ЕС направил 1 млрд евро из сверхприбыли от замороженных активов РФ на оборонную промышленность Украины, - Умеров

В пятницу, 9 мая, Еврокомиссия подписала соглашение с правительствами ряда стран ЕС о направлении 1 млрд евро из сверхприбылей от замороженных российских активов для оборонной промышленности Украины.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС направил 1 млрд евро из сверхприбылей от замороженных российских активов на украинскую оборонную промышленность... Это стратегическое решение позволит развернуть производство широкого спектра вооружения для наших Сил обороны - в частности дронов, боеприпасов и других критически важных средств. Это не только усиление обороноспособности Украины, но и инвестиция в развитие нашей промышленности. Мы становимся более самодостаточными и сильными", - заявил глава оборонного ведомства.

Умеров отметил, что использование российских активов для усиления Украины - это важный шаг на пути к восстановлению справедливости. Это, по его словам, закладывает основу для выплаты репараций, которые должны стать следствием развязанной Россией войны.

"Всего в 2024 году ЕС объявил о направлении 3,3 миллиарда евро сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине в 2024-2025 годах. Часть этих средств пойдет на укрепление нашей системы противовоздушной обороны", - рассказал глава Минобороны.

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