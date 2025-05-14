Первой гарантией безопасности является сильная украинская армия. ЕС продолжит инвестировать в нее, - Макрон

Евросоюз продолжит оказывать Украине военную помощь после подписания мирного соглашения.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал в интервью TF1, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.

"После подписания мирного соглашения ... первой гарантией безопасности является сильная украинская армия, которую мы готовим. Она потребует много оборудования, и мы продолжим инвестировать", - сказал Макрон.

В то же время он подчеркнул, что поскольку Украина не будет вступать в НАТО, страны-партнеры предлагают свои силы "далеко от линии фронта, в совместных операциях".

"Это позволит нам продемонстрировать нашу солидарность и быть надежными в том, чтобы удержать Россию от повторного нападения", - уверяет президент Франции.

Кроме этого, Макрон подчеркнул, что российские замороженные активы после подписания мирного соглашения нужно будет использовать для восстановления Украины. Как уже сообщалось, он также добавил, что тратить их сейчас "было бы не очень хорошей идеей": "Сейчас для этого нет правовой базы".