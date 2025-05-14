РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10580 посетителей онлайн
Новости Территориальные уступки
10 425 57

Крым, скорее всего, останется под контролем России, - Макрон

Макрон заявил, что Крым может остаться под контролем РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия скорее всего продолжит контролировать Крым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Даже сами украинцы имеют трезвость признавать, что не могут сейчас вернуть все свои территории", - сказал президент.

В частности, он упомянул о Крыме, который, по его словам, должен быть частью будущих переговоров.

"Этот регион, скорее всего, останется под контролем России в случае мирного урегулирования", - предположил Макрон.

Читайте: Европа не будет отправлять своих солдат на линию фронта в Украину, соблюдение прекращения огня будут контролировать спутниками, - Макрон

Также он подчеркнул, что союзники должны помочь Украине защитить себя, но не хотят спровоцировать Третью мировую войну.

"Ключевым является попытка договориться о мире и иметь уверенность в сдерживании России от продолжения агрессии", - резюмировал лидер Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не может конфисковать замороженные российские активы из-за отсутствия правовой базы, - Макрон

Автор: 

Крым (26451) территориальные претензии (129) территориальная целостность (264) Макрон Эмманюэль (1416)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
Теж наївний. Саме віддавши Крим кацапам, як нагороду за агресію ви і почнете Третю світову. Таку нагороду захочуть ртпимати і Китай з Іраном. І кацапам захочеться більше. Це вже було. З одним з його попередників - Даладьє. Той теж разом з Чемберленом Гітлєру Судети віддав, мовляв "щоб Другої саітової не було". Невіл Чемберлен ще пафосно заявляв, потрясаючи догоаором про німецький контроль над Судетами: "Я привіз вам мир! " Це було 30 вересня 1938 року. 1 вересня 1939-го Гітлєр напав на Польщу. А вже 10 травня 1940-го - на саму Францію.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:41 Ответить
+35
А в 2014 році Україну дуже вмовляли не стріляти і обіцяли повернути Крим дипломатчним шляхом.
І що?
Повернули?
Ніхто нічого не робив і не робить.
Теж буде і з наступними чотирма областями.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:43 Ответить
+35
Союзники, "союзники" та і світ загалом, має зрозуміти одну просту річ - якщо параша зможе легалізувати окуповане, то це приклад для усіх щодо:
- найкраща гарантія безпеки, це власна зброя масового знищення
- наявність зброї масового знищення, дає змогу легалізувати геноцид та окупацію
- Захід загалом продемонстрував слабкість і роздрібненість
- повертаються часи переділу територій
- сила країни тепер вимірюється не економікою напряму - виключно кількістю зброї.
- диктатури отримали друге дихання
Ну і різний дріб'язок на кшталт того, що кремль, все це зрозуміє лише як стимул для подальшої експансії. Від Європи до Африки.
Якщо поглянути на ситуацію не з точки зору українців, а трохи зі сторони, то це початок проблем саме для Заходу. Великих проблем.
А далі можу передбачити просте (побуду трохи Вангою), ерефія ще більше роздмухає конфлікти в Африці, КНР нападе на Тайвань, Казахстан, Туркменістан, Таджикістан, Узбекистан будуть остаточно розділені між цими двома країнами. Можливі проблеми в Арменії. І як тільки Сі полізе з десантом на Тайвань - країнам Балтії варто терміново мобілізуватись, відлік до вторгнення до них піде на дні і ймовірно Гайані готуватись до вторгнення Венесуели. Ще можна було б сказати щось про Близькій Схід і Перську затоку, але там сам чорт ногу зломить. І звісно Кім, що він зробить, не спрогнозує ніхто.
Легалізація злочинів, це негайний сигнал усім диктатурам світу до дій.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тхнуло несвіжими памперсами.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:34 Ответить
От ти тупий..
показать весь комментарий
14.05.2025 05:57 Ответить
Теж наївний. Саме віддавши Крим кацапам, як нагороду за агресію ви і почнете Третю світову. Таку нагороду захочуть ртпимати і Китай з Іраном. І кацапам захочеться більше. Це вже було. З одним з його попередників - Даладьє. Той теж разом з Чемберленом Гітлєру Судети віддав, мовляв "щоб Другої саітової не було". Невіл Чемберлен ще пафосно заявляв, потрясаючи догоаором про німецький контроль над Судетами: "Я привіз вам мир! " Це було 30 вересня 1938 року. 1 вересня 1939-го Гітлєр напав на Польщу. А вже 10 травня 1940-го - на саму Францію.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:41 Ответить
А в 2014 році Україну дуже вмовляли не стріляти і обіцяли повернути Крим дипломатчним шляхом.
І що?
Повернули?
Ніхто нічого не робив і не робить.
Теж буде і з наступними чотирма областями.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:43 Ответить
Доки кацапу в пятак на ******, він ні чого не поверне. Це ж аксіома.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:58 Ответить
Мама мила раму
показать весь комментарий
14.05.2025 01:52 Ответить
Мама рыло мыла. Рыло не отмылось.
показать весь комментарий
14.05.2025 03:04 Ответить
Ще один гарант Будапештського меморандуму
показать весь комментарий
14.05.2025 01:52 Ответить
Союзники, "союзники" та і світ загалом, має зрозуміти одну просту річ - якщо параша зможе легалізувати окуповане, то це приклад для усіх щодо:
- найкраща гарантія безпеки, це власна зброя масового знищення
- наявність зброї масового знищення, дає змогу легалізувати геноцид та окупацію
- Захід загалом продемонстрував слабкість і роздрібненість
- повертаються часи переділу територій
- сила країни тепер вимірюється не економікою напряму - виключно кількістю зброї.
- диктатури отримали друге дихання
Ну і різний дріб'язок на кшталт того, що кремль, все це зрозуміє лише як стимул для подальшої експансії. Від Європи до Африки.
Якщо поглянути на ситуацію не з точки зору українців, а трохи зі сторони, то це початок проблем саме для Заходу. Великих проблем.
А далі можу передбачити просте (побуду трохи Вангою), ерефія ще більше роздмухає конфлікти в Африці, КНР нападе на Тайвань, Казахстан, Туркменістан, Таджикістан, Узбекистан будуть остаточно розділені між цими двома країнами. Можливі проблеми в Арменії. І як тільки Сі полізе з десантом на Тайвань - країнам Балтії варто терміново мобілізуватись, відлік до вторгнення до них піде на дні і ймовірно Гайані готуватись до вторгнення Венесуели. Ще можна було б сказати щось про Близькій Схід і Перську затоку, але там сам чорт ногу зломить. І звісно Кім, що він зробить, не спрогнозує ніхто.
Легалізація злочинів, це негайний сигнал усім диктатурам світу до дій.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:53 Ответить
Все логічно, але можна сказати і коротше: світ стоїть на порозі третьої світової війни.
Залишилось тільки визначити дату початку.
Хоча ні, дата вже є: 20 лютого 2014 року.
показать весь комментарий
14.05.2025 02:12 Ответить
+ 100 !

