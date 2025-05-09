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Новости Использование замороженных активов РФ Оборонно-промышленный комплекс Украины
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ЕС направил 1 млрд евро из сверхприбыли от замороженных активов РФ на оборонную промышленность Украины, - Умеров

Доходы от замороженных росактивов ЕС направил на оборонку Украины

В пятницу, 9 мая, Еврокомиссия подписала соглашение с правительствами ряда стран ЕС о направлении 1 млрд евро из сверхприбылей от замороженных российских активов для оборонной промышленности Украины.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС направил 1 млрд евро из сверхприбылей от замороженных российских активов на украинскую оборонную промышленность... Это стратегическое решение позволит развернуть производство широкого спектра вооружения для наших Сил обороны - в частности дронов, боеприпасов и других критически важных средств. Это не только усиление обороноспособности Украины, но и инвестиция в развитие нашей промышленности. Мы становимся более самодостаточными и сильными", - заявил глава оборонного ведомства.

Умеров отметил, что использование российских активов для усиления Украины - это важный шаг на пути к восстановлению справедливости. Это, по его словам, закладывает основу для выплаты репараций, которые должны стать следствием развязанной Россией войны.

"Всего в 2024 году ЕС объявил о направлении 3,3 миллиарда евро сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине в 2024-2025 годах. Часть этих средств пойдет на укрепление нашей системы противовоздушной обороны", - рассказал глава Минобороны.

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Автор: 

Евросоюз (17168) ОПК (149) замороженные активы (287) Умеров Рустем (537)


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Топ комментарии
+3
Направив на оборонну промисловість. Але не попаде, бо на перешкоді стоїть Зельоноє шобло.
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09.05.2025 23:14
+2
"Контракты", которые не будут выполнены всякими мутными фирмами уже готовы?
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09.05.2025 23:08
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Гарна новина...
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09.05.2025 23:06 Ответить
"Контракты", которые не будут выполнены всякими мутными фирмами уже готовы?
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09.05.2025 23:08 Ответить
ЄС направив 1 млрд євро з надприбутків від заморожених активів РФ на оборонну промисловість України, - Умєров

Може, нарешті поголишся з такої нагоди?
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09.05.2025 23:11 Ответить
Направив на оборонну промисловість. Але не попаде, бо на перешкоді стоїть Зельоноє шобло.
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09.05.2025 23:14 Ответить
А що ти маєш проти зелених? Соєве шобло передало всі схеми зеленим. Адже не дарма соєві за земельку підтанцьовували зеленим. І за копалині також.
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09.05.2025 23:25 Ответить
З яких це ще надприбутків??? Просто - з прибутків.
Адже якщо там є 20 млрд.євро активів, які генеруються 1 млрд. прибутів (5% прибутковість), то чому ті прибутки слід називати надприбутками??? Тіло активів залишається, а нам направляються прибутки.
Це як вівця, що її стрижуть, а не свиня, що її ріжуть.
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09.05.2025 23:15 Ответить
гарно хуйлу дали на 9 травня))
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09.05.2025 23:24 Ответить
Нехай би напрявляли не гроші, а зброю. Тоді є ймовірність, що наші воїни їїї таки отримають ....
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09.05.2025 23:42 Ответить
Буде чим розрахуватися за неробочі ********** та з спокійним сумлінням перерахувати маржу собі в оффшори.
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09.05.2025 23:42 Ответить
. укі, не крадіть все до останнього центу! Лишіть хоча б пару мільйонів для ЗСУ!!!
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10.05.2025 00:02 Ответить
 
 