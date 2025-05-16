РФ не желает прекращать огонь, Европа и США должны усилить давление на Россию, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европа и США должны усилить давление на Россию.

Об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последние несколько часов показали, что Россия не имеет желания прекратить огонь, и если не будет усиленного давления со стороны европейцев и американцев для получения этого результата, он не будет спонтанным", - отметил французский лидер.

Он сказал, что Россия хочет возобновить дискуссии в хорошо известном ранее русле, это те разговоры, "которые не предотвратили военные преступления и не дали никаких результатов".

"Самое первое измерение нашей безопасности - геополитическое. Существует угроза разъединения Европы. И на это прежде всего влияет российская агрессия в Украине. Поэтому бой, которые мы все вместе ведем, и наша "Коалиция желающих", которую мы создали, и ее дальнейшие действия важны, чтобы достичь прекращения огня", - добавил Макрон.

