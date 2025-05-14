Першою гарантією безпеки є сильна українська армія. ЄС продовжить інвестувати в неї, - Макрон

Євросоюз продовжить надавати Україні військову допомогу після підписання мирної угоди.

Про це президент Франції Емманюель Макрон сказав в інтерв'ю TF1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

"Після підписання мирної угоди ... першою гарантією безпеки є сильна українська армія, яку ми готуємо. Вона потребуватиме багато обладнання, і ми продовжимо інвестувати", - сказав Макрон.

Водночас він наголосив, що оскільки Україна не буде вступати до НАТО, країни-партнери пропонують свої сили "далеко від лінії фронту, у спільних операціях".

"Це дозволить нам продемонструвати нашу солідарність і бути надійними в тому, щоб утримати Росію від повторного нападу", - запевняє президент Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крим найімовірніше залишиться під контролем Росії, - Макрон

Крім цього, Макрон наголосив, що російські заморожені активи після підписання мирної угоди потрібно буде використати для відновлення України. Як вже повідомлялося, він також додав, що витрачати їх зараз "було б не дуже гарною ідеєю": "Наразі для цього немає правової бази".