РФ не має бажання припинити вогонь, Європа та США повинні посилено тиснути на Росію, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європа та США мають посилити тиск на Росію.

Про це він заявив на відкритті саміту Європейського політичного співтовариства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останні кілька годин показали, що Росія не має бажання припинити вогонь, і якщо не буде посиленого тиску з боку європейців і американців для отримання цього результату, він не буде спонтанним", - зазначив французький лідер.

Він сказав, що Росія хоче відновити дискусії у добре відомому раніше руслі, це ті розмови, "які не запобігли воєнним злочинам і не дали жодних результатів".

"Найперший вимір нашої безпеки – геополітичний. Існує загроза роз’єднання Європи. І на це насамперед впливає російська агресія в Україні. Тож бій, які ми всі разом ведемо, і наша "Коаліція охочих", яку ми створили, та її подальші дії важливі, щоб досягнути припинення вогню", - додав Макрон.

Читайте: Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон