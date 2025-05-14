Крым, скорее всего, останется под контролем России, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия скорее всего продолжит контролировать Крым.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Даже сами украинцы имеют трезвость признавать, что не могут сейчас вернуть все свои территории", - сказал президент.
В частности, он упомянул о Крыме, который, по его словам, должен быть частью будущих переговоров.
"Этот регион, скорее всего, останется под контролем России в случае мирного урегулирования", - предположил Макрон.
Также он подчеркнул, что союзники должны помочь Украине защитить себя, но не хотят спровоцировать Третью мировую войну.
"Ключевым является попытка договориться о мире и иметь уверенность в сдерживании России от продолжения агрессии", - резюмировал лидер Франции.
І що?
Повернули?
Ніхто нічого не робив і не робить.
Теж буде і з наступними чотирма областями.
- найкраща гарантія безпеки, це власна зброя масового знищення
- наявність зброї масового знищення, дає змогу легалізувати геноцид та окупацію
- Захід загалом продемонстрував слабкість і роздрібненість
- повертаються часи переділу територій
- сила країни тепер вимірюється не економікою напряму - виключно кількістю зброї.
- диктатури отримали друге дихання
Ну і різний дріб'язок на кшталт того, що кремль, все це зрозуміє лише як стимул для подальшої експансії. Від Європи до Африки.
Якщо поглянути на ситуацію не з точки зору українців, а трохи зі сторони, то це початок проблем саме для Заходу. Великих проблем.
А далі можу передбачити просте (побуду трохи Вангою), ерефія ще більше роздмухає конфлікти в Африці, КНР нападе на Тайвань, Казахстан, Туркменістан, Таджикістан, Узбекистан будуть остаточно розділені між цими двома країнами. Можливі проблеми в Арменії. І як тільки Сі полізе з десантом на Тайвань - країнам Балтії варто терміново мобілізуватись, відлік до вторгнення до них піде на дні і ймовірно Гайані готуватись до вторгнення Венесуели. Ще можна було б сказати щось про Близькій Схід і Перську затоку, але там сам чорт ногу зломить. І звісно Кім, що він зробить, не спрогнозує ніхто.
Легалізація злочинів, це негайний сигнал усім диктатурам світу до дій.
Залишилось тільки визначити дату початку.
Хоча ні, дата вже є: 20 лютого 2014 року.
.
Якщо оперувати поняттям "холодна війна" то вже йде друга світова холодна війна між державами які допомагають Україні і тими хто хоче поразки нашій державі.
старт !!!!
.
але Крим все одно буде українським, не зараз, але буде !
.
французи ж не будуть жертвувати красотами Парижу під ядерним ударом -
здали у Другу світову, здадуть і в Третю
.
Рано чи пізно, але всі високопосадовці, причетні до здачі українських територій пуйлу, погано закінчать.
Зеля та його адміністрація, Шмигаль, кабмін, депутати, Сирський, Генштаб, міноборони, всі генерали, командуючі, ітд...
До стінки всіх, після війни.
Ну,думаю,зараз попруть ешелони із зброєю...А вийшло П П Р...
Посиділи,позвизділи,розійшлись...
той, хто не з'явився на Третю Світову Війну (Європа та США) ризикує програти Четверту Світову Війну
кацапи шарахнуть "кузькіной матір'ю" по супутниках - і всі високоточні ********** стануть низкоточними - а тоді вже виграє той в кого більше піхоти
ну і в кого більше ?
контролемоккупацией орков
До речі, чому та недолуга кладочка досі стоїть?