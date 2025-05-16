РФ не желает прекращать огонь, Европа и США должны усилить давление на Россию, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европа и США должны усилить давление на Россию.
Об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Последние несколько часов показали, что Россия не имеет желания прекратить огонь, и если не будет усиленного давления со стороны европейцев и американцев для получения этого результата, он не будет спонтанным", - отметил французский лидер.
Он сказал, что Россия хочет возобновить дискуссии в хорошо известном ранее русле, это те разговоры, "которые не предотвратили военные преступления и не дали никаких результатов".
"Самое первое измерение нашей безопасности - геополитическое. Существует угроза разъединения Европы. И на это прежде всего влияет российская агрессия в Украине. Поэтому бой, которые мы все вместе ведем, и наша "Коалиция желающих", которую мы создали, и ее дальнейшие действия важны, чтобы достичь прекращения огня", - добавил Макрон.
Ви проковтнули 300 000 убитих чеченців - уже тоді про вас все було ясно
українською буде осавул очевидність.
московія вже веде 12й рік проти нас війно!
Жосскій пацани, рішучі до пес Деся...
"Все всё понимают только сделать ничего не могут".
І ці балачки будуть йти до другого пришестя.
схоже історія повторюється уроки не пройдені
Трампон тисне на Україну і ми погоджуємось на зустріч в Стамбулі. Трампон задоволений і, навіть, каже, що приїде до Стамбула, якщо там буде путлєр.
До Туреччини їде найвища (по рангу) перемовна група від України для реалізації негайного припинення бойових дій на 30 діб
Кремляді відправляють до Стамбула заступників-помічників і наголошують, що це продовження стамбульских перемовин 2022-го
Трампон заявляє, що путлєр не приїхав, бо в Стамбул не приїхав трампон
Після такого "збереження обличчя путлєра" від Трампона в Європі ще хтось сподівається на спільний з США тиск на московію?