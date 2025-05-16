УКР
Новини Переговори у Туреччині
1 441 14

РФ не має бажання припинити вогонь, Європа та США повинні посилено тиснути на Росію, - Макрон

Макрон закликав посилити тиск на Росію для припинення вогню

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європа та США мають посилити тиск на Росію.

Про це він заявив на відкритті саміту Європейського політичного співтовариства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останні кілька годин показали, що Росія не має бажання припинити вогонь, і якщо не буде посиленого тиску з боку європейців і американців для отримання цього результату, він не буде спонтанним", - зазначив французький лідер.

Він сказав, що Росія хоче відновити дискусії у добре відомому раніше руслі, це ті розмови, "які не запобігли воєнним злочинам і не дали жодних результатів".

"Найперший вимір нашої безпеки – геополітичний. Існує загроза роз’єднання Європи. І на це насамперед впливає російська агресія в Україні. Тож бій, які ми всі разом ведемо, і наша "Коаліція охочих", яку ми створили, та її подальші дії важливі, щоб досягнути припинення вогню", - додав Макрон.

Читайте: Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон

Автор: 

росія (67283) Макрон Емманюель (1577)
Топ коментарі
+4
Ви вже й розробили плани то якого буя знову закликаєте закликати один одного. Три роки завивань, а ***** й досі всіх на пісюні крутить.
показати весь коментар
16.05.2025 16:25 Відповісти
+1
показати весь коментар
16.05.2025 16:24 Відповісти
+1
Україна без Байдена в дуже складній ситуації
показати весь коментар
16.05.2025 16:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
показати весь коментар
16.05.2025 16:24 Відповісти
Європа і США. Та забутьте вже про те США. Є напів адекватна Єввропа і згая рижих полудурків які пижаться, але виконують волю пуйла.
показати весь коментар
16.05.2025 16:35 Відповісти
ТА ВИ ШО.....почекайте ще 40 років і потім нажміть кнопку перезапуску.

Ви проковтнули 300 000 убитих чеченців - уже тоді про вас все було ясно
показати весь коментар
16.05.2025 16:24 Відповісти
16.05.2025 16:25 Відповісти
як буде капітан очевидність французькою?
українською буде осавул очевидність.
показати весь коментар
16.05.2025 16:28 Відповісти
США тиснути відверто не хочуть - ну от не хочуть і все тут, а європейці і не хочуть і мабуть без США навіть не можуть. Так шо лишається робити заяви. Все це сумно.
показати весь коментар
16.05.2025 16:28 Відповісти
Розкол іде - скоро й румуни почнуть наїзжати на Україну
показати весь коментар
16.05.2025 16:34 Відповісти
Агов посилювачі!
московія вже веде 12й рік проти нас війно!
показати весь коментар
16.05.2025 16:34 Відповісти
Україна без Байдена в дуже складній ситуації
показати весь коментар
16.05.2025 16:35 Відповісти
Наголосили, заявили, закликали...
Жосскій пацани, рішучі до пес Деся...
показати весь коментар
16.05.2025 16:36 Відповісти
Нагадати слова ху@ла?
"Все всё понимают только сделать ничего не могут".
І ці балачки будуть йти до другого пришестя.
показати весь коментар
16.05.2025 16:38 Відповісти
Сто років тому така сама ситуація привела до повної окупації нас більшовиками з послідуючим мороком ...
схоже історія повторюється уроки не пройдені
показати весь коментар
16.05.2025 16:43 Відповісти
Кремль (у відповідь на пропозицію України про повне припинення вогню на 30 діб з 12.05) "забиває стрєлку" в Стамбулі на 15.05
Трампон тисне на Україну і ми погоджуємось на зустріч в Стамбулі. Трампон задоволений і, навіть, каже, що приїде до Стамбула, якщо там буде путлєр.
До Туреччини їде найвища (по рангу) перемовна група від України для реалізації негайного припинення бойових дій на 30 діб
Кремляді відправляють до Стамбула заступників-помічників і наголошують, що це продовження стамбульских перемовин 2022-го
Трампон заявляє, що путлєр не приїхав, бо в Стамбул не приїхав трампон

Після такого "збереження обличчя путлєра" від Трампона в Європі ще хтось сподівається на спільний з США тиск на московію?
показати весь коментар
16.05.2025 16:39 Відповісти
Я так понял в основном США? Европа уже натиснула в штаны в Эстонии с кацапотанкером!
показати весь коментар
16.05.2025 16:41 Відповісти
 
 