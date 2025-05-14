УКР
Першою гарантією безпеки є сильна українська армія. ЄС продовжить інвестувати в неї, - Макрон

Макрон відповів на тарифні погрози Трампа

Євросоюз продовжить надавати Україні військову допомогу після підписання мирної угоди.

Про це президент Франції Емманюель Макрон сказав в інтерв'ю TF1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.

"Після підписання мирної угоди ... першою гарантією безпеки є сильна українська армія, яку ми готуємо. Вона потребуватиме багато обладнання, і ми продовжимо інвестувати", - сказав Макрон.

Водночас він наголосив, що оскільки Україна не буде вступати до НАТО, країни-партнери пропонують свої сили "далеко від лінії фронту, у спільних операціях".

"Це дозволить нам продемонструвати нашу солідарність і бути надійними в тому, щоб утримати Росію від повторного нападу", - запевняє президент Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крим найімовірніше залишиться під контролем Росії, - Макрон

Крім цього, Макрон наголосив, що російські заморожені активи після підписання мирної угоди потрібно буде використати для відновлення України. Як вже повідомлялося, він також додав, що витрачати їх зараз "було б не дуже гарною ідеєю": "Наразі для цього немає правової бази".

Макрон Емманюель (1571) гарантії безпеки (161)
+1
"оскільки Україна не буде вступати до НАТО"

Конечно не будем г-н Макрон (подмигивая), это ведь одно из главных условий кремля и жупел для их населения, будем это строго соблюдать как будапештский меморандум
14.05.2025 08:47 Відповісти
Бла-бла -бла, а руські гроші нададуть можливо колись потім...
14.05.2025 08:23 Відповісти
Розписався - шо Україна не хоче в НАТО - бо ви її там не хочете бачити - допоможіть гарно зброєю
14.05.2025 08:24 Відповісти
Нам значно важливіша зброя зараз, ніж НАТО потім.
Обставини змінюються з часом. Сьогодні думка така, завтра може бути геть іншою.
14.05.2025 08:26 Відповісти
Якшо рашка гепнеться - розпадеться -- то так а зараз вони рашки бояться як вогню - хер зна чи в путлєра не впаде клямка
14.05.2025 08:31 Відповісти
Не буде ні зброї дійсно потрібної не нато. Це очевидні речі.
Вони знайдуть мільйон відмазок та зберуть сотні самітів та форумів для цього, щоб дивитися один за іншим хто буде це все фінансувати.

Хіба що з огромним наваром для власного ВПК,зброю яку їм вигідно виробляти, а не ту що нам дійсно потрібна накшталт ракетних технологій та авійційну техніку.
Звістно максимум за грощі від заморожених активів і то ще неясно буде що з ціми грошима буде по ітогу мирних перемовин та заморозки війни.
14.05.2025 08:38 Відповісти
Тільки Макроша '''забув'' сказати, що гарантія безпеки для толерастної дупи Європи в першу чергу.
14.05.2025 08:46 Відповісти
Це, для такої Людини, як Макрон, ОЧЕВДНО!
А зеленський, з приблудами95 та помічниками ригоАНАЛІВ, після Оману з патрушевим😡, знищував та зупиняв підприємства ОПК України, щоб «просто перестать стрєлять…»!! Тобто, готував, ОСОБИСТО, Україну до здачі московитам!
Тому і тікають з України, у дивний спосіб, особи Генпрокурори, які це знали і бачили, але, не протидіяли, цьому свавіллю зеленського-ухилянта від захисту України!!
14.05.2025 09:57 Відповісти
*Безпека* в розумінні Європи - це в першу чергу безпека самої Європи. За рахунок армії України. Так тоді й платіть по повній програмі за свою безпеку!
14.05.2025 10:48 Відповісти
 
 