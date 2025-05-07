Уверен, что нам удастся оставить замороженными российские активы, - Барро

В Евросоюзе существует сильное единство относительно продления санкций, которые позволят оставить замороженными российские активы.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Варшаве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что пока нет никаких оснований для размораживания российских активов.

"Чтобы эти активы оставались замороженными, нам, как и каждые шесть месяцев, этим летом придется принять решение о продлении санкций. И я убежден, что нам удастся достичь этого, потому что по этому вопросу существует сильное единство Европы. И мы не позволим помешать нам, потому что агрессивная война России является неоправданной и необоснованной", - сказал Барро.

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Кроме этого, во время подхода к прессе вместе со своим новым германским коллегой Иоганном Вадефулем, Барро выразил уверенность, что новое правительство Германии будет единым и последовательным в своих решениях, в частности относительно "лидерских позиций" в вопросе поддержки Украины.

"Мы очень рады, что в этот момент, когда Германия получила нового канцлера, новое правительство, нового министра иностранных дел, мы можем работать бок о бок по вопросу Украины, но и в целом по вопросу европейской безопасности, чтобы укрепить то, что позволит нам в будущем сохранить все, что для нас важно", - сказал глава МИД Франции.

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