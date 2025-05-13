ЕС не может конфисковать замороженные российские активы из-за отсутствия правовой базы, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что Евросоюз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.
Об этом французский лидер рассказал в интервью для TF1, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос о конфискации замороженных российских активов Макрон ответил:
"У нас нет "правовой базы" для использования этих активов".
Макрон также добавил, что в будущем "важно не дать России их вернуть в случае распада общего на Западе санкционного режима".
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что в Евросоюзе существует сильное единство относительно продолжения санкций, которые позволят оставить замороженными российские активы.
ЗЄльоні бездарі ?
та і потерпілі не американські громадяни, резиденти чи компанії
Нюрнберзький трибунал також був новим на ті часи! Не було до того такої юридичної бази, щоб переможці судили переможених . Але за холокост і розпалювання війни хоч частина наці-соціалістів та була покарана
відсутність правової базисподівання купувати дешеві кацапські ресурси після війни." Так буде правильніше, пане Мікроне.
Ну, тоді чекайте на КАБи з неба; може й правова база, нарешті, з'явиться.