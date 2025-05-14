УКР
Новини
Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон

Еманнюель Макрон про війну в Україні

Франція продовжує надавати Україні масштабну військову допомогу, зокрема передаючи всю зброю, вироблену у 2025 році.

Про це заявив президент Еммануель Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1, інформує Цензор.НЕТ.

Макрон підкреслив, що французька армія історично не була адаптована до конфліктів високої інтенсивності на суходолі, тому Франція надала Україні все, що мала, і значно збільшила темпи оборонного виробництва в межах "економіки воєнного часу".

"Ми не тільки передали все, що могли, - ми потроїли виробництво. І цього року все, що ми виробляємо, відправляється в Україну. Ми навіть повернули гармати, які раніше продали іншим країнам, щоб передати їх Україні", - повідомив Макрон.

Він також нагадав про поставки снарядів і САУ Caesar, ефективність яких визнала українська армія, і підкреслив, що Франція не обмежена політичними міркуваннями у наданні допомоги Києву.

зброя Макрон Емманюель війна в Україні
Дякуємо, пане Макрон!

Monsieur le Président, tous les Ukrainiens vous sont profondément reconnaissants pour l'aide que la France apporte à l'Ukraine. Nous pensons toujours à vous et nous nous souvenons de votre soutien. Merci, Monsieur Macron.
Дяка👏
кацапська орда суне як таргани-їх швидко потрібно знищувати.Дякуємо пане Макрон!