.
показать весь комментарий
14.05.2025 02:25 Ответить
Я б скоріше сказав, що не трєтьої світової, а численних конфліктів. Дуже численних. А назвати це світовою війною.... ну навряд, в тому розумінні, що туди зараз закладають.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:37 Ответить
Численні конфлікти і війни йдуть безперервно століттями.
Якщо оперувати поняттям "холодна війна" то вже йде друга світова холодна війна між державами які допомагають Україні і тими хто хоче поразки нашій державі.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:28 Ответить
Макрон не в ті мешти вскочив .
показать весь комментарий
14.05.2025 01:56 Ответить
Одна справа бути не під контролем,інша справа визнати юридично.Про що меле Макрон?
показать весь комментарий
14.05.2025 01:56 Ответить
початок створення країнами власного ЯО

старт !!!!

.
показать весь комментарий
14.05.2025 01:58 Ответить
визнання Криму рашиським - ЗЄлє капут !

але Крим все одно буде українським, не зараз, але буде !

.
показать весь комментарий
14.05.2025 02:04 Ответить
Так РСФСР створено у листопаді 1917, і не як правонаступника Російської Імперії, а з нуля: як першу в світі державу робітників та селян. А у 1991 перетворено на Російську *********. Отже, Кримом вона володіла з 1917 до 1954 рр, це лише 37 років. А Україна 60, так Ви сказали? То Україна більше!
показать весь комментарий
14.05.2025 07:23 Ответить
так он и сейчас под контролем, но по документам украинский
показать весь комментарий
14.05.2025 02:04 Ответить
а там і до городу Паріжу бістро !

