РФ не має бажання припинити вогонь, Європа та США повинні посилено тиснути на Росію, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європа та США мають посилити тиск на Росію.
Про це він заявив на відкритті саміту Європейського політичного співтовариства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Останні кілька годин показали, що Росія не має бажання припинити вогонь, і якщо не буде посиленого тиску з боку європейців і американців для отримання цього результату, він не буде спонтанним", - зазначив французький лідер.
Він сказав, що Росія хоче відновити дискусії у добре відомому раніше руслі, це ті розмови, "які не запобігли воєнним злочинам і не дали жодних результатів".
"Найперший вимір нашої безпеки – геополітичний. Існує загроза роз’єднання Європи. І на це насамперед впливає російська агресія в Україні. Тож бій, які ми всі разом ведемо, і наша "Коаліція охочих", яку ми створили, та її подальші дії важливі, щоб досягнути припинення вогню", - додав Макрон.
Ви проковтнули 300 000 убитих чеченців - уже тоді про вас все було ясно
українською буде осавул очевидність.
московія вже веде 12й рік проти нас війно!
Жосскій пацани, рішучі до пес Деся...
"Все всё понимают только сделать ничего не могут".
І ці балачки будуть йти до другого пришестя.
схоже історія повторюється уроки не пройдені
Трампон тисне на Україну і ми погоджуємось на зустріч в Стамбулі. Трампон задоволений і, навіть, каже, що приїде до Стамбула, якщо там буде путлєр.
До Туреччини їде найвища (по рангу) перемовна група від України для реалізації негайного припинення бойових дій на 30 діб
Кремляді відправляють до Стамбула заступників-помічників і наголошують, що це продовження стамбульских перемовин 2022-го
Трампон заявляє, що путлєр не приїхав, бо в Стамбул не приїхав трампон
Після такого "збереження обличчя путлєра" від Трампона в Європі ще хтось сподівається на спільний з США тиск на московію?