Першою гарантією безпеки є сильна українська армія. ЄС продовжить інвестувати в неї, - Макрон
Євросоюз продовжить надавати Україні військову допомогу після підписання мирної угоди.
Про це президент Франції Емманюель Макрон сказав в інтерв'ю TF1, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на espreso.
"Після підписання мирної угоди ... першою гарантією безпеки є сильна українська армія, яку ми готуємо. Вона потребуватиме багато обладнання, і ми продовжимо інвестувати", - сказав Макрон.
Водночас він наголосив, що оскільки Україна не буде вступати до НАТО, країни-партнери пропонують свої сили "далеко від лінії фронту, у спільних операціях".
"Це дозволить нам продемонструвати нашу солідарність і бути надійними в тому, щоб утримати Росію від повторного нападу", - запевняє президент Франції.
Крім цього, Макрон наголосив, що російські заморожені активи після підписання мирної угоди потрібно буде використати для відновлення України. Як вже повідомлялося, він також додав, що витрачати їх зараз "було б не дуже гарною ідеєю": "Наразі для цього немає правової бази".
Обставини змінюються з часом. Сьогодні думка така, завтра може бути геть іншою.
Вони знайдуть мільйон відмазок та зберуть сотні самітів та форумів для цього, щоб дивитися один за іншим хто буде це все фінансувати.
Хіба що з огромним наваром для власного ВПК,зброю яку їм вигідно виробляти, а не ту що нам дійсно потрібна накшталт ракетних технологій та авійційну техніку.
Звістно максимум за грощі від заморожених активів і то ще неясно буде що з ціми грошима буде по ітогу мирних перемовин та заморозки війни.
Конечно не будем г-н Макрон (подмигивая), это ведь одно из главных условий кремля и жупел для их населения, будем это строго соблюдать как будапештский меморандум
А зеленський, з приблудами95 та помічниками ригоАНАЛІВ, після Оману з патрушевим😡, знищував та зупиняв підприємства ОПК України, щоб «просто перестать стрєлять…»!! Тобто, готував, ОСОБИСТО, Україну до здачі московитам!
Тому і тікають з України, у дивний спосіб, особи Генпрокурори, які це знали і бачили, але, не протидіяли, цьому свавіллю зеленського-ухилянта від захисту України!!