Первой гарантией безопасности является сильная украинская армия. ЕС продолжит инвестировать в нее, - Макрон
Евросоюз продолжит оказывать Украине военную помощь после подписания мирного соглашения.
Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал в интервью TF1, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.
"После подписания мирного соглашения ... первой гарантией безопасности является сильная украинская армия, которую мы готовим. Она потребует много оборудования, и мы продолжим инвестировать", - сказал Макрон.
В то же время он подчеркнул, что поскольку Украина не будет вступать в НАТО, страны-партнеры предлагают свои силы "далеко от линии фронта, в совместных операциях".
"Это позволит нам продемонстрировать нашу солидарность и быть надежными в том, чтобы удержать Россию от повторного нападения", - уверяет президент Франции.
Кроме этого, Макрон подчеркнул, что российские замороженные активы после подписания мирного соглашения нужно будет использовать для восстановления Украины. Как уже сообщалось, он также добавил, что тратить их сейчас "было бы не очень хорошей идеей": "Сейчас для этого нет правовой базы".
Обставини змінюються з часом. Сьогодні думка така, завтра може бути геть іншою.
Вони знайдуть мільйон відмазок та зберуть сотні самітів та форумів для цього, щоб дивитися один за іншим хто буде це все фінансувати.
Хіба що з огромним наваром для власного ВПК,зброю яку їм вигідно виробляти, а не ту що нам дійсно потрібна накшталт ракетних технологій та авійційну техніку.
Звістно максимум за грощі від заморожених активів і то ще неясно буде що з ціми грошима буде по ітогу мирних перемовин та заморозки війни.
Конечно не будем г-н Макрон (подмигивая), это ведь одно из главных условий кремля и жупел для их населения, будем это строго соблюдать как будапештский меморандум
А зеленський, з приблудами95 та помічниками ригоАНАЛІВ, після Оману з патрушевим😡, знищував та зупиняв підприємства ОПК України, щоб «просто перестать стрєлять…»!! Тобто, готував, ОСОБИСТО, Україну до здачі московитам!
Тому і тікають з України, у дивний спосіб, особи Генпрокурори, які це знали і бачили, але, не протидіяли, цьому свавіллю зеленського-ухилянта від захисту України!!