Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон
Франція продовжує надавати Україні масштабну військову допомогу, зокрема передаючи всю зброю, вироблену у 2025 році.
Про це заявив президент Еммануель Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1, інформує Цензор.НЕТ.
Макрон підкреслив, що французька армія історично не була адаптована до конфліктів високої інтенсивності на суходолі, тому Франція надала Україні все, що мала, і значно збільшила темпи оборонного виробництва в межах "економіки воєнного часу".
"Ми не тільки передали все, що могли, - ми потроїли виробництво. І цього року все, що ми виробляємо, відправляється в Україну. Ми навіть повернули гармати, які раніше продали іншим країнам, щоб передати їх Україні", - повідомив Макрон.
Він також нагадав про поставки снарядів і САУ Caesar, ефективність яких визнала українська армія, і підкреслив, що Франція не обмежена політичними міркуваннями у наданні допомоги Києву.
Monsieur le Président, tous les Ukrainiens vous sont profondément reconnaissants pour l'aide que la France apporte à l'Ukraine. Nous pensons toujours à vous et nous nous souvenons de votre soutien. Merci, Monsieur Macron.
Мы благодарны за вашу (и других стран) помощь, без которой Украина бы не выстояла, но этого все еще не достаточно даже для уверенной обороны и вы могли бы делать больше без надувания щек и большого напряга для своей экономики, разве что, если только так все не задумано.