французи ж не будуть жертвувати красотами Парижу під ядерним ударом -
здали у Другу світову, здадуть і в Третю

.
показать весь комментарий
14.05.2025 02:23 Ответить
Єврокуколди якщо ні хрена не можуть, то хоч би не пи₴діли. Набридло це все.
показать весь комментарий
14.05.2025 02:24 Ответить
Пздц, й Макрон заразився від Трампа......
показать весь комментарий
14.05.2025 03:08 Ответить
Да нет, просто пришло время действовать, а действовалка висит.
показать весь комментарий
14.05.2025 03:46 Ответить
Оманський договорняк в дії.
Рано чи пізно, але всі високопосадовці, причетні до здачі українських територій пуйлу, погано закінчать.
Зеля та його адміністрація, Шмигаль, кабмін, депутати, Сирський, Генштаб, міноборони, всі генерали, командуючі, ітд...
До стінки всіх, після війни.
показать весь комментарий
14.05.2025 04:09 Ответить
Макрон розумнішає просто на очах.
показать весь комментарий
14.05.2025 05:12 Ответить
Всі забули, що за Кючук-Кайнарджійським договором була проголошена повна незалежність(!) Кримського ханства, кубанських татар та інших.
показать весь комментарий
14.05.2025 05:28 Ответить
Скільки було пафосу,нащо нам та америка,ми рашу одною лівою..
Ну,думаю,зараз попруть ешелони із зброєю...А вийшло П П Р...
Посиділи,позвизділи,розійшлись...
показать весь комментарий
14.05.2025 05:41 Ответить
От этих рассуждений воняет трампятиной
показать весь комментарий
14.05.2025 05:48 Ответить
Скромно так почав( А ширина коридору сухопутного яка буде?((Там вже залізниця,савєтская власть..( Щось туди рідко прилітає,хоч і авіація та арта є(Савпадєніє?(((
показать весь комментарий
14.05.2025 06:12 Ответить
кацапляндія повинна бути знищена !!!
показать весь комментарий
14.05.2025 07:10 Ответить
можна подумать, Європа щось контролює в цій ситуації (як і США)

той, хто не з'явився на Третю Світову Війну (Європа та США) ризикує програти Четверту Світову Війну

кацапи шарахнуть "кузькіной матір'ю" по супутниках - і всі високоточні ********** стануть низкоточними - а тоді вже виграє той в кого більше піхоти

ну і в кого більше ?
показать весь комментарий
14.05.2025 07:10 Ответить
Путініст іларіонов розповів? Досить нам тут кацапські страшилки декларувати, знайшов місце.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:32 Ответить
Крим наш ! І ми його повернемо рано чи пізно
показать весь комментарий
14.05.2025 07:15 Ответить
Самі віддадуть, сцуки.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:51 Ответить
Ніколи не кажіть "НІКОЛИ", пане Президенте"!!! Життя - воно довге.....
показать весь комментарий
14.05.2025 07:20 Ответить
Ну ясень пень, с той помощью что вы оказываете, конечно на неопределенный срок он останется под контролем оккупацией орков
показать весь комментарий
14.05.2025 08:01 Ответить
Здувся Макароша. Скоро заявить що і Париж буде частиною Сосії і північної кореї. Аби тільки не було третьої світової. Оце млять у нас союзнички срані
показать весь комментарий
14.05.2025 08:21 Ответить
Такими заявами МАкарон показує ***** що він на правильному шляху. ***** зрозуміло що якщо ще піднажме то скоро Макарон і про Київ і про Львів так буде говорити. Тому ця війна і почалася і тому буде продовжуватися далі. Бо ***** як істінний гопнік вже побачив що лохи почали лити сльози і вивертати кишені
показать весь комментарий
14.05.2025 08:26 Ответить
Это сильный переговорщик. Ещё разговаривать не начали, а он уже отдаёт
показать весь комментарий
14.05.2025 08:27 Ответить
Треба Крим не цапам дарувати, а поертати його татарам. Ну а Ердоган з радістю під цим підпишиться так, що цапня по Кримському мосту поскаче попереду паравозного диму
показать весь комментарий
14.05.2025 08:49 Ответить
Ні.
До речі, чому та недолуга кладочка досі стоїть?
показать весь комментарий
14.05.2025 08:56 Ответить
Якщо Крим залишится окупованим якцапами, то це дуже швидко приведе до іншої, ще більш кривавої різанини. Не можна заохочувати агрессорів і нацистів. Зупинитись вони потім самі не здатні.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:54 Ответить
класний у нас союзник і партнер
показать весь комментарий
14.05.2025 23:49 Ответить
 
 