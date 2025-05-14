РУС
Первой гарантией безопасности является сильная украинская армия. ЕС продолжит инвестировать в нее, - Макрон

Макрон ответил на тарифные угрозы Трампа

Евросоюз продолжит оказывать Украине военную помощь после подписания мирного соглашения.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал в интервью TF1, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.

"После подписания мирного соглашения ... первой гарантией безопасности является сильная украинская армия, которую мы готовим. Она потребует много оборудования, и мы продолжим инвестировать", - сказал Макрон.

В то же время он подчеркнул, что поскольку Украина не будет вступать в НАТО, страны-партнеры предлагают свои силы "далеко от линии фронта, в совместных операциях".

"Это позволит нам продемонстрировать нашу солидарность и быть надежными в том, чтобы удержать Россию от повторного нападения", - уверяет президент Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым скорее всего останется под контролем России, - Макрон

Кроме этого, Макрон подчеркнул, что российские замороженные активы после подписания мирного соглашения нужно будет использовать для восстановления Украины. Как уже сообщалось, он также добавил, что тратить их сейчас "было бы не очень хорошей идеей": "Сейчас для этого нет правовой базы".

"оскільки Україна не буде вступати до НАТО"

Конечно не будем г-н Макрон (подмигивая), это ведь одно из главных условий кремля и жупел для их населения, будем это строго соблюдать как будапештский меморандум
14.05.2025 08:47 Ответить
Бла-бла -бла, а руські гроші нададуть можливо колись потім...
14.05.2025 08:23 Ответить
Розписався - шо Україна не хоче в НАТО - бо ви її там не хочете бачити - допоможіть гарно зброєю
14.05.2025 08:24 Ответить
Нам значно важливіша зброя зараз, ніж НАТО потім.
Обставини змінюються з часом. Сьогодні думка така, завтра може бути геть іншою.
14.05.2025 08:26 Ответить
Якшо рашка гепнеться - розпадеться -- то так а зараз вони рашки бояться як вогню - хер зна чи в путлєра не впаде клямка
14.05.2025 08:31 Ответить
Не буде ні зброї дійсно потрібної не нато. Це очевидні речі.
Вони знайдуть мільйон відмазок та зберуть сотні самітів та форумів для цього, щоб дивитися один за іншим хто буде це все фінансувати.

Хіба що з огромним наваром для власного ВПК,зброю яку їм вигідно виробляти, а не ту що нам дійсно потрібна накшталт ракетних технологій та авійційну техніку.
Звістно максимум за грощі від заморожених активів і то ще неясно буде що з ціми грошима буде по ітогу мирних перемовин та заморозки війни.
14.05.2025 08:38 Ответить
Тільки Макроша '''забув'' сказати, що гарантія безпеки для толерастної дупи Європи в першу чергу.
14.05.2025 08:46 Ответить
"оскільки Україна не буде вступати до НАТО"

Конечно не будем г-н Макрон (подмигивая), это ведь одно из главных условий кремля и жупел для их населения, будем это строго соблюдать как будапештский меморандум
14.05.2025 08:47 Ответить
Це, для такої Людини, як Макрон, ОЧЕВДНО!
А зеленський, з приблудами95 та помічниками ригоАНАЛІВ, після Оману з патрушевим😡, знищував та зупиняв підприємства ОПК України, щоб «просто перестать стрєлять…»!! Тобто, готував, ОСОБИСТО, Україну до здачі московитам!
Тому і тікають з України, у дивний спосіб, особи Генпрокурори, які це знали і бачили, але, не протидіяли, цьому свавіллю зеленського-ухилянта від захисту України!!
14.05.2025 09:57 Ответить
*Безпека* в розумінні Європи - це в першу чергу безпека самої Європи. За рахунок армії України. Так тоді й платіть по повній програмі за свою безпеку!
14.05.2025 10:48 Ответить
 
 