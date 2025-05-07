Переконаний, що нам вдасться залишити замороженими російські активи, - Барро

У Євросоюзі існує сильна єдність щодо продовження санкцій, які дозволять залишити замороженими російські активи.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив журналістам перед початком неформальної зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС у Варшаві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначив, що наразі немає жодних підстав для розморожування російських активів.

"Щоб ці активи залишалися замороженими, нам, як і кожні шість місяців, цього літа доведеться прийняти рішення про продовження санкцій. І я переконаний, що нам вдасться досягти цього, тому що з цього питання існує сильна єдність Європи. І ми не дозволимо завадити нам, тому що агресивна війна Росії є невиправданою і необґрунтованою", - сказав Барро.

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Окрім цього, під час підходу до преси разом зі своїм новим німецьким колегою Йоганном Вадефулем, Барро висловив упевненість, що новий уряд Німеччини буде єдиним і послідовним у своїх рішеннях, зокрема щодо "лідерських позицій" в питанні підтримки України.

"Ми дуже раді, що в цей момент, коли Німеччина отримала нового канцлера, новий уряд, нового міністра закордонних справ, ми можемо працювати пліч-о-пліч з питання України, але й загалом із питання європейської безпеки, щоб зміцнити те, що дозволить нам у майбутньому зберегти все, що для нас важливо", - сказав очільник МЗС Франції.

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