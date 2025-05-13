ЕС не может конфисковать замороженные российские активы из-за отсутствия правовой базы, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что Евросоюз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.

Об этом французский лидер рассказал в интервью для TF1, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос о конфискации замороженных российских активов Макрон ответил:

"У нас нет "правовой базы" для использования этих активов".

Макрон также добавил, что в будущем "важно не дать России их вернуть в случае распада общего на Западе санкционного режима".

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что в Евросоюзе существует сильное единство относительно продолжения санкций, которые позволят оставить замороженными российские активы.

Читайте также: ЕС направил 1 млрд евро из сверхприбылей от замороженных активов РФ на оборонную промышленность Украины, - Умеров