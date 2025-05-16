РУС
Новости Переговоры в Турции
1 441 14

РФ не желает прекращать огонь, Европа и США должны усилить давление на Россию, - Макрон

Макрон призвал усилить давление на Россию для прекращения огня

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европа и США должны усилить давление на Россию.

Об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последние несколько часов показали, что Россия не имеет желания прекратить огонь, и если не будет усиленного давления со стороны европейцев и американцев для получения этого результата, он не будет спонтанным", - отметил французский лидер.

Он сказал, что Россия хочет возобновить дискуссии в хорошо известном ранее русле, это те разговоры, "которые не предотвратили военные преступления и не дали никаких результатов".

"Самое первое измерение нашей безопасности - геополитическое. Существует угроза разъединения Европы. И на это прежде всего влияет российская агрессия в Украине. Поэтому бой, которые мы все вместе ведем, и наша "Коалиция желающих", которую мы создали, и ее дальнейшие действия важны, чтобы достичь прекращения огня", - добавил Макрон.

Топ комментарии
+4
Ви вже й розробили плани то якого буя знову закликаєте закликати один одного. Три роки завивань, а ***** й досі всіх на пісюні крутить.
16.05.2025 16:25 Ответить
+1
16.05.2025 16:24 Ответить
+1
Україна без Байдена в дуже складній ситуації
16.05.2025 16:35 Ответить
16.05.2025 16:24 Ответить
Європа і США. Та забутьте вже про те США. Є напів адекватна Єввропа і згая рижих полудурків які пижаться, але виконують волю пуйла.
16.05.2025 16:35 Ответить
ТА ВИ ШО.....почекайте ще 40 років і потім нажміть кнопку перезапуску.

Ви проковтнули 300 000 убитих чеченців - уже тоді про вас все було ясно
16.05.2025 16:24 Ответить
Ви вже й розробили плани то якого буя знову закликаєте закликати один одного. Три роки завивань, а ***** й досі всіх на пісюні крутить.
16.05.2025 16:25 Ответить
як буде капітан очевидність французькою?
українською буде осавул очевидність.
16.05.2025 16:28 Ответить
США тиснути відверто не хочуть - ну от не хочуть і все тут, а європейці і не хочуть і мабуть без США навіть не можуть. Так шо лишається робити заяви. Все це сумно.
16.05.2025 16:28 Ответить
Розкол іде - скоро й румуни почнуть наїзжати на Україну
16.05.2025 16:34 Ответить
Агов посилювачі!
московія вже веде 12й рік проти нас війно!
16.05.2025 16:34 Ответить
Україна без Байдена в дуже складній ситуації
16.05.2025 16:35 Ответить
Наголосили, заявили, закликали...
Жосскій пацани, рішучі до пес Деся...
16.05.2025 16:36 Ответить
Нагадати слова ху@ла?
"Все всё понимают только сделать ничего не могут".
І ці балачки будуть йти до другого пришестя.
16.05.2025 16:38 Ответить
Сто років тому така сама ситуація привела до повної окупації нас більшовиками з послідуючим мороком ...
схоже історія повторюється уроки не пройдені
16.05.2025 16:43 Ответить
Кремль (у відповідь на пропозицію України про повне припинення вогню на 30 діб з 12.05) "забиває стрєлку" в Стамбулі на 15.05
Трампон тисне на Україну і ми погоджуємось на зустріч в Стамбулі. Трампон задоволений і, навіть, каже, що приїде до Стамбула, якщо там буде путлєр.
До Туреччини їде найвища (по рангу) перемовна група від України для реалізації негайного припинення бойових дій на 30 діб
Кремляді відправляють до Стамбула заступників-помічників і наголошують, що це продовження стамбульских перемовин 2022-го
Трампон заявляє, що путлєр не приїхав, бо в Стамбул не приїхав трампон

Після такого "збереження обличчя путлєра" від Трампона в Європі ще хтось сподівається на спільний з США тиск на московію?
16.05.2025 16:39 Ответить
Я так понял в основном США? Европа уже натиснула в штаны в Эстонии с кацапотанкером!
16.05.2025 16:41 Ответить
 
 