военной поддержкой Украины.
"Не должно быть никаких сомнений, что мы готовы продолжать оказывать поддержку", - добавил он.
Также Мерц отметил, что пока достигнуто лишь "очень, очень небольших дипломатических успехов".
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Такий собі маленький "пердь з підливою"!
Була попередня домовленність (навіть домомовленність з трампоном) примусити ***** погодитись на 30-денну тишу на фронті та припинення обстрілів в тилу - а в результаті втягнулися в безперспективну болтологію навколо запропонованих зрадником чалим пунктів капітуляціїї України в беерезні-квітні 2022-го року, парафованих тою делегацією від ЕрЗе т.зв. "стамбульських домовленостей"
плани ***** знищити Україну остаточно не змінились
Мерц!!! Де Тауруси